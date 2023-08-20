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Кеннеди–младший: поставки Украине F-16 грозят катастрофой всему миру

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Кеннеди–младший: поставки Украине F-16 грозят катастрофой всему миру

Поставки Украине истребителей F-16 грозят катастрофой всему миру, а не только Украине. По крайней мере, они не помогут предотвратить крах украинского государства.


Такое мнение высказал кандидат на должность американского президента Роберт Кеннеди-младший на своей странице в социальной сети.

Отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества

- считает политик.

Впрочем, по мнению лидера фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме РФ Сергея Миронова, поступление на вооружение ВСУ американских истребителей F-16 не окажет никакого влияния на ход специальной военной операции.

Собственно, вряд ли стоит ожидать от F-16 чего-либо катастрофического, хотя проблем нашим войскам они прибавят. Американские самолеты будут точно также уничтожаться российскими военными, как это происходило с немецкими «Леопардами» и прочей техникой западного производства.

Исходя из этого, есть сомнения в словах Кеннеди, утверждающего, что поставки F-16 являются хорошим решением для американского ОПК. Ведь когда их начнут сбивать, это станет антирекламой для потенциальных покупателей таких самолетов.

Обращает на себя внимание также то, что кандидат в президенты США по старой американской «традиции» стал говорить о данной проблеме в контексте общемировых интересов. Америка уже постепенно прекращает быть безоговорочным мировым лидером, поэтому американским политикам пора отвыкать выступать от имени всего человечества.
Использованы фотографии:
ВВС США
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13 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:12
    +1
    28 истребителей Ф-16 дадут голландцы, 12 ещё датчане... подготовку ведут 6 пилотов ВСУ ещё 20 на подходе... what
    Не густо...непонятно где и кто будет обслуживать эти самолёты.
    Где они будут базироваться, кто будет поставлять всю номенклатуру боеприпасов к ним, ГСМ...каковы будут последствия применения Ф-16 на поле боя против наших войск, Крыма, других территорий России, как их будут сбивать и тогдалее...вопросы,вопросы,вопросы.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 11:21
      +2
      Цитата: Леха с Андроида.
      и тогдалее...

      Алексей! Вы в тренде новых словообразований!
      good Продолжайте так далее тогдалее!
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 11:28
        0
        Извините виноват. smile
        Мысля скачет впереди слово образования...пропускаю ляпы иногда.
        Благодарю за подсказку. hi
      2. yurybaxter
        yurybaxter Сегодня, 11:35
        -1
        Цитата: ROSS 42
        Цитата: Леха с Андроида.
        и тогдалее...

        Алексей! Вы в тренде новых словообразований!
        good Продолжайте так далее тогдалее!

        это интернет.....тут главное мысль,вы,на запятые,тоже не обращаете внимания))
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 11:25
      0
      Лично у мня два варианта.
      Первый чисто психологический, на Украине намечается надлом и самолеты должны вселить очередную надежду.
      Второй. Обставляются перед тем как посадить наёмников за штурвал и отправить их, но в первых рядах будут украинцы. Места базирования и обслуживания в Европе, аэродромы Украины для подскока, либо выделят ещё средства ПВО для прикрытия.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 11:52
      0
      Следующий какой фитиш-эсминцы Арли Берк?Вот отдать все эсминцы что в резерве и заатра же всууки штурмом возьмут Таганрог??? wassat
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:15
    +1
    Исходя из этого, есть сомнения в словах Кеннеди, утверждающего, что поставки F-16 являются хорошим решением для американского ОПК. Ведь когда их начнут сбивать, это станет антирекламой для потенциальных покупателей таких самолетов.

    Понторез...
    Поставки E-16 - гадко и мерзко, потому что помощь нацистам. Здесь больше страха, что произойдет как всегда - хвалился-хвалился, да на бок завалился...
    Америка уже постепенно прекращает быть безоговорочным мировым лидером, поэтому американским политикам пора отвыкать выступать от имени всего человечества.

    В точку! good
  3. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 11:31
    0
    Американские самолеты будут точно также уничтожаться российскими военными, как это происходило с немецкими «Леопардами» и прочей техникой западного производства.
    Лидер фракции даже понятия не имеет, что это далеко не совсем точно также.
    1. MainJet88
      MainJet88 Сегодня, 11:47
      0
      А кто в курсе, скажите, МиГ-31 на высоте 20 км и скорости 3000 км/ч насколько реальная цель для хохляцкого ПВО?
      А то ведь у нас их с сотню, специализированных перехватчиков.
      Пишут что 4 шт могут контролировать около 1000 км по фронту.
      И могут использоваться как своего рода ДРЛО.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:36
    +1
    вряд ли стоит ожидать от F-16 чего-либо катастрофического, хотя проблем нашим войскам они прибавят.
    Поступление любого западного оружия доставляет проблемы нашим особенно на первом этапе его применения. Но научились же сбивать ракеты от РСЗО M142 HIMARS, английские Storm Shadow и уничтожать другую технику. F-16 всего лишь самолет, который попав в поле действия нашего ПВО или самолета будет сбит, как и др. стоящий на вооружение ВВС ВСУ.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 12:07
      0
      F-16 всего лишь самолет

      Так то вы всё правильно написали, только вот проблема в том что эти F-16 способны нести ракеты большой дальности и весь расчёт всук на это. А поставки этих ракет уже ведутся.
  5. Комментарий был удален.
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:57
    0
    Вообще странно, что они говорят о Украине как о государстве, только умалчивают, сволочи, что мы боремся не с Украиной, а с нацистами/фашистами, который при встрече кричат "Хайль" и вскидывают руку
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:05
    0
    Кеннеди–младший: поставки Украине F-16 грозят катастрофой всему миру
    . Похоже на "предвыборные дела"... вероятно и на такие откровения, у них, есть свои по читатели и группа поддержки.