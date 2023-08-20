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«Роскосмос»: велика вероятность, что станция «Луна-25» потерпела аварию на лунной поверхности

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«Роскосмос»: велика вероятность, что станция «Луна-25» потерпела аварию на лунной поверхности

Велика вероятность, что автоматическая станция «Луна-25» потерпела аварию на лунной поверхности. Судя по всему, она столкнулась с естественным спутником Земли и прекратила свое существование.


Такое заявление для журналистов сделали в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

На вчерашний день планировалась передача импульса на станцию, чтобы сформировать орбиту аппарата для последующей посадки на лунную поверхность. К сожалению, в этот день связь с аппаратом была потеряна.

Около 14.57 мск связь с «Луной-25» прервалась

- говорится в сообщении «Роскосмоса».

Вчера и сегодня российские космические службы пытались найти станцию и восстановить связь с ней, но эти попытки не увенчались успехом.

Исходя из этого, в госкорпорации пришли к выводу, что «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с лунной поверхностью, прекратив функционирование.

По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных КА «Луна-25» и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны

- заявили в пресс-службе ГК «Роскосмос».

Для выяснения причин произошедшего началось формирование специальной межведомственной комиссии.

Доставка станции на орбиту Луны осуществлялась с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». Она стартовала в ночь с 10 на 11 августа с космодрома «Восточный». Окололунной орбиты она достигла 16 августа.
Использованы фотографии:
ГК "Роскосмос"
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122 комментария
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  1. Paul Zewike
    Paul Zewike Сегодня, 13:14
    +23
    Это какой-то бесконечный позор. А комментарий короткий.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:17
      +11
      «Роскосмос»: велика вероятность, что станция «Луна-25» потерпела аварию на лунной поверхности


      Всё как всегда у торгашей через одно место.Последствия ЕГЭ и других не совсем умных "реформ".Одна реформа Сердюкова чего стоит.
      1. Бесконечность
        Бесконечность Сегодня, 13:21
        +21
        Обидно! Жалко, труд многих людей - насмарку.
        Сейчас посадку также готовится совершить индийская станция "Чандраян-3" с луноходом. Это их вторая попытка, в 2019 тоже произошла авария. Вот одно из их фото с орбиты Луны, 23 должна быть посадка. Если у них всё получится, то у индийской миссии будет самая южная точка прилунения в истории космонавтики, хотя ещё вчера на это претендовала "Луна-25". Также в случае успеха это будет 4 государство после СССР, США и КНР, чей аппарат смог совершить мягкую посадку на Луну.
        Индусы, мужики, ну хоть вы не подведите!

        Но ВО как обычно. В названии статьи: "велика вероятность", в тексте: "Луна-25 перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с лунной поверхностью, прекратив функционирование".
        1. U-58
          U-58 Сегодня, 14:19
          +2
          Самая большая, потеря- репутационная. Вторым по значимости можно назвпть отсутствие дублера у оунной станции. Даже "Луноходы" имели дублёров, если кто не знал. И лублер мог быть запущен в весьма короткий срок.
          А сейчас о лублировании и речи не может быть из-за денех.
          Настроение какое-то от всего этого смурное.
        2. ваш вср 66-67
          ваш вср 66-67 Сегодня, 14:20
          +1
          Цитата: Бесконечность
          Обидно! Жалко, труд многих людей - насмарку.
          Сейчас посадку также готовится совершить индийская станция "Чандраян-3" с луноходом. Это их вторая попытка, в 2019 тоже произошла авария. Вот одно из их фото с орбиты Луны, 23 должна быть посадка. Если у них всё получится, то у индийской миссии будет самая южная точка прилунения в истории космонавтики, хотя ещё вчера на это претендовала "Луна-25". Также в случае успеха это будет 4 государство после СССР, США и КНР, чей аппарат смог совершить мягкую посадку на Луну.
          Индусы, мужики, ну хоть вы не подведите!

          Но ВО как обычно. В названии статьи: "велика вероятность", в тексте: "Луна-25 перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с лунной поверхностью, прекратив функционирование".

          А была ли на орбите Луна-25? Может запустили макет Луны-25?
          Вообще не удивился бы, если эти слова подтвердились! От наших эффективных менеджеров можно что угодно ожидать!
      2. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 13:23
        -2
        Очень внимательно читаю и делаю свои выводы.-Снять место высадки американцев не получилось.траектория не получилась. Много мыслей в голове.
        1. Sanktperburg1812
          Sanktperburg1812 Сегодня, 13:34
          +1
          Вот вот. У меня такая же мысль в голове. Врятли наши не рассчитывали траекторию, чтоб увидеть место "посадки американцев". Ввглядело как отмазка , что не по той траектории станция шла. И тут вдруг станцию потеряли.
          То ли американцы что-то применили (не исключаю возможность перехвата управления станцией, наверняка технологии отрабатывают ), либо наши что-то недоговаривают.
          Сейчас у нас на орбите 104 спутника всего. У американцев 2 600 с чем-то !!!
          Думаю , что там во всю отрабатывается космические средства поражения.
          1. Vita VKO
            Vita VKO Сегодня, 13:42
            +2
            Цитата: Sanktperburg1812
            либо наши что-то недоговаривают

            Варианта всего два. Либо халатность, либо диверсия. Вероятность последнего конечно больше. Слишком большая "пятая колнна" в научной среде. Вот и пакостят как могут. Надеюсь ФСБ при расследовании поинтересутся доходами участников проекта и их родственников.
            1. Усатый Кок
              Усатый Кок Сегодня, 14:05
              +7
              Какая пятая колонна? Какая диверсия? Вы готовы верить в полный бред, чем признать что отечественная космонавтика не та что во времена СССР. За 30 лет существования РФ, большую часть времени космос недофинансировали, образование ухудшали а предприятия работающие в космической отрасли - постепенно щагнивали, потому что государство не считало нужным их поддерживать. Только несколько лет назад они взялись за попытки восстановления. Только уже почти не осталось опытных специалистов, мало работающих предприятий, и полное отсутствие опыта в разработке, запуске и эксплуатации межпланетных аппаратов.
              Но виноваты конечно другие.
              Если через пару дней Индусы СМОГУТ свой аппарат посадить - то у многих на эмоциях возникнет притензия. Как наша "самая лучшая" космонавтика разбила аппарат по все заявления что мы встаëм с колен, а индусы у которых эта космонавтика только недавно появилась - смогли посадить аппарат.
              Надейтесь на то что и у индусов провалится - потому что если они сядут, у людей будет много вопросов как к руководству в общем, так и к Роскосмосу в частности.
            2. Deck
              Deck Сегодня, 14:24
              0
              Ну не знаю, я не специалист, но может освятили неправильно. Может батюшка неквалифицированный, может иконы не те применили.
        2. МБРШБ
          МБРШБ Сегодня, 14:09
          +2
          Цитата: Александр 3
          Снять место высадки американцев не получилось.

          не не получилось, а задачи не было. С бортовой камерой в 4 МПкс с высоты 100 км ни фига видно не будет.
      3. Svyatoslav Pershin
        Svyatoslav Pershin Сегодня, 13:30
        +2
        Советую вспомнить, что провалились ВСЕ советские миссии к Марсу. Космос не прощает даже малейших ошибок.
        1. Sanktperburg1812
          Sanktperburg1812 Сегодня, 13:36
          +3
          Зато у американцев получилось аж 13 Аполлонов отправить к Луне. И все кроме одного долетели якобы )))
          1. Per se.
            Per se. Сегодня, 14:02
            +1

            Зато у американцев получилось аж 13 Аполлонов отправить к Луне.

            До сих пор американских "астралонавтов" никто переплюнуть не может, даже сами американцы в XXI веке. Без туалетов, в кислородной среде, без опыта возвращения грузов на Землю со 2 космической скорости, на сырой ракете, что появилась ниоткуда и без тестирования её полётов к Луне в автоматическом режиме. Всё на ура, без жертв, более того, их летуны возвращались из полётов, как с курорта (не то, что наши космонавты, что реально были на орбите).
            По нашей миссии... Сразу же подумалось, ещё в день старта, что всё повторится, как с полётами к Марсу. Наверное, попы плохо ракету окропили святой водой.
            1. Uncle Lee
              Uncle Lee Сегодня, 14:16
              +1
              Цитата: Per se.
              попы плохо ракету окропили святой водой.

              КА «Луна-25» и прекратил свое существование
              Подспудно ждал, что случится нечто такое.... Через 50 лет застоя решились....И вот... crying
          2. Усатый Кок
            Усатый Кок Сегодня, 14:11
            -1
            А перед этим ещё была серия аппаратов серверов, многие из которых так же успешно сели (а один аппарат даже дважды взлетел).
            А у советского Союза в тот же период были успешные миссии серии "луна", но почему то их не считают ненастоящими. Почему в полëты аппаратов "Луна" вы верите, а в Апполонов - нет?
            1. Комментарий был удален.
          3. Аргон
            Аргон Сегодня, 14:12
            0
            И все 13 без видеофиксации , пленка испортилась аж 13 раз. И поэтому пришлось снимать в павильоне
          4. Sumotori_380
            Sumotori_380 Сегодня, 14:20
            0
            Ну, так у американцев и Вояджеры долетели, и Кассини, и Новые горизонты. И марсоходы по Марсу ездят, и вертолёт над Марсом летает. Кто желает - ищет возможность
        2. Усатый Кок
          Усатый Кок Сегодня, 14:08
          +2
          Не совсем верно. Мы лишь 2 раза пытались совершать мягкую посадку на Марс. И таки смогли со 2 попытки его посадить. Да, аппарат проработал всего 14 секунд, но сейчас мы с большой вероятностью можем сказать что электроника не выдержала глобальную марсианскую бурю.
          А вот пролëтные и орбитальные миссии, у нас выходили с той же аварийностью, что и у НАСА - 50%
          1. Sumotori_380
            Sumotori_380 Сегодня, 14:24
            0
            Вроде бы в опровержение фильма Марсианин писали, что мощь марсианских бурь сильно преувеличена, потому как низкая плотность атмосферы компенсирует скорость ветра
      4. ААК
        ААК Сегодня, 13:32
        +3
        "Последствия ЕГЭ" - это совершенно вторично в данное время! На кой ... выбрасывать десятки миллиардов на Луну, когда в СВО не хватает всего (каламбур-с) - техники, оружия, боеприпасов, в конце концов - трусов-маек-носков..., но нет, надо фигнёй страдать, вместо данной "Луны", чтобы космическая отрасль не простаивала, нужно было 3-4, а может и больше, разведывательных спутников запустить за те-же впустую потраченные деньги, была бы вполне ощутимая польза...
      5. Умальта
        Умальта Сегодня, 13:52
        +4
        У нас одни вероятности и никакой конкретики, как только дело попадает в руки эффективных менеджеров, которые и "спец и жнец и на дуде игрец", так всё, пиши пропало, пора отдавать дело в руки профессионалам, у нас ещё есть пока технари и конструкторы советской школы им и надо поручать. Помню времена, когда токари и фрезеровщики высших разрядов получали зарплату как директора заводов и их переманивали с завода на завод предлагая квартиры, машины, сейчас тьфу, одна гадость рулит!!!!
      6. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:56
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Всё как всегда у торгашей через одно место.

        Сегодня я#мы#все – ракетчики…А раньше были вирусологи.
        1. Борис Сергеев
          Борис Сергеев Сегодня, 14:18
          0
          Вы не подскажете, куда Гинцбург- почвовед/вирусолог подевался?
      7. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 14:13
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        «Роскосмос»: велика вероятность, что станция «Луна-25» потерпела аварию на лунной поверхности


        Всё как всегда у торгашей через одно место.Последствия ЕГЭ и других не совсем умных "реформ".Одна реформа Сердюкова чего стоит.

        А может в руководстве слишком много "голодных менахеров" сидит, вместо инженеров с профильными образованиями и опытом работы ?! Или опять на сборке поработал кто из гастробайтеров ?!
        До Луны уже добраться не можем, ПОЗОР !
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:19
      +9
      Очень жаль. Серьезная неудача для всех землян.
      1. Ростовчанин
        Ростовчанин Сегодня, 13:26
        +7
        Бывает и такое. Дорогу осилит идущий....
      2. Негритенок
        Негритенок Сегодня, 14:00
        +3
        Цитата: Арон Заави
        Серьезная неудача для всех землян.

        Да ладно. С развитием Артемиды миссии к Луне идут одна за одной, практически каждый квартал. Попытка Роскосмоса повторить советские полеты 60-х годов ничего особого не представляла. Неудачей для землян была скорее авария Биршита: это была более интересная миссия и технически, и организационно.
      3. km-21
        km-21 Сегодня, 14:09
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Очень жаль. Серьезная неудача для всех землян.

        Особенно опечалены американцы с украинцами.
    3. антивирус
      антивирус Сегодня, 13:25
      -11
      Рогозин молодец. Спланировал всемирного масштаб ище. Траектория луны изменят этой станцией.
      Др приливы, др рост злаковых в зап полушарии.
      Через 20лет там пустыня. Кирдык доллару
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:33
      +1
      Луна столкнулась со станцией "Луна25 ",или станция Луна25 упала на Луну?Это же два разных варианта трактовки одного события!
      1. МБРШБ
        МБРШБ Сегодня, 14:17
        0
        Сначала "Северный поток -2", потом Крымский мост. Теперь вот Луна-25. Доколе???
        (да шучу, шучу! :))
    5. knn54
      knn54 Сегодня, 13:38
      0
      50 на 50.
      Села станция на ровную поверхность-повезло.Если большой(ие) булыжники или "яма" типа кратер-пиши пропало.
      Отследить рельеф НЕРЕАЛЬНО.Надеюсь пока.
    6. Аргон
      Аргон Сегодня, 14:09
      -2
      Это теракт очередной от главного террориста планеты! Я сразу сказал, что пинды не дадут раскрыть главную аферу с апполонами!
    7. Неизменный
      Неизменный Сегодня, 14:09
      0
      Как грустно ... Луна нужна. Вспомните маркиза де-Траверсе Александара Ивановича. Он утверждал, что России нужен Север - теперь Север наш. Потому что всё было сделано вовремя.
      Сейчас не восемнадцатый век, и я не маркиз, но я говорю - Луна нужна. Может кто-то слышит ?..
  2. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 13:15
    +27
    Луна-24 в 1976 году вернулась с образцами грунта. Советские галоши пока недосягаемы.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:19
      +3
      Компетенции потеряны.Да и на космос вся страна тогда работала.А сейчас попробуй ,собери лего из импортных комплектующих с возможными закладками от конкурентов
      1. Усатый Кок
        Усатый Кок Сегодня, 14:12
        0
        Честно, даже не понимаю почему вам так много минусов поставили, всё ведь верно
    2. kapitan92
      kapitan92 Сегодня, 13:27
      +12
      Увы ! Вы правы ! Ну ничего, сейчас комиссии, штабы, заседания Правительства, работу признают удовлетворительной. Виноват кусочек метеорита. Гарант опять передвинет кровати и возможно Голикова возглавит Роскосмос. laughing Будет готовить экспедицию на Марс! Образование, медицина, спорт, космос, промышленность, пенс. реформа, чтобы еще реформировать? fellow
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 14:20
        0
        Это же явный успех...с отрицательным вектором ...
    3. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 13:42
      +1
      Цитата: Прокоп_Свинин
      Советские галоши пока недосягаемы.


      По поводу кризиса. Да, кризис был глубокий, и мы "упали" больше, чем многие страны, абсолютно точно. Это из-за чего? Из-за того что у нас однобокая экономика. А она что, вчера так сложилась? Да она 70 лет так складывалась. Потому что всё, что мы производили...
      Да, дорогие мои, да. Не надо дискутировать. Дело в том, что то, что мы производили, и руками махать не надо, было никому не нужно, потому что наши галоши никто не покупал, кроме как африканцы, которые должны были по горячему песку ходить. Вот в чём всё дело.
      У нас была оборонка - классная, сильная, и мы ею гордимся до сих пор. Мы благодарны нашим дедам и нашим отцам за то, что они создали после Великой Отечественной войны такую оборонку.
      Голос из зала:
      - И первый спутник.
      В. В. Путин:
      - И первый спутник, и первый человек в космосе - это наша общая гордость, это достижения советской власти, которыми мы все гордимся. Это общенациональные достижения.
      Но товары народного потребления... Жириновский уже сказал об этом. Где они были? Их не было. Давайте не будем друг другу врать и народу. Народ-то знает, что было и чего не было.
  3. Uno
    Uno Сегодня, 13:16
    +6
    Мне кажется в заявлении Роскосмоса предельно ясно написано что "прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны", автор наверно оптимист и думает что шанс что аппарат еще вернется?
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:16
    +6
    Тут добавить нечего.Неудачи в космосе встречаются.Это было и при Королеве,и после него да и не только у нас.Вон,у американцев сколько астронавтов погибло..
    1. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 13:21
      +4
      Да. Но вот успехи случаться давно перестали.
    2. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 13:44
      +3
      При Королёве это было всё новое и не известное помноженное на тот уровень технологий. А сейчас это было что-то на грани сегодняшних технологий? Или просто под хохлому расписать забыли и поп спустя рукава кадилом перед стартом махал?
    3. Per se.
      Per se. Сегодня, 14:19
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Вон,у американцев сколько астронавтов погибло.


      Как ни странно, из тех, кто якобы летал к Луне, никто. Для остроты сюжета, только "Аполлон-13" отметился проблемами, и только. Это не иначе, как чудо.
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:17
    -1
    основное сейчас не результат, а pr ...
    к глубочайшему сожалению, виновных нет, деньги потрачены
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:28
      +6
      да хоть сотню минусов и три сотни ура
      проблема в том, что на этом не полетишь, а самое страшное, что это не только в космической отрасли, ВО ВСЕМ!!!!!
      обратите внимание когда нам запад краник перекрыл, мы не стали думать как СДЕЛАТЬ самим мы стали искать замену
      мы 30 лет ПРОЕДАЕМ, что делать будем когда все проедим?
  6. Hyperion
    Hyperion Сегодня, 13:18
    +8
    Тягаться с предыдущей высокоразвитой цивилизацией fool
  7. volodimer
    volodimer Сегодня, 13:18
    +6
    Жаль... Но честно говоря ожидал. Когда наши журналисты начинают заранее похваляться, так всегда и происходит. Также было с выступлением сборной на зимней олимпиаде, когда её заранее в победители записали. И вот опять сглазили.
  8. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 13:19
    +3
    Для выяснения причин произошедшего началось формирование специальной межведомственной комиссии

    И что эта коммисия сможет выяснить? Слетает на Луну и во всем разберется? laughing
    Вот же идиотизм!!!
    1. FeHa3eIIaM
      FeHa3eIIaM Сегодня, 13:27
      +1
      Выпустят акт, в котором укажут вероятную причину.
  9. barclay
    barclay Сегодня, 13:19
    -5
    Это как при вождении. Мало хорошо разогнаться, нужно ещё вовремя и безопасно остановиться. Увы, это был тренировочный заход.
    Хотели подтвердить статус космической державы, но пока получилось не очень.
  10. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 13:19
    +6
    Плохо, конечно, но никакой трагедии не вижу - не ошибается тот, кто ничего не делает, а тут неизвестно - была ли вообще ошибка или какие-то другие факторы сыграли.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:25
      +2
      Цитата: Reindeer
      не ошибается тот, кто ничего не делает, а тут неизвестно - была ли вообще ошибка или какие-то другие факторы сыграли.
      очень удобная позиция, только вот что-то ошибок многовато, не находите?
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 13:50
        0
        очень удобная позиция, только вот что-то ошибок многовато, не находите?


        Ну почему вы так. Ведь понятно же, что главной целью был распил денег. И шум в СМИ, "неудачный" запуск, отличное прикрытие.
        Вспомните сюжет из книги "Два капитана", для капиталистической России это норма.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 13:54
          +2
          Цитата: vovochkarzhevsky
          понятно же, что главной целью был распил денег. И шум в СМИ, "неудачный" запуск, отличное прикрытие.

          это и страшно, вопрос на сколько хватит еще советского жирка
    2. cmax
      cmax Сегодня, 13:26
      +5
      Цитата: Reindeer
      Плохо, конечно, но никакой трагедии не вижу - не ошибается тот, кто ничего не делает, а тут неизвестно - была ли вообще ошибка или какие-то другие факторы сыграли.

      За 20 лет Россия пыталась осуществить 2 лунные миссии. Результат 100% не результат! Обе миссии в опе, с учётом времени подготовке к каждой, следующую увидим наверное в 2030- 2035 году. Если увидим. Все закономерно.
      1. Усатый Кок
        Усатый Кок Сегодня, 14:18
        0
        Как 2? Последняя миссия к Луне - это советская миссия "Луна-24". После неë как раз должна была быть Луна-25. Вы может быть с Марсом перепутали? Там как раз должны были быть миссии Марс-96 и Фобос-Грунт, но обе провалились (при чем обе, на низкой, околоземной орбите)
    3. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 13:46
      -1
      Так до нас уже вроде в СССР наошибались или ещё недостаточно?
  11. КостикХвостик
    КостикХвостик Сегодня, 13:20
    -2
    К лучшему. Один хрен вся наша лунная программа давно уехала вправо в неведомые дали. Теперь можно смело плюнуть на неё полностью и выделять деньги на более насущные вещи.
  12. Светлан
    Светлан Сегодня, 13:20
    -2
    А тех кто будет злорадствовать, буду минусовать. Бо "через тернии к звёздам". Иначе никак.

    В лунной программе СССР тоже были неудачные вылеты. И Луноходом, СССР выстрелил не сразу. А за время, скажем "простоя" мы потеряли многие наработки того времени.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:23
      +1
      а в чем по вашему заключается злорадство?!!!
      1. Светлан
        Светлан Сегодня, 13:43
        +2
        "Попали в луну..", что ниже и есть тот случай злорадства.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 13:50
          -2
          а в ы не думали, что это не злорадство уже, а состояние бешенства?!
          1. Светлан
            Светлан Сегодня, 13:58
            0
            На интервью, я вам согласия не давал. Не правда ли?
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Сегодня, 14:22
              0
              ну тогда вам лучше покинуть форум, если вы не в курсе то тут идет ОБСУЖДЕНИЕ подразумевающее то что вам будут задавать вопросы касающееся вашего поста
              если вас это изначально не устраивает, что вы здесь делаете?
  13. михаил3
    михаил3 Сегодня, 13:20
    +2
    Разве она не гнала телеметрию непрерывно? А, да, корабли-приемники порезаны на лом или просто сгнили в маринах...
  14. aleks.29ru
    aleks.29ru Сегодня, 13:21
    -3
    Попали в Луну.. Так себе достижение. На нэзалэжной объявлен национальный праздник с народными гуляньями.
    1. Arcyus Long
      Arcyus Long Сегодня, 14:17
      0
      А при чем тут 404? У них космической отрасли нет, а плясать они будут с любой неудачи и трагедии. Им хоть космическая станция хоть подрыв трактора на мине, все едино.
  15. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:23
    +1
    Высота полёта 100 км не даёт право на ошибку.Не смертельно для Росскосмоса.Отрицательный результат тоже результат.Сейчас в приоретете Сармат..Смотрим за стартом Прогесса к МКС.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 13:36
      -1
      У Роскосмоса есть и положительные результаты? Ну надо же! При зарплате в 30 тыс на космических заводах, где, помниться, паяли элементы, перепутав полярность, то, что станция долетела до Луны и в неё врезалась- это просто прорыв. Да, и коней на переправе, конечно, не меняют.
    2. ЧеловекИздалека
      ЧеловекИздалека Сегодня, 13:59
      +6
      А что смертельно для роскосмоса? Какая очередная неудача заставит хотя бы одну вороватую жирную рожу из ее руководства слететь со своего места прямо за решетку, а не на очередную синекуру. Каких масштабов должна быть эта "неудача", чтобы настоящие виновники, оптимизаторы и эффективные менеджеры, сели на бутылку, а не в новую бентли?
  16. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 13:26
    +3
    Нельзя строить ТАК долго. У всего есть свой срок годности. И если оформить все бумаги и собрать все подписи с печатями, СТАРЬЁ НЕ СТАНЕТ НОВЬЁМ. Даже если в Кремле считают иначе. Её начали строить почти два десятка лет тому назад. А это ведь не Исаакиевский собор. И не "Явление Христа народу"...
  17. Енот-полоскун
    Енот-полоскун Сегодня, 13:28
    +3
    Летела ракета.
    Упала в болото.
    Какая зарплата -
    Такая работа.

    Горько очень...
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:32
      -1
      Цитата: Енот-полоскун
      Какая зарплата -
      Такая работа.

      к сожалению не в зарплатах дело
  18. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 13:29
    +4
    «Роскосмос»: велика вероятность, что станция «Луна-25» потерпела аварию на лунной поверхности

    Да разбилась она!
    Прекратите публиковать на ВО вчерашние новости!
    Xoxлы уже все шаровары в гопаке разорвали...
    Праздник у них... am
  19. bravo77
    bravo77 Сегодня, 13:30
    +3
    Есть вероятность, что человеку который говорил что" Ссср ничего кроме галош не производило", ни разу не будет стыдно

    он никогда ни к чему не причастен
    1. FeHa3eIIaM
      FeHa3eIIaM Сегодня, 13:35
      -4
      Казалось бы, где Луна и где Путин? Но bravo77 было уже не остановить.
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 13:55
        +5
        Казалось бы, где Луна и где Путин? Но bravo77 было уже не остановить.


        Случись немыслимое чудо как успешная посадка, сразу же был бы причём. yes
    2. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 13:44
      0
      Цитата: bravo77
      Есть вероятность, что человеку который говорил что" Ссср ничего кроме галош не производило", ни разу не будет стыдно


      По поводу кризиса. Да, кризис был глубокий, и мы "упали" больше, чем многие страны, абсолютно точно. Это из-за чего? Из-за того что у нас однобокая экономика. А она что, вчера так сложилась? Да она 70 лет так складывалась. Потому что всё, что мы производили...
      Да, дорогие мои, да. Не надо дискутировать. Дело в том, что то, что мы производили, и руками махать не надо, было никому не нужно, потому что наши галоши никто не покупал, кроме как африканцы, которые должны были по горячему песку ходить. Вот в чём всё дело.
      У нас была оборонка - классная, сильная, и мы ею гордимся до сих пор. Мы благодарны нашим дедам и нашим отцам за то, что они создали после Великой Отечественной войны такую оборонку.
      Голос из зала:
      - И первый спутник.
      В. В. Путин:
      - И первый спутник, и первый человек в космосе - это наша общая гордость, это достижения советской власти, которыми мы все гордимся. Это общенациональные достижения.
      Но товары народного потребления... Жириновский уже сказал об этом. Где они были? Их не было. Давайте не будем друг другу врать и народу. Народ-то знает, что было и чего не было.
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 13:59
        +3
        Но товары народного потребления... Жириновский уже сказал об этом. Где они были? Их не было. Давайте не будем друг другу врать и народу. Народ-то знает, что было и чего не было.


        Тоже ведь враньё. Народ помнит, как в перестройку делали искусственный дефицит. До 1985того вполне нормально жили.
        1. tatra
          tatra Сегодня, 14:16
          0
          В СССР была промышленность класса Б ,а враги СССР уничтожили её ,и всерьез выставляют за свои достижения импорт .
  20. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 13:33
    +3
    Рыба гниет с головы. А голова умеет только воровать.
    1. FeHa3eIIaM
      FeHa3eIIaM Сегодня, 13:36
      -5
      Известны дата и лицо, совершившее кражу? Пишите в прокуратуру. Или вы только на интернетах специализируетесь*
      1. ЧеловекИздалека
        ЧеловекИздалека Сегодня, 13:55
        +4
        Сколько защитничков сразу выискалось. Или это сотрудники роскосмоса рвут на себе рубахи по поручению руководства, отвлекшегося от распила и внезапно решившего оскорбиться и защищать свою честь?
        1. FeHa3eIIaM
          FeHa3eIIaM Сегодня, 14:14
          0
          Про сотрудников, рвущих на себе рубахи по поручению руководства это шедевр. Пишите ещё. Я бог бы уподобиться вам и написать про Лёшку-сисяна. Но никак не могу приплести его к ситуации с Луной. Я в Росатоме работаю, если вам легче от этого стане.
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 14:06
        +3
        Цитата: FeHa3eIIaM
        Известны дата и лицо, совершившее кражу? Пишите в прокуратуру.

        а вы считаете что прокуратура не в курсе?!!!
        Национальный космический центр в Москве достроят в 2024 году
        Центр ориентировочной стоимостью 25 млрд рублей
        для равнения: Стоимость каждой ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" для Минобороны РФ в рамках контракта на продолжение летных испытаний составила менее 5 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
        будет построен за счет средств бюджета Москвы. Высота башни будет достигать 248 метров. Помимо штаб-квартиры "Роскосмоса" здесь расположится технопарк с предприятиями авиационной и космической промышленности. Сообщалось, что в центре будут работать 20 тыс. инженеров разных подразделений ракетно-космической промышленности.
  21. Игорь Тараканов
    Игорь Тараканов Сегодня, 13:34
    +5
    Луна-25 видимо разбилась о луну...
    Злорадства не испытываю ибо все таки это исследования и наука. Но... факт остается фактом... РФ так и не смогла повторить то, что было при СССР. Все держится на старых наработках и институциональной памяти. Все мифы про возрождение величия - лишь мифы.
    Просто банальный распил бабла на науке.
  22. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 13:34
    +6
    Американцы теперь могут Рогозину выслать детский батут. laughing

    Лучше бы довели до состояния "среднего по планете" отечественный авиапром, а потом бы "ловили десептиконов" на обратной стороне Луны. На фоне китайцев, довольно глупо всё получилось.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:23
      0
      Цитата: samarin1969
      Американцы теперь могут Рогозину выслать детский батут.

      пистолет и один патрон ему выслать
  23. bravo77
    bravo77 Сегодня, 13:35
    +4
    а ведь даже в 90х с тотальным безденежьем, падением и деградацией

    космос оставался нашей гордостью и предметом зависти конкурентов и делающих первые шаги стран

    спасибо, вова
    и прости, юра, не нужно это было потомкам, их больше однополярность мира волнует и беженцы
  24. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 13:38
    +6
    Зато криков то было, криков. Кстати когда там ещё Пересильд полетит то? И главное над Маском не забыть посмеяться старлинк которого очень "помогает" нам на вна.
  25. bravo77
    bravo77 Сегодня, 13:38
    +2
    Цитата: Светлан
    А тех кто будет злорадствовать, буду минусовать. Бо "через тернии к звёздам". Иначе никак.

    В лунной программе СССР тоже были неудачные вылеты. И Луноходом, СССР выстрелил не сразу. А за время, скажем "простоя" мы потеряли многие наработки того времени.


    иди почитай стихи рогозина
    может попустит

    "проходимец маск" и "ссср ничего кроме галош..."
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 13:45
      -1
      Цитата: bravo77
      ссср ничего кроме галош...


      По поводу кризиса. Да, кризис был глубокий, и мы "упали" больше, чем многие страны, абсолютно точно. Это из-за чего? Из-за того что у нас однобокая экономика. А она что, вчера так сложилась? Да она 70 лет так складывалась. Потому что всё, что мы производили...
      Да, дорогие мои, да. Не надо дискутировать. Дело в том, что то, что мы производили, и руками махать не надо, было никому не нужно, потому что наши галоши никто не покупал, кроме как африканцы, которые должны были по горячему песку ходить. Вот в чём всё дело.
      У нас была оборонка - классная, сильная, и мы ею гордимся до сих пор. Мы благодарны нашим дедам и нашим отцам за то, что они создали после Великой Отечественной войны такую оборонку.
      Голос из зала:
      - И первый спутник.
      В. В. Путин:
      - И первый спутник, и первый человек в космосе - это наша общая гордость, это достижения советской власти, которыми мы все гордимся. Это общенациональные достижения.
      Но товары народного потребления... Жириновский уже сказал об этом. Где они были? Их не было. Давайте не будем друг другу врать и народу. Народ-то знает, что было и чего не было.
  26. beybender
    beybender Сегодня, 13:39
    0
    Что то в России ни космоса , ни машин , ни экономики !!! Если так и дальше пойдет , то фашист Боррель окажется прав , про страну бензоколонку !!!
  27. faterdom
    faterdom Сегодня, 13:46
    0
    А может там на ЛуНР местные не хотят никаких станций и луноходов с Земли, где явно живут нецивилизованные люди.
  28. air wolf
    air wolf Сегодня, 13:50
    -1
    Позор -ть, у меня сразу теория заговора закрадывается, либо её отправили, чтобы заснять с орбиты якобы места посадки Аполлонов, либо случился логоворняк и Украину сдали пин-досы, а наши феерверк...
    Если в ближайшее время будет заключен мир, то читай выше laughing
  29. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 13:52
    +2
    А вот и он, всадник апокалипсиса №2 - оптимизация.
    В СССР космические аппараты запускали парами. "Фобосу" правда это не шибко помогло, но хотя бы один аппарат до Марса долетел в том бардаке.
  30. megadeth
    megadeth Сегодня, 13:53
    -1
    Исходя из этого, в госкорпорации пришли к выводу, что «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с лунной поверхностью, прекратив функционирование.
    47 лет не прилунятся...!!!??? Расстроило конечно..., с другой стороны "лиха беда, начало". Удачи Роскосмосу а особенно НПО им. Лавочкина в последующих миссиях, верю что мы ещё оттуда гелий-3 (Гелий-3 представляет собой легкий нерадиоактивный изотоп гелия (по сути - газ) с двумя протонами и одним нейтроном. Он оседает на поверхности Луны, принесенный солнечным ветром и доступен там в относительном изобилии)тоннами возить будем.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 13:55
      0
      "Закусывать надо! " (С) """"""
  31. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 13:54
    +1
    Плохо, конечно, но ожидаемо, если честно.
  32. фа2998
    фа2998 Сегодня, 13:55
    +4
    Цитата: Sanktperburg1812
    (не исключаю возможность перехвата управления станцией, наверняка технологии отрабатывают )

    Не нужно здесь придумывать всемирный заговор.Нужно иметь людей с головой в руководстве и производстве и дело наладится.
    Сколько крику было-"мы в лидерах в космонавтике,мировая держава". Наследие СССР мы уже проели,а новое создается с трудом. АМС посылать это не королевскую ракету раскрашивать "под Гжель". hi
    1. GriggoT
      GriggoT Сегодня, 14:03
      -1
      Конечно, какие заговоры средь глобалистов!? Честнейшие люди!
  33. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 13:56
    +6
    А не фиг было пиарить на всю вселенную этот вполне заурядный аппарат, как нечто прорывное и аналоговнетное! Сглазили! 20 лет работы (понятно, неспешной) коту под хвост!
    Но нет худа без добра. Надеюсь, карьера балабола Борисова на этом закончится. А то я опасался, что его преемником Путина назначат. Короче, "Вы друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь" (с)
  34. HefeДМБ69
    HefeДМБ69 Сегодня, 13:56
    +6
    Под руководством великого вождя российского народа - вперед, к новым зияющим высотам науки и технологий! Долой советские галоши! Слава предпринимателям и офисным работникам, истинным героям нашего великаго народа! Ура, господа! Сим победим!
  35. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 13:57
    +1
    Для выяснения причин произошедшего началось формирование специальной межведомственной комиссии.
    полетят на Луна чтобы точно знать что и как?
  36. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 13:59
    +1
    Не захотели комнтировать позор американской миссии .и получили свой...
  37. bravo77
    bravo77 Сегодня, 14:02
    +3
    Цитата: Dart2027
    В. В. Путин:
    - И первый спутник, и первый человек в космосе - это наша общая гордость, это достижения советской власти, которыми мы все гордимся.

    ну что осталось от наследия первого спутника, которым он так гордился
    и в его же силах было сберечь (но поставил крест через рогозина)

    про ширпотреб
    найдите мне на президенте хоть одну отечественную вешь, от часов до курток
  38. arnulla
    arnulla Сегодня, 14:03
    +3
    Это прорыв…)))
    Или элемент вставания с колен?))
    Насколько-же мелочно и смешно выглядят потуги нынешних властей в сравнении с их предшественниками..
  39. Грац
    Грац Сегодня, 14:04
    +1
    поспешишь людей насмешишь, всё по поговорке вышло
  40. avianic
    avianic Сегодня, 14:05
    -1
    Ничего страшного, выть по этому поводу не надо. Разберем ошибки, запустим следующий аппарат.
  41. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 14:07
    +2
    Такими темпами чувствую скоро до такого дойдём, а что это такое останется только в преданиях старины глубокой
  42. arnulla
    arnulla Сегодня, 14:08
    +1
    Может уже хватит кровати переставлять? Пора б…й менять…
  43. bravo77
    bravo77 Сегодня, 14:09
    +3
    Цитата: Dart2027
    Дело в том, что то, что мы производили, и руками махать не надо, было никому не нужно, потому что наши галоши никто не покупал, кроме как африканцы, которые должны были по горячему песку ходить


    наши галоши покупали в англии, германии , европе
    и камазы, мазы, вазы, нивы, и магнитолы, приемники, часы

    ещё больше покупали страны сэв, там целая номенклатура станков шла в том числе.

    не жрите гаумно лопатой от ограниченных людей

    кстати что там с гражданским авиастроением, в котором ссср был мировым лидером...тоже "галоши"

    этак вам скоро про телеги будут рассказывать а вы слюни умиления пускать от нынешних "достижений"
  44. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 14:10
    -2
    Если это не прямая диверсия или умышленный срыв полета то всякое бывает. И нечего нюни распускать мол вот все пропало какой позор. Вам напомнить сколько неудач было в СССР при запуске разных космических полетов и программ? А тут спустя 50 лет только первый раз попробовали - неудача и провал это не конец а только первая попытка. Когда человек 50 лет пролежал в кровати и попвытался первый раз встать и пройтись он тоже может легко упасть и не встать. Я удивлен такой психованной реакцией многих. Это норма что произошел провал . Космос такой.
  45. buslaif
    buslaif Сегодня, 14:13
    +1
    Цитата: Умальта
    Помню времена, когда токари и фрезеровщики высших разрядов получали зарплату как директора заводов и их переманивали с завода на завод предлагая квартиры, машины, сейчас тьфу, одна гадость рулит!!!!

    В 70-х на заводе , где трудился отец слесарем-ремонтником, директор завода получал 380 рублей, а токарь-универсал 500.Правда в целях соблюдения "социальной справедливости" расценки снижали, но такое действительно было.
  46. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:14
    +1
    Выдающаяся победа Роскосмоса! Всего через 58 лет он смог повторить попытку мягкой посадки на Луну, которая состоялась 4 декабря 1965 года и тоже окончилась неудачей. Правда тогда профессионалы из КБ С.П.Королева смогли не только установить причину аварии, но даже конкретных виновных (Мемуары Б.Е.Чертока, https://epizodsspace.airbase.ru/bibl/chertok/kniga-3/4-3.html). Но они были первыми. И они были профессионалами. Поэтому СССР не только смог посадить лунную станцию, покататься на луноходах, но и привезти лунный грунт на землю.
    15 августа при обсуждении статьи о запуске Луны-25, я "прошелся" по Роскосмосу, так меня заклевали и заминусовали за неверие в успешный итог.
    А какие результаты могут быть от этой бюрократической конторы с "эффективными мэнэждэрами". Роскосмос ничего не изобретает, не конструирует и не производит. Он "сидит " на финансовых потоках и PR-e. Изобретают, проектируют и строят специализированные КБ и заводы, которых Роскосмос держит в "черном теле".
    Во времена великих побед СССР было т.н. МОП (Министерство оборонной промышленности во главе с Д.Ф.Устиновым( в последствии Госкомитет оборонной промышленности) из которого выделили МОМ (Министерство общего машиностроения) (т.н. "Ракетное министерство) во главе с Министром С.А.Афанасьевым, которые занимались примерно тем, чем и Роскосмос (но гораздо лучше и больше). Но никто и никогда не называл их "творцами", да и фамилии эти знали только профессионалы.
    Авторами наших космических побед были конструктора С.П.Королев, В.П.Глушко, В.Н.Челомей, М.К.Янгель.
    А с легкой руки Д.О.Рогозина в современной России вдруг главными специалистами по космосу вдруг стали "эффективные мэнэждэры" от Роскосмоса.
    А результат из "эффективности" - вон, валяется на Луне.
    Теперь вся надежда на индусов. Вдруг они тоже "свалятся". Некоторым будет не так обидно.
    А что надо делать? Первое и самое очевидное - разогнать Роскосмос как полностью скомпроментировавшую себя организацию. А что дальше - пусть думают и предлагают специалисты, если они еще остались.
  47. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 14:15
    0
    Политика " всё купим заграницей" даёт результаты. К сожалению мы отстали на десятилетия, о уровне компетентности говорить не стоит результаты во многих отраслях плачевны, несём огромное имидживое поражение. УРА эффективным менеджерам из кремля! Позор, за позором - это наше всё. ГРУСТНО И ТЯЖКО.
  48. bravo77
    bravo77 Сегодня, 14:15
    0
    шокирует, что по большому счету уже никто не удивлен и не шокирован

    уже просто шутки и стеб

    как в ссср смеялись над качеством ширпотреба, но гордились гениальными буранами, союзами, станциями мир


    нус с "отрицательным прилунением"
  49. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 14:16
    0
    Наш пламенный привет батуту и его соратникам. Вы правильным путем идете мерзавцы
  50. Андрей Шпаков
    Андрей Шпаков Сегодня, 14:23
    0
    Еще одно подтверждение тому, что лучше делать свою работу молча, а не заниматься пиаром. В противном случае .. высоко и больно падать и долго обтекать от коричневой субстанции.