ОПК США не способен предоставить ВСУ столько тактических баллистических ракет, сколько им нужно для перелома на фронте. Американская промышленность попросту не производит таких объемов, которые могли бы обеспечить Киеву преимущество на поле боя.Об этом говорится в статье, опубликованной британской газетой Financial Times (FT).Между тем, западные и украинские политики, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, отмечают слишком медленное продвижение ВСУ, поэтому требуют наращивания военных поставок из США, особенно тяжелого вооружения. Но на деле есть большие сомнения в том, что удастся сохранить хотя бы прежние объемы. По крайней мере, так считают американские чиновники, с которыми беседовали журналисты FT. Они утверждают, что уже в следующем году объемы поставок существенно уменьшатся.Некоторые из западных экспертов считают, что украинское командование слишком переоценивает значимость дальнобойных средств поражения для успеха наступления ВСУ. По их мнению, гораздо большее влияние на ситуацию на передовой оказывает обычная артиллерия, и никакое «вундерваффе» не поможет ВСУ избежать поражения.Также в статье указывается, что одной из самых весомых причин неудач ВСУ на фронте является невыполнение украинским руководством западных рекомендаций, касающихся военной стратегии. Это даже привело к усилению разногласий между Киевом и Вашингтоном и к тому, что в американской администрации перестали верить в успех контрнаступления ВСУ.