Стелс-эсминец ВМС США Zumwalt после двухмесячного перехода добрался до верфи, где пройдёт оснащение гиперзвуковым оружием, которого пока нет

Офис программы CPS отметил, что значительные масштабы и проблемы, связанные с первой интеграцией CPS, могут создавать риски для соблюдения графика установки на DDG 1000 Zumwalt. Изучив информацию офиса программы CPS о критически важных технологиях, мы обнаружили, что программе предстоит проделать большую работу, чтобы продемонстрировать технологическую зрелость.

Почти месячного перехода стелс-эсминец наконец-то добрался до верфи Паскагула.Ожидается, что ремонт с модернизацией займет около двух лет. Впрочем, такие сроки, не вызывают доверия даже у Конгресса. Во-первых, ситуация с ремонтом в США плачевная. Во-вторых, гиперзвукового оружия , которым собираются перевооружать корабль, тоже пока нет и сроки его появления неизвестны. Как неизвестна и установка, из которой будет производится запуск, кроме того, что ее диаметр 87 дюймов - 220,98 мм.И поскольку ПУ предполагается унифицированной с АПЛ типа "Вирджиния" блок V, то длина ее будет около 11 метров, больше не позволяет диаметр прочного корпуса лодки. Если верить картинкам, то данная ПУ представляет из себя установку квадратного сечения, в которой - четыре "трубы".Если для подводной лодки такое расположение единственно разумное, в силу конструктивных особенностей корпуса, то для надводных кораблей - это не самое оптимальное решение. Хотя, возможно в дальнейшем, добавят еще одну или две ПУ, размеры корпуса "Замволта" позволяют. Но, как говорится, это набор благих пожеланий, поскольку в реализации этой программы, в указанные сроки не уверены даже в Вашингтоне, о чем не стесняются говорить открыто:Если гиперзвуковое оружие не будет готово к интеграции на DDG 1000 во время вышеупомянутого периода технического обслуживания, ВМС, возможно, придется продлить продолжительность запланированного периода технического обслуживания или дождаться следующего запланированного периода для установки системы на корабль.Если говорить проще, то, либо ремонт затянут до готовности гиперзвукового оружия, либо, если затягивать придется очень долго, то установку проведут при следующем, большем, ремонте, который будет неизвестно когда. Сейчас, на верфи стоит третий корабль серии - "Линдон Джонсон", так же в ожидании оружия. На фото также видны два "Бьёрка".