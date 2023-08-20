Financial Times: В Вашингтоне всё больше сомневаются в успехе украинского контрнаступления

Официальные лица США все более критически относятся к стратегии контрнаступления Украины и мрачно относятся к ее перспективам на успех, что усугубляет напряженность между Киевом и Вашингтоном в самый критический момент войны

Соединенные Штаты сомневаются, что начавшееся в начале лета наступление ВСУ что-то изменит и приведет к успеху. В Вашингтоне больше не верят в перспективы наступательной операции, пишет Financial Times.Разногласия между Вашингтоном и Киевом только нарастают, основная претензия американцев - это нежелание киевской хунты следовать советам по ведению боевых действий. Как утверждают в США, Украина проигнорировала рекомендации бросить все усилия на прорыв южного фронта, распылив силы и начав еще одно наступление под Бахмутом. Таким образом, Генштаб ВСУ потерял самые боеспособные подразделения, не сумев добиться успеха ни под Бахмутом, ни в Запорожской области.- пишет издание.В Киеве отвергают обвинения США и в свою сторону обвиняют Вашингтон в недостаточных поставках вооружений, без которых ВСУ не могут "успешно наступать". В частности, Зеленский требует поставить дальнобойные ракеты ATACMS к РСЗО HIMARS, но неизменно получает отказ. В Вашингтоне заявляют, что не производят баллистические ракеты в таком количестве, что они могли оказать значительное действие на поле боя. Кроме того, в Вашингтоне не желают окончательно портить отношения с Москвой.Как заявляют в Пентагоне, основным оружием в данном конфликте является артиллерия, а ее Украина от США получает исправно, как и боеприпасы.По данным издания, США готовятся к длительному противостоянию с Россией на украинской территории, блиц-крига у Запада не получилось, теперь начинается война на истощение.