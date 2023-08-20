«Следует концепции Су-57»: Франция разрабатывает проект истребителя Superman с «маневренностью в условиях малозаметности»

Название проекта Superman может навести на мысль об исключительной маневренности, тогда как речь идет скорее о маневренности в условиях малозаметности

Противоречие присутствует в любом случае: чем больше поверхность киля, тем выше маневренность аппарата и тем он менее скрытен. Таким образом, все это история компромисса.

Создаваемый нами самолет следует концепции Су-57, то есть он должен быть маневрирующей машиной, сочетающей в себе ограниченную малозаметность.

Фактически это единственный элемент управления [самолетом], о котором мы недостаточно знаем

Модель является техническим шедевром: рули движутся со скоростью 100 градусов в секунду, а их позиционирование гарантировано с точностью до 0,1 градуса.

Однако мы должны помнить, что очень высокая маневренность не достигается при скорости 2 Маха

Русские неспроста назвали Levcon «контроллером», поскольку это руль, управляющий вихрями на передней кромке

Будут ли будущие боевые самолеты [НАТО] оснащаться Levcon? На данный момент ответ не может быть утвердительным, потому что это решение будут принимать производители. Однако Onera делает возможным этот выбор

Французский аэрокосмический исследовательский центр ONERA ведет работы в рамках проекта Superman, в рамках которого создается концепт истребителя, способного совместить маневренность и скрытность, подобно Су-57.Как указывается в издании Air Cosmos, соответствующие испытания макета проводятся в аэродинамической трубе ONERA в Модане. В ходе тестирования разработчик пытается найти оптимальный баланс между тремя главными характеристиками истребителя – маневренностью, малозаметностью и скоростью.- пояснили в ONERA.Ранее конструкторам не удавалось найти оптимального баланса. Например, хотя малозаметный F-22 и можно назвать маневренным, но в недостаточной степени, так как он имеет векторную тягу только по двум осям (что вызвано требованиями к скрытности с задней стороны фюзеляжа), в то время как Су-35, который «стелсом» не является, – по трем.В ONERA в поисках оптимального решения при разработке новой конструкции воспользовались российским опытом:Для достижения этой цели разработчики воспользовались техническим решением Levcon. Так называется дополнительная наклонная плоскость, прикрепленная к основанию крыла спереди, которая увеличивает подъемную силу на малых скоростях, обеспечивает большой угол атаки и позволяет быстро выходить из сваливания. На данный момент Levcon используются на двух типах самолетов – российском Су-57 и индийском Tejas.- заявляют французские конструкторы.С их слов, пример Су-57 показывает, что при создании нужного угла атаки можно управлять взаимным расположением воздухозаборника и Levcon. Созданный ONERA концепт называется разработчиками «технологическим подвигом»:На данный момент модель продувается в аэродинамической трубе только на низких для истребителя скоростях (200 км/ч). Со временем она будет оборудована двигателем и набором подруливающих поверхностей, что позволит увеличить скорость.- поясняют разработчики.Форма аэродинамического профиля, если смотреть сверху, очень похожа на конструкцию Су-57. Характерные для нее углы позволяют избежать сваливания. При изменении угла атаки в крейсерском режиме момент тангажа самолета равен нулю. Для модели Superman данная формула работает вплоть до скорости в 0,85 Маха.В ходе работ конструкторы пытаются увязать Levcon с вихревыми потоками, которые создают подъемную силу для самолета.- поясняют разработчики.В качестве примера они приводят крутое кабрирование: самолет должен при резком наборе высоты потерять скорость, однако Levcon, манипулируя вихревыми потоками, позволяет [молниеносно] вернуться в положение с опущенным носом, чтобы восстановить скорость.- подводят итог во французском издании.