«Роскосмос»: велика вероятность, что станция «Луна-25» потерпела аварию на лунной поверхности

Велика вероятность, что автоматическая станция «Луна-25» потерпела аварию на лунной поверхности. Судя по всему, она столкнулась с естественным спутником Земли и прекратила свое существование.
Такое заявление для журналистов сделали в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».
На вчерашний день планировалась передача импульса на станцию, чтобы сформировать орбиту аппарата для последующей посадки на лунную поверхность. К сожалению, в этот день связь с аппаратом была потеряна.
Около 14.57 мск связь с «Луной-25» прервалась
- говорится в сообщении «Роскосмоса».
Вчера и сегодня российские космические службы пытались найти станцию и восстановить связь с ней, но эти попытки не увенчались успехом.
Исходя из этого, в госкорпорации пришли к выводу, что «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с лунной поверхностью, прекратив функционирование.
По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных КА «Луна-25» и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны
- заявили в пресс-службе ГК «Роскосмос».
Для выяснения причин произошедшего началось формирование специальной межведомственной комиссии.
Доставка станции на орбиту Луны осуществлялась с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». Она стартовала в ночь с 10 на 11 августа с космодрома «Восточный». Окололунной орбиты она достигла 16 августа.