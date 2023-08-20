Отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества

Поставки Украине истребителей F-16 грозят катастрофой всему миру, а не только Украине. По крайней мере, они не помогут предотвратить крах украинского государства.Такое мнение высказал кандидат на должность американского президента Роберт Кеннеди-младший на своей странице в социальной сети.- считает политик.Впрочем, по мнению лидера фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме РФ Сергея Миронова, поступление на вооружение ВСУ американских истребителей F-16 не окажет никакого влияния на ход специальной военной операции.Собственно, вряд ли стоит ожидать от F-16 чего-либо катастрофического, хотя проблем нашим войскам они прибавят. Американские самолеты будут точно также уничтожаться российскими военными, как это происходило с немецкими «Леопардами» и прочей техникой западного производства.Исходя из этого, есть сомнения в словах Кеннеди, утверждающего, что поставки F-16 являются хорошим решением для американского ОПК. Ведь когда их начнут сбивать, это станет антирекламой для потенциальных покупателей таких самолетов.Обращает на себя внимание также то, что кандидат в президенты США по старой американской «традиции» стал говорить о данной проблеме в контексте общемировых интересов. Америка уже постепенно прекращает быть безоговорочным мировым лидером, поэтому американским политикам пора отвыкать выступать от имени всего человечества.