«Роскосмос»: велика вероятность, что станция «Луна-25» потерпела аварию на лунной поверхности

Около 14.57 мск связь с «Луной-25» прервалась

По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных КА «Луна-25» и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны

Велика вероятность, что автоматическая станция «Луна-25» потерпела аварию на лунной поверхности. Судя по всему, она столкнулась с естественным спутником Земли и прекратила свое существование.Такое заявление для журналистов сделали в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».На вчерашний день планировалась передача импульса на станцию, чтобы сформировать орбиту аппарата для последующей посадки на лунную поверхность. К сожалению, в этот день связь с аппаратом была потеряна.- говорится в сообщении «Роскосмоса».Вчера и сегодня российские космические службы пытались найти станцию и восстановить связь с ней, но эти попытки не увенчались успехом.Исходя из этого, в госкорпорации пришли к выводу, что «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с лунной поверхностью, прекратив функционирование.- заявили в пресс-службе ГК «Роскосмос».Для выяснения причин произошедшего началось формирование специальной межведомственной комиссии.Доставка станции на орбиту Луны осуществлялась с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». Она стартовала в ночь с 10 на 11 августа с космодрома «Восточный». Окололунной орбиты она достигла 16 августа.