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Financial Times: В Вашингтоне всё больше сомневаются в успехе украинского контрнаступления

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Financial Times: В Вашингтоне всё больше сомневаются в успехе украинского контрнаступления

Соединенные Штаты сомневаются, что начавшееся в начале лета наступление ВСУ что-то изменит и приведет к успеху. В Вашингтоне больше не верят в перспективы наступательной операции, пишет Financial Times.


Разногласия между Вашингтоном и Киевом только нарастают, основная претензия американцев - это нежелание киевской хунты следовать советам по ведению боевых действий. Как утверждают в США, Украина проигнорировала рекомендации бросить все усилия на прорыв южного фронта, распылив силы и начав еще одно наступление под Бахмутом. Таким образом, Генштаб ВСУ потерял самые боеспособные подразделения, не сумев добиться успеха ни под Бахмутом, ни в Запорожской области.

Официальные лица США все более критически относятся к стратегии контрнаступления Украины и мрачно относятся к ее перспективам на успех, что усугубляет напряженность между Киевом и Вашингтоном в самый критический момент войны

- пишет издание.

В Киеве отвергают обвинения США и в свою сторону обвиняют Вашингтон в недостаточных поставках вооружений, без которых ВСУ не могут "успешно наступать". В частности, Зеленский требует поставить дальнобойные ракеты ATACMS к РСЗО HIMARS, но неизменно получает отказ. В Вашингтоне заявляют, что не производят баллистические ракеты в таком количестве, что они могли оказать значительное действие на поле боя. Кроме того, в Вашингтоне не желают окончательно портить отношения с Москвой.

Как заявляют в Пентагоне, основным оружием в данном конфликте является артиллерия, а ее Украина от США получает исправно, как и боеприпасы.

По данным издания, США готовятся к длительному противостоянию с Россией на украинской территории, блиц-крига у Запада не получилось, теперь начинается война на истощение.
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17 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:50
    +4
    Наверно в этом "виноват" русский солдат ведущий активную оборону и в одном месте наступающий.Этот сценарий в США пока не рассматривают?
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 12:59
      +5
      Уже шесть недель, как в СМИ "начали сомневаться"
      А вообще провал наступления был ими задуман заранее - именно поэтому, снабдив танками и (с избытком) боеприпасами авиации не дали.
      НАТО ведь не надо, чтоб эта война закончилась.
      НАТО надо, чтоб русские убивали друг друга как можно больше
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 13:15
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Наверно в этом "виноват" русский солдат ведущий активную оборону и в одном месте наступающий.Этот сценарий в США пока не рассматривают?

      Они то вообще ни разу не сталкивались с русским солдатом! Я имею ввиду сша.
      tralflot1832, у меня к вам вопрос. Вы не пробовали написать на ВО о своей работе? О походах по морям-океанам.
      Наверняка у вас было много интересного и необычного в вашей насыщенной жизни! Было бы интересно почитать! drinks
    3. антивирус
      антивирус Сегодня, 13:15
      0
      Виновата канада. 300тыс зуавобандеровцев переедут в квебек и будут по команде трюмо и тауэра жестче французского иностр легиона работать по миру. Им ухрия пофиг. Тайвань, персид залив и фолкленды. Где интнресы "мирной" британии.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:53
    +1
    Разногласия между Вашингтоном и Киевом только нарастают, основная претензия американцев - это нежелание киевской хунты следовать советам по ведению боевых действий.
    . Собрать массу войск в одном, ограниченном месте не имея возможности эффективно их защитить от ударов противника... наверно, можно и так, вот только что в итоге получится???
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:55
    +1
    Кстати, а противник будет сидеть на попе ровно и ждать, что на него такая масса навалится и...
    В общем, стратегии там везде, с любой стороны, а "мясо"... да кто о нем думать, беречь будет???
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:57
    +4
    Вбросы про разногласия США с Украиной вызывают сомнения.
    Не может хвост собаки вертеть его хозяином. request
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:05
      0
      Привет soldier
      Задачи СМИ, проводить тесты, различные провокации обывателя, что б исследовать общественное мнение, а если надо, то и разворачивать его в нужную сторону.
      В общем, кто платит, тот девушку и танцует.
      За объективность и прочее подобное, чем раньше кичилась свободная, независимая журналистика, все это кануло в лету, хотя, хочется спросить... а был ли мальчик, вообще???
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 13:35
        0
        Цитата: rocket757
        За объективность и прочее подобное, чем раньше кичилась свободная, независимая журналистика, все это кануло в лету, хотя, хочется спросить... а был ли мальчик, вообще???

        Чтоб им пропáсть - продажным СМИ!
        Тебе за словом в карман палец в рот не клади.

  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:01
    +3
    Американцы стучат кулаком по голове показывая какие украинцы тупые и не желающие слушать старшего "товарища", а те в ответ тычут корявым пальчиком в сторону американцев и при этом выворачивают якобы пустые карманы. Картинка на загляденье.
    что усугубляет напряженность между Киевом и Вашингтоном в самый критический момент войны
    А неправы оба, т.к. одни посчитали, что можно победить Россию руками украинцев, а другие в это поверили и без оглядки бросились на убой.
  6. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:02
    +5
    Статья ,одна из многих за последнее время.Смотрите-скоро Вашингтон бросит помогать утыркам!А вот ,как раз наоборот-не бросит.Ибо цели не достигнуты
  7. Опториус
    Опториус Сегодня, 13:05
    +3
    У кого то ещё остались иллюзии по поводу геополитического статуса "суверенной" Украины? Марионеточный режим во всей своей неприглядной наготе. Инструмент гибридной войны. Не первый и вряд ли последний. Гениальное порождение сумрачного спецслужбистского гения. "Цель оправдывает средства."©
  8. Ирса
    Ирса Сегодня, 13:06
    0
    Пока одни усиленно сомневаются и протестуют, другие (байдены) успевают млдр отмывать через украины.
  9. Светлан
    Светлан Сегодня, 13:09
    +1
    И это ещё раз подтверждение старинной истинны о двоенначалии в армии, которого не должно быть. Командир должен быть один. Точка.

    Иначе получается по басне Ивана Андреевича о Раке Щуке и Лебеде.
  10. beybender
    beybender Сегодня, 13:15
    -3
    Да ладно писать о том что думают в США ?!? Где новости о ЛУНЕ 25 и вокзале в Курске , что бы в России подумали ?!?
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:23
    0
    Кроме того, в Вашингтоне не желают окончательно портить отношения с Москвой.

    и
    США готовятся к длительному противостоянию с Россией на украинской территории, блиц-крига у Запада не получилось, теперь начинается война на истощение.

    Не связанные между собой понятия. Оксюморон. Нонсенс. Бессмыслица. Бред сивой кобылы...
    Как Россия должна к этому относиться?
    Как к англосаксонской тарабарщине.
    * * *
    Нужно строить новую жизнь с товарищами и друзьями, а не с «обосрамившимися» с головы до ног «партнёрами»... Правда с кривдой и добро со злом рука об руку не ходят...
  12. sub307
    sub307 Сегодня, 13:24
    0
    "... США готовятся к длительному противостоянию с Россией на украинской территории, блиц-крига у Запада не получилось, теперь начинается война на истощение". В связи с этими "данными издания" интересно, а к чему готовится Россия? Тоже..., к тому же, или есть планы на наступательные действия? Ведь очевидно, что продекларированные цели, а именно - демилитаризация и денацификация Украины не могут быть достигнуты в оборонительных боевых действиях, и обстрелами всевозможных инфраструктурных объектов противника.