Некоторые западные официальные лица разрабатывают грандиозные сделки по прекращению войны, но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы

Сделавший ставку на украинское контрнаступление коллективный Запад все чаще начинает говорить о необходимости прекращения конфликта путем диалога, предлагая различные варианты остановки боевых действий. При этом мирные инициативы не нужны ни Украине, ни России, утверждает Wall Street Journal.По данным американского издания, многие западные политики выступают с предложениями по мирному завершению конфликта, предлагая собственные "грандиозные" планы по прекращению боевых действий. Однако, все они не соответствуют целям Украины и России, потому что преследуют цели Запада, а не стран, участвующих в конфликте. Другими словами, на Западе желают решить свои проблемы за счет Киева и Москвы.- говорится в статье.Например, Украина намерена воевать до "полного освобождения" своих территорий, включая Донбасс и Крым, тогда как на Западе предлагают отдать часть территории России для завершения конфликта. Россию тоже не устраивают предложенные западными политиками варианты, поскольку они не соответствуют поставленным целям спецоперации. В первую очередь, Москве не нужна под боком Украина в существующем виде, пусть даже урезанном, являющаяся членом НАТО. И пока поставленные цели не будут достигнуты, спецоперация будет продолжаться.В то же время в Москве не отказываются от диалога, российские власти подчеркивают, что готовы обсудить мирное завершение конфликта, но на своих условиях. Предложения Запада Россию не устраивают.