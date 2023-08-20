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Американское издание: Предложенные Западом мирные инициативы не устраивают ни Россию, ни Украину

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Американское издание: Предложенные Западом мирные инициативы не устраивают ни Россию, ни Украину

Сделавший ставку на украинское контрнаступление коллективный Запад все чаще начинает говорить о необходимости прекращения конфликта путем диалога, предлагая различные варианты остановки боевых действий. При этом мирные инициативы не нужны ни Украине, ни России, утверждает Wall Street Journal.


По данным американского издания, многие западные политики выступают с предложениями по мирному завершению конфликта, предлагая собственные "грандиозные" планы по прекращению боевых действий. Однако, все они не соответствуют целям Украины и России, потому что преследуют цели Запада, а не стран, участвующих в конфликте. Другими словами, на Западе желают решить свои проблемы за счет Киева и Москвы.

Некоторые западные официальные лица разрабатывают грандиозные сделки по прекращению войны, но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы

- говорится в статье.

Например, Украина намерена воевать до "полного освобождения" своих территорий, включая Донбасс и Крым, тогда как на Западе предлагают отдать часть территории России для завершения конфликта. Россию тоже не устраивают предложенные западными политиками варианты, поскольку они не соответствуют поставленным целям спецоперации. В первую очередь, Москве не нужна под боком Украина в существующем виде, пусть даже урезанном, являющаяся членом НАТО. И пока поставленные цели не будут достигнуты, спецоперация будет продолжаться.

В то же время в Москве не отказываются от диалога, российские власти подчеркивают, что готовы обсудить мирное завершение конфликта, но на своих условиях. Предложения Запада Россию не устраивают.
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26 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:08
    +3
    Конечно. Разве Запад будет выдвигать инициативы которые интересны другим сторонам? Впервую очередь будут стремиться чтобы Западу было интересно и выгодно. Даже не удивительно.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 11:40
      0
      Хватит,надиологовались в прошлом году так что позиции врагу отдали бросив на произвол судьбы тех кто нам поверил!Только возврат всех Русских земель в состав России нас должен устроить.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:12
    0
    Конечно не устраивают: минимум, что нужно России это выход к Дунаю и граница по Днепру от Канева на север, весь юг наш.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 10:15
      +1
      Для этого нет ни сил, ни средств без продолжения мобилизации в 700тыс - 1мил. человек. Мало "пройти" территории, надо их ещё и удержать, что мы и видели в Киевской, Харьковской, Херсонской... областях.
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 11:35
        -1
        нет ни сил, ни средств
        С первого дня начала, я не заметил желания. Появится желание, появятся и силы и средства.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:17
    +4
    WSJ констатирует факт ,что придётся слушать Россию- так как Россия уже вычеркнула Украину из переговощиков. Доля Украины сводится только подписанию акта о капитуляции .Существует только два варианта подписания капитуляции Украиной: Вместе с западом или в одну харю.Оба варианта будут болезненным для запада и Украины.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:34
      +3
      Запад отбрыкается от капитуляции Украины - они уже сейчас заныли что прокакивает все Украина: и техникой неправильно пользуются потому и подбивают, и тактику неправильно воплощают в дело потому и потери, и ...... .
      Потихоньку перевешивают всех собак на Неньку.... yes
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:15
        -1
        Потихоньку перевешивают всех собак на Неньку..
        ..да всё просто...на носу подписание контракта с Газпромом...углеводородный провод "Дружба" под вопросом. на фоне наростания "Сила Сибири"...перспективы у гендеров неважнецкие, тем более полосатый гегемон ха зжижку требует непомерные суммы....так что гендерам приходится изворачиваться после много численных самострелов в себя
  4. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 10:32
    -7
    Инициатива есть только одна. VSE NA FRONT!

    Za Pobedy!
  5. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 10:34
    +3
    Самая радикальная наиболее эффективная мирная инициатива Запада - прекращение вмешательства в дела других стран. Поскольку все, я подчёркиваю -ВСЕ мировые проблемы это результат политики Запада. Даже пограничные конфликты были заложены и запрограммированы в этом гадюшнике.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:37
      +2
      Ага, и Запад прям сейчас перестанет лезть в дела других государств.
      Это фантастика (с)
      1. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 11:48
        0
        Ага, и Запад прям сейчас перестанет лезть в дела других государств.
        Да с какого перепуга? Но звучать это должно из каждого утюга и без перерыва. Переоценить значение пропаганды, тем более если она наконец в кои-то веки правдива, невозможно, и за примерами далеко ходить не надо.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 11:55
          -1
          Похоже Вы не уловили едкий сарказм в моём сообщении.....
  6. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 10:36
    +2
    Od r. 2014 Ukrajina i západ porušili všechny dohody a smlouvy, proto nyní budou dohody jen podle Ruska! Ukrajina a západ už nemají nárok si klást podmínky! A Ukrajina bude tak dlouho váhat, až z ní nezůstane vůbec nic!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 10:37
      +6
      С 2014 года Украина и Запад нарушили все договоренности и договоры, так что теперь договоры будут только по России! Украина и Запад больше не имеют права ставить условия! И Украина будет колебаться так долго, пока от нее вообще ничего не останется!
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:39
    +3
    Вот жулье англосаксонское...Сначала устроили государственный переворот, затем войну, затем хитрые переговоры... хотят развести нас как простодушных индейцев...типа мы вам кусочек Украины в обмен на вступление остальной территории в НАТО...типичный лохотрон для аборигенов Северной Америки из прошлых веков.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:41
      +4
      А все договоры с Западом - лохотрон в той или иной степени. Практически все.
  8. иван2022
    иван2022 Сегодня, 10:40
    +4
    Впереди выборы. Поэтому все возможно. И в России есть супер-богачи, которым "продолжение банкета" выгодно. Никак не нажрутся.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:37
      +1
      Цитата: иван2022
      Никак не нажрутся.

      Это их естественное состояние !
  9. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 10:56
    0
    Цитата: Иезекиль 25-17
    Конечно не устраивают: минимум, что нужно России это выход к Дунаю и граница по Днепру от Канева на север, весь юг наш.

    Не могли бы вы привести доводы в пользу зачем России вами означенные территории тем более они достанутся далеко не даром.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 11:02
      +2
      Без этих означенных территорий теряется смысл всей этой странной ВО.
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 11:46
        +1
        Смысл СВО изложен чётко Президентом РФ. Не пойму каким боком лишние километры земли помогут в их решении. Тем более если за них придётся проливать кровь наших ребят.
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 12:07
          0
          На этих километрах хотят расположиться натовцы...а в задачи СВО входит также недопущение НАТО к нашим границам через Украину...грубо говоря она не должна стать плацдармом для этого военного блока против России. hi
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:58
    +2
    предлагая собственные "грандиозные" планы по прекращению боевых действий.
    В которых естественно интересы России не учитываются от слов совсем. Не получилось "победить на поле боя" так почему бы не попробовать старый, проверенный способ - заболтать российскую сторону и любыми правдами-неправдами склонить к тому, чтобы заморозить конфликт. А это время для возможности дать ВСУ очухаться, накачать новым оружием после чего опять попробовать "победить". Проходили уже с "Минсками" и "Стамбулами".
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 11:34
      +1
      естественно интересы России не учитываются
      Важнее то что интересы России не учитывают люди работающие в Кремле. А на их партнеров плевать.
  11. Hanurik
    Hanurik Сегодня, 11:10
    -3
    Цитата: Santa Fe
    Инициатива есть только одна. VSE NA FRONT!

    Za Pobedy!

    Что, реально? Один из самых интересных авторов на во, конечно с загоном на важность брони на кораблях, оказался глупеньким урапропагандистом?