Зеленский заявил о намерении развернуть на Украине производство шведских боевых машин пехоты CV90

Это знак общего желания Швеции и Украины усилить сотрудничество в обеспечении производства и обучения и обслуживания платформы CV90

Украина планирует развернуть на своей территории производство шведских боевых машин пехоты CV90. С таким заявлением выступил Зеленский, накануне посетивший с визитом Швецию и пообщавшийся с премьер-министром этой страны Ульфом Кристерссоном.Выступая на совместно брифинге, Зеленский озвучил планы по развертыванию производства БМП CV90 на Украине. По его словам, стороны подписали заявление о намерениях, т.е. никаких конкретных договоренностей пока нет, но кое-какие намётки уже имеются. Предложение исходило от Украины, Швеция якобы охотно согласилась.- заявил шведский премьер.В июне Киев объявил о планах закупки шведских боевых машин пехоты CV90 для оснащения ВСУ, но не самостоятельно, а в сотрудничестве с Чехией и Словакией. Стороны подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области закупок и эксплуатации гусеничных боевых машин пехоты CV90 MK IV. В общем, Украина намерена при помощи своих союзников закупить и поставить на вооружение до одной тысячи шведских боевых машин пехоты CV90 MK IV.В Киеве заявляют, что БМП CV90 является "одной из лучших" боевых машин пехоты, стоящих на вооружении армий стран НАТО. Украина, как будущий член альянса, также намерена вооружиться "лучшей бронетехникой".На сегодняшний день на вооружении ВСУ имеется примерно 50 БМП CV9040С, полученных Киевом в рамках военной помощи из наличия армии Швеции. Часть бронетехники уже подбита в ходе контрнаступления ВСУ, одна или две БМП были взяты нашими бойцами в качестве трофеев.