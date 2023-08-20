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«Малая дальность, но высокая точность»: ВСУ просят передать новую бельгийскую ракету FZ275 LGR

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«Малая дальность, но высокая точность»: ВСУ просят передать новую бельгийскую ракету FZ275 LGR

В январе немецкие власти заявили о намерении передать ВСУ установленные на пикапы 70-мм установки, вооруженные неуправляемыми ракетами, которые были разработаны бельгийским филиалом компании Thales. По всей видимости, речь шла об изделии FZ209.


Тем временем прошла сертификацию новая бельгийская ракета FZ275, получившая лазерное наведение. Как сообщается в издании Air & Cosmos, источники утверждают, что примерно в мае текущего года по просьбе командования ВСУ была проведена демонстрация работы нового изделия на территории Польши. В итоге киевский режим запросил передачу ракет FZ275, которые имеют большую мощность и точность.

FZ275 LGR представляет собой 70-мм ракету с полуактивным лазерным наведением. Она может использоваться на многих платформах наземного и воздушного базирования как днем, так и ночью. Стрельба ведется на максимальной дальности в 7 км [при этом в ходе испытаний бундесвером дистанция огня составила 4,6 км]. При полете на 6 км точность сохраняется на уровне менее одного метра (при поражающем эффекте в радиусе 9 м). Она может уничтожать статичные или движущиеся незащищенные и легкобронированные цели.


Преимущество этой ракеты в том, что она дает украинским военным возможность наносить удары с очень малой дальности, но также и с очень высокой точностью. Для размещения пусковой установки достаточно багажника пикапа

- говорится во французском издании.

Использованы фотографии:
MilitaryLeak
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14 комментариев
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  1. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 11:11
    +1
    Спорное преимущество такой точности при такой дальности при противоборстве с оснащенным противником. Хотя на войне все что убивает уже хорошо.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 11:49
      0
      Эта машинка мишень для КорнетаМ с его дальностью в 10 километров. Что-то с бронепрообиваемостью у ракеты совсем плохо,если судить по выложеннному видео.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:15
    +2
    киевский режим запросил передачу ракет FZ275, которые имеют большую мощность и точность.
    Киевский режим можно сравнить с ребенком в магазине игрушек - глаза разбегаются и хочется все, что на полках. И начинаются хочу, хочу, хочу с плачем, истерикой и валянием на полу.
    Преимущество этой ракеты в том, что она дает украинским военным возможность наносить удары с очень малой дальности, но также и с очень высокой точностью
    В этом утверждении есть свое противоречие. Малая дальность от линии соприкосновения увеличивает вероятность уничтожения установки и для ВСУ не является преимуществом. Т.к. перед этим они хвастались тем, что могут наносить удары американскими РСЗО с большой дальности не подвергая их опасности уничтожения и делали главную ставку исключительно на это.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:16
    -9
    удары с очень малой дальности, но также и с очень высокой точностью.

    Весь ход СВО выявил необходимость создания для ВС РФ ракет очень малой дальности до 10 км, высокой точности и очень большой грузоподъёмности - боеголовка порядка тонны для уничтожения бетонных укрепов и прочего. С точки зрения конструктора это не составляет большой проблемы. За базар отвечаю.
    Экстренно для начала можно делать пакеты ракет типа Ураган в одном корпусе.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 11:23
      +4
      Цитата: Румaтa
      Весь ход СВО выявил необходимость создания для ВС РФ ракет очень малой дальности до 10 км, высокой точности и очень большой грузоподъёмности - боеголовка порядка тонны для уничтожения бетонных укрепов и прочего

      Это бред. Горячечный. Этот агрегат уконтрапупят еще километров за 20 до места, откуда он стрелять собрался.

      Цитата: Румaтa
      За базар отвечаю

      Ну, попробуйте. Пока что у вас ни разу не получилось request laughing
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 11:32
      -1
      Весь ход СВО выявил необходимость создания для ВС РФ ракет очень малой дальности до 10 км

      Для этого нужно перекрыть небо , что бы ни один дрон не пролетел. А это не возможно от слова совсем. Ракеты тем и хороши что бьют с дальнего расстояния оставляя неуязвимой саму пусковую установку.
  4. cmax
    cmax Сегодня, 11:18
    +3
    Спорное не спорное, если выстрелят с пусковой по нашим, мало не покажется с такой точностью. Про кассетные тоже писали.... только попробуйте использовать.... и что, используют. В телеге военкоры осторожно пишут про плохие результаты для нас от кассетных, мягко говоря.
    1. DenD
      DenD Сегодня, 11:29
      0
      Про кассетные. Какая разница чем, всё что летит в сторону окопов, так или иначе наносит урон. И те кто говорит, про низкую кучность и малую дальность поражения, мягко говоря лукавят. Перефразирую, легко рассуждать, сидя дома.
      Так что соглашусь с этим утверждением: В телеге военкоры осторожно пишут про плохие результаты для нас от кассетных, мягко говоря.
  5. Escariot
    Escariot Сегодня, 11:20
    -1
    Т.е. это улучшенный бельгийский вариант APKWS на базе Hydra 70?
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:34
    +3
    Это натура селюков - просить и клянчить, нужно - не нужно это дело десятое, главное халява. "А что не съем то надкушу".
  7. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:36
    -1
    НедоПТУРС. А при залповой стрельбе преимущество сомнительно .
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:48
    0
    Выработались стойкие ассоциации: "Америка-давит", "Россия-санкции", "Англия- подлости", "Польша-гонорствует", "Германия-терпит", "Китай-готовится", "прибалтика-про...фукивает", "украина-просит".
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 12:03
      -1
      Иногда команда "фас" меняется laughing
      Тогда все дружно ругают кого-нибудь нового, кто попался под горячую руку: наугад - Болгарию, Чехию, Израиль, Канаду... am
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:10
    0
    «Малая дальность, но высокая точность»: ВСУ просят передать новую бельгийскую ракету FZ275 LGR
    . Очень удобная вкусняшка.... легко заныкать и продать на левой. Барыги потирают ручки в предвкушении!