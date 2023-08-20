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«Следует концепции Су-57»: Франция разрабатывает проект истребителя Superman с «маневренностью в условиях малозаметности»

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«Следует концепции Су-57»: Франция разрабатывает проект истребителя Superman с «маневренностью в условиях малозаметности»

Французский аэрокосмический исследовательский центр ONERA ведет работы в рамках проекта Superman, в рамках которого создается концепт истребителя, способного совместить маневренность и скрытность, подобно Су-57.


Как указывается в издании Air Cosmos, соответствующие испытания макета проводятся в аэродинамической трубе ONERA в Модане. В ходе тестирования разработчик пытается найти оптимальный баланс между тремя главными характеристиками истребителя – маневренностью, малозаметностью и скоростью.

Название проекта Superman может навести на мысль об исключительной маневренности, тогда как речь идет скорее о маневренности в условиях малозаметности

- пояснили в ONERA.

Ранее конструкторам не удавалось найти оптимального баланса. Например, хотя малозаметный F-22 и можно назвать маневренным, но в недостаточной степени, так как он имеет векторную тягу только по двум осям (что вызвано требованиями к скрытности с задней стороны фюзеляжа), в то время как Су-35, который «стелсом» не является, – по трем.

Противоречие присутствует в любом случае: чем больше поверхность киля, тем выше маневренность аппарата и тем он менее скрытен. Таким образом, все это история компромисса.


В ONERA в поисках оптимального решения при разработке новой конструкции воспользовались российским опытом:

Создаваемый нами самолет следует концепции Су-57, то есть он должен быть маневрирующей машиной, сочетающей в себе ограниченную малозаметность.



Для достижения этой цели разработчики воспользовались техническим решением Levcon. Так называется дополнительная наклонная плоскость, прикрепленная к основанию крыла спереди, которая увеличивает подъемную силу на малых скоростях, обеспечивает большой угол атаки и позволяет быстро выходить из сваливания. На данный момент Levcon используются на двух типах самолетов – российском Су-57 и индийском Tejas.

Фактически это единственный элемент управления [самолетом], о котором мы недостаточно знаем

- заявляют французские конструкторы.

С их слов, пример Су-57 показывает, что при создании нужного угла атаки можно управлять взаимным расположением воздухозаборника и Levcon. Созданный ONERA концепт называется разработчиками «технологическим подвигом»:

Модель является техническим шедевром: рули движутся со скоростью 100 градусов в секунду, а их позиционирование гарантировано с точностью до 0,1 градуса.


На данный момент модель продувается в аэродинамической трубе только на низких для истребителя скоростях (200 км/ч). Со временем она будет оборудована двигателем и набором подруливающих поверхностей, что позволит увеличить скорость.

Однако мы должны помнить, что очень высокая маневренность не достигается при скорости 2 Маха

- поясняют разработчики.

Форма аэродинамического профиля, если смотреть сверху, очень похожа на конструкцию Су-57. Характерные для нее углы позволяют избежать сваливания. При изменении угла атаки в крейсерском режиме момент тангажа самолета равен нулю. Для модели Superman данная формула работает вплоть до скорости в 0,85 Маха.

В ходе работ конструкторы пытаются увязать Levcon с вихревыми потоками, которые создают подъемную силу для самолета.

Русские неспроста назвали Levcon «контроллером», поскольку это руль, управляющий вихрями на передней кромке

- поясняют разработчики.

В качестве примера они приводят крутое кабрирование: самолет должен при резком наборе высоты потерять скорость, однако Levcon, манипулируя вихревыми потоками, позволяет [молниеносно] вернуться в положение с опущенным носом, чтобы восстановить скорость.

Будут ли будущие боевые самолеты [НАТО] оснащаться Levcon? На данный момент ответ не может быть утвердительным, потому что это решение будут принимать производители. Однако Onera делает возможным этот выбор

- подводят итог во французском издании.

Использованы фотографии:
ONERA
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7 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:43
    +1
    «Следует концепции Су-57»: Франция разрабатывает проект истребителя Superman с «маневренностью в условиях малозаметности»
    recourse Скорее это Скат, какой то.... requestФОТО1.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:48
    0
    Интересно что мешало на Су57 сделать воздухозаборники более утопленными в фюзеляж,но более широкими?Они бы по любому нужный объем воздуха для работы двигателя давали!
  3. bravo77
    bravo77 Сегодня, 13:49
    -1
    концепт прям на су-57 похож

    пс
    и не знал что су-57 стал эталоном
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:56
    +1
    Как бы исключительная манёвренность ограничена физеолгией человека.Пилотов будут выращивать используя генную инженерию?
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 14:08
      0
      Современные противоперегрузочные костюмы дают пилоту 10g
  5. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 14:02
    0
    Новый истребитель разрабатывается совместно Францией и Германией (Dassault, Airbus, MTU Aero Engines, Safran, MBDA, Thales) , еще к программе присоединилась Испания, а Бельгия стала наблюдателем.

    Выглядеть он будет по-другому, по всей видимости.



  6. Deck
    Deck Сегодня, 14:11
    0
    так как он имеет векторную тягу только по двум осям (что вызвано требованиями к скрытности с задней стороны фюзеляжа), в то время как Су-35, который «стелсом» не является, – по трем


    По трем осям векторная тяга это как, может кто из инженеров пояснит? Или автор знает что он написал