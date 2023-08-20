«Малая дальность, но высокая точность»: ВСУ просят передать новую бельгийскую ракету FZ275 LGR

В январе немецкие власти заявили о намерении передать ВСУ установленные на пикапы 70-мм установки, вооруженные неуправляемыми ракетами, которые были разработаны бельгийским филиалом компании Thales. По всей видимости, речь шла об изделии FZ209.
Тем временем прошла сертификацию новая бельгийская ракета FZ275, получившая лазерное наведение. Как сообщается в издании Air & Cosmos, источники утверждают, что примерно в мае текущего года по просьбе командования ВСУ была проведена демонстрация работы нового изделия на территории Польши. В итоге киевский режим запросил передачу ракет FZ275, которые имеют большую мощность и точность.
FZ275 LGR представляет собой 70-мм ракету с полуактивным лазерным наведением. Она может использоваться на многих платформах наземного и воздушного базирования как днем, так и ночью. Стрельба ведется на максимальной дальности в 7 км [при этом в ходе испытаний бундесвером дистанция огня составила 4,6 км]. При полете на 6 км точность сохраняется на уровне менее одного метра (при поражающем эффекте в радиусе 9 м). Она может уничтожать статичные или движущиеся незащищенные и легкобронированные цели.
Преимущество этой ракеты в том, что она дает украинским военным возможность наносить удары с очень малой дальности, но также и с очень высокой точностью. Для размещения пусковой установки достаточно багажника пикапа
- говорится во французском издании.