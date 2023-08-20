Росийские военные в зоне СВО получили на вооружение новые антидроновые ружья со встроенным подавителем

Российские военные в зоне СВО получили на вооружение новое антидроновое ружье со встроенным подавителем. Как заявили разработчики из "Лаборатории противодействия промышленному шпионажу", данное ружье позволяет подавлять беспилотники противника на дальности одного километра.
АО "Лаборатория противодействия промышленному шпионажу" начала поставки в зону СВО антидроновых ружей ЛПД-820 со встроенным подавителем. По отзывам военных, ружье уже показало эффективность применения. Отмечается, что пока в зоне СВО ЛПД-820 мало, ружье в дефиците, но разработчики обещают исправить ситуацию.
Система ЛПД-820 - это система обнаружения и подавления. Проблема любого антидронового ружья в том, что оно работает по дрону тогда, когда мы его видим, это около 200-300 м. Но если мы дрон видим, значит, что он уже по нам скорректировал или вот-вот сбросит. Это решение позволяет обнаружить дрон на расстоянии до километра, когда мы его еще не видим, и сразу включить режим подавления. Тем самым мы на километр прикрываем подлет дрона
- приводит ТАСС слова главы компании Дениса Осломенко.
Установленные на ружье антенны пеленгатора и подавителя имеют одинаковые углы действия, поэтому подавление идет в точке обнаружения БПЛА. При этом антенна пеленгатора может сниматься и использоваться отдельно.
ЛПД-820 обнаруживает дроны в диапазонах от 2,4 ГГц до 5,8 ГГц, обладает возможностью их подавления на частотах 1,6 ГГц, 2,4 ГГц и 5,8 ГГц. Дальность обнаружения беспилотников достигает 1 км
- добавили в компании.