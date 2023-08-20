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Росийские военные в зоне СВО получили на вооружение новые антидроновые ружья со встроенным подавителем

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Росийские военные в зоне СВО получили на вооружение новые антидроновые ружья со встроенным подавителем

Российские военные в зоне СВО получили на вооружение новое антидроновое ружье со встроенным подавителем. Как заявили разработчики из "Лаборатории противодействия промышленному шпионажу", данное ружье позволяет подавлять беспилотники противника на дальности одного километра.


АО "Лаборатория противодействия промышленному шпионажу" начала поставки в зону СВО антидроновых ружей ЛПД-820 со встроенным подавителем. По отзывам военных, ружье уже показало эффективность применения. Отмечается, что пока в зоне СВО ЛПД-820 мало, ружье в дефиците, но разработчики обещают исправить ситуацию.

Система ЛПД-820 - это система обнаружения и подавления. Проблема любого антидронового ружья в том, что оно работает по дрону тогда, когда мы его видим, это около 200-300 м. Но если мы дрон видим, значит, что он уже по нам скорректировал или вот-вот сбросит. Это решение позволяет обнаружить дрон на расстоянии до километра, когда мы его еще не видим, и сразу включить режим подавления. Тем самым мы на километр прикрываем подлет дрона

- приводит ТАСС слова главы компании Дениса Осломенко.

Установленные на ружье антенны пеленгатора и подавителя имеют одинаковые углы действия, поэтому подавление идет в точке обнаружения БПЛА. При этом антенна пеленгатора может сниматься и использоваться отдельно.

ЛПД-820 обнаруживает дроны в диапазонах от 2,4 ГГц до 5,8 ГГц, обладает возможностью их подавления на частотах 1,6 ГГц, 2,4 ГГц и 5,8 ГГц. Дальность обнаружения беспилотников достигает 1 км

- добавили в компании.
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7 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:21
    0
    А как насчёт небольшого роя тяжёлых маневренных квадриков (4...6 шт.), которые имеют между собой натянутую сеть этак 50х50 (а может и 100х100) метров? При поимке БПЛА противника сеть отстреливается от носителей и БПЛА противника падает вместе с сетью.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 11:29
      0
      А как насчёт, что её можно облететь? Плюс всякие помехи в виде столбов, мачт, деревьев.
      Да и синхронизировать полет связанных БПЛА наверное трудновато.
      И по самой сети вопросы прочная-тяжёлая, лёгкая бпла самолетного типа смогут может пробить.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:26
    0
    При такой эффективности эту работу можно поручить тому же Маркеру...или мини-маркеру
  3. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 11:33
    0
    Это все конечно нужно и хорошо. Но дрон нужно вовремя увидеть. Навестись на него. И уже потом подавить. А если будет два дрона. И тд. А если ночь. Сегодня была статья про прибор в 1.8км радиусом глушит дроны. Мне кажется более востребованы будет. Хотя и эти противодроновые ружья естественно нужны. Вообще с РЭБ занятная штука получилась. То все ржали про Хибины на Су 24 в 2014 году.И американский эсминец А тут оказалось что проблема не Иджис заглушить. Дроны с Алиэкспресс целая реальная проблема.Ну ведь так получилось. РЭБ мощная это прежде всего сама есть цель. Потому как сама является источником сигнала. А дальше ... Про возможности современной арты не хочу описывать.
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 11:40
    0
    То-есть теперь будут с километра дрон просто подавлять, а метров с 200-300 - подавлять уже конкретно из ружья? lol
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:00
    -1
    Да, будем надеется, что разработкой занимались ученые и инженеры не из той же "школы", что и разработчики "Луны-25".
  6. alebdun2000
    alebdun2000 Сегодня, 12:07
    0
    А что есть антидроновые ружья без встроенного подавителя? Типа из дерева выпеленное