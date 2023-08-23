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Стелс-эсминец ВМС США Zumwalt после двухмесячного перехода добрался до верфи, где пройдёт оснащение гиперзвуковым оружием, которого пока нет

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Стелс-эсминец ВМС США Zumwalt после двухмесячного перехода добрался до верфи, где пройдёт оснащение гиперзвуковым оружием, которого пока нет

Почти месячного перехода стелс-эсминец наконец-то добрался до верфи Паскагула.


Ожидается, что ремонт с модернизацией займет около двух лет. Впрочем, такие сроки, не вызывают доверия даже у Конгресса. Во-первых, ситуация с ремонтом в США плачевная. Во-вторых, гиперзвукового оружия, которым собираются перевооружать корабль, тоже пока нет и сроки его появления неизвестны. Как неизвестна и установка, из которой будет производится запуск, кроме того, что ее диаметр 87 дюймов - 220,98 мм.

И поскольку ПУ предполагается унифицированной с АПЛ типа "Вирджиния" блок V, то длина ее будет около 11 метров, больше не позволяет диаметр прочного корпуса лодки. Если верить картинкам, то данная ПУ представляет из себя установку квадратного сечения, в которой - четыре "трубы".

Если для подводной лодки такое расположение единственно разумное, в силу конструктивных особенностей корпуса, то для надводных кораблей - это не самое оптимальное решение. Хотя, возможно в дальнейшем, добавят еще одну или две ПУ, размеры корпуса "Замволта" позволяют. Но, как говорится, это набор благих пожеланий, поскольку в реализации этой программы, в указанные сроки не уверены даже в Вашингтоне, о чем не стесняются говорить открыто:

Офис программы CPS отметил, что значительные масштабы и проблемы, связанные с первой интеграцией CPS, могут создавать риски для соблюдения графика установки на DDG 1000 Zumwalt. Изучив информацию офиса программы CPS о критически важных технологиях, мы обнаружили, что программе предстоит проделать большую работу, чтобы продемонстрировать технологическую зрелость.


Если гиперзвуковое оружие не будет готово к интеграции на DDG 1000 во время вышеупомянутого периода технического обслуживания, ВМС, возможно, придется продлить продолжительность запланированного периода технического обслуживания или дождаться следующего запланированного периода для установки системы на корабль.

Если говорить проще, то, либо ремонт затянут до готовности гиперзвукового оружия, либо, если затягивать придется очень долго, то установку проведут при следующем, большем, ремонте, который будет неизвестно когда. Сейчас, на верфи стоит третий корабль серии - "Линдон Джонсон", так же в ожидании оружия. На фото также видны два "Бьёрка".
Автор:
Использованы фотографии:
USNI.news
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11 комментариев
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  1. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 06:48
    0
    достижение..*утюг* хоть куда то добрался)
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 06:49
    0
    Работа будет у ремонтников- не бей лежащего. Времени- то вагон и маленькая тележка. winked
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:04
    +2
    Почти месячного перехода стелс-эсминец наконец-то добрался до верфи Паскагула.
    Откуда же он крался целый месяц? Наверное большой "секрет" если не написали или поленились написать. Гиперзвукового оружия пока нет, какая будет под него установка тоже пока не ясно, но главное, что корабль на верфь пригнали. Теперь рассуждают о возможных сроках, которые опять же даже примерно не известны. Будни ВМС Сша или так совпало?
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 09:24
      0
      Его переход отслеживался достаточно. После выхода из Сан - Диего, вернулся обратно и ремонтировался пять дней. Потом опять вышел, но по дороге заходил в какой-то мексиканский порт, якобы укрывался от шторма. В Панамском канале сейчас тоже проблемы - он обмелел из - за засухи, пропускают по очереди с ограничением по водоизмещению - возможно там задержался. В общем, шел почти месяц.
  4. spech
    spech Сегодня, 07:18
    0
    И строить его начинали под несуществующие орудие.
  5. Sith
    Sith Сегодня, 07:18
    0
    Цитата: Яро Полк
    достижение..*утюг* хоть куда то добрался)

    То утюгов хотели делать целый флот ... то сделали только 3 ...
    Потом говорили о рельсотроне на утюге ... далее , что моща для него не те
    Теперь хотят поставить гиперзвук ... который ещё на стадии испытания ...
    У всех что то какие то траблы с "новым" вооружением
  6. Балаганов
    Балаганов Сегодня, 07:40
    0
    Хорошо что лучи смерти отменили, хоть в туалет спокойно можно ходить.
  7. km-21
    km-21 Сегодня, 07:58
    -1
    Стелс-эсминец ВМС США Zumwalt... (будет оснащен) ...гиперзвуковым оружием, которого пока нет

    О состоянии разработки гиперзвукового оружия США нам известно только по заявлению самих США. Американцы утверждают, что это оружие еще не готово. Нам конечно же приятно осознавать, что в этом вопросе мы опережаем американцев. Но почему мы так уверены, что они говорят правду? Ведь американцы являются общепризнанными технологическими лидерами. И еще они любят преподносить неприятные сюрпризы.
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 09:21
      0
      То, что гиперзвукового оружия нет и сомнения в его появлении очень сильны - это официальный доклад Конгрессу. Не думаю, что там будут сильно сгущать краски.
      1. km-21
        km-21 Сегодня, 09:29
        0
        Если военным необходимо решить стратегическую задачу, то ради этой цели политики могут сфабриковать любую дезинформацию и озвучить ее на любом уровне.
  8. ГГВ
    ГГВ Сегодня, 08:27
    0
    87 дюймов,это точно не 220.98мм.в статье единственные обозначения в цифрах и даже их не могут правильно написать.все-же ракета диаметром 2.2м или 0.22м,две очень большие разницы.