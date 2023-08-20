«Малая дальность, но высокая точность»: ВСУ просят передать новую бельгийскую ракету FZ275 LGR

Преимущество этой ракеты в том, что она дает украинским военным возможность наносить удары с очень малой дальности, но также и с очень высокой точностью. Для размещения пусковой установки достаточно багажника пикапа

В январе немецкие власти заявили о намерении передать ВСУ установленные на пикапы 70-мм установки, вооруженные неуправляемыми ракетами, которые были разработаны бельгийским филиалом компании Thales. По всей видимости, речь шла об изделии FZ209.Тем временем прошла сертификацию новая бельгийская ракета FZ275, получившая лазерное наведение. Как сообщается в издании Air & Cosmos, источники утверждают, что примерно в мае текущего года по просьбе командования ВСУ была проведена демонстрация работы нового изделия на территории Польши. В итоге киевский режим запросил передачу ракет FZ275, которые имеют большую мощность и точность.FZ275 LGR представляет собой 70-мм ракету с полуактивным лазерным наведением. Она может использоваться на многих платформах наземного и воздушного базирования как днем, так и ночью. Стрельба ведется на максимальной дальности в 7 км [при этом в ходе испытаний бундесвером дистанция огня составила 4,6 км]. При полете на 6 км точность сохраняется на уровне менее одного метра (при поражающем эффекте в радиусе 9 м). Она может уничтожать статичные или движущиеся незащищенные и легкобронированные цели.- говорится во французском издании.