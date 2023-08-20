Брошенные в бой на Запорожском направлении подразделения 82-й ДШБр ВСУ понесли большие потери - Минобороны

Прошедшие сутки снова никаких значительных изменений в расстановку сил на фронте не внесли, бои продолжаются по всей линии боевого соприкосновения, противник усилил давление на южном фланге, бросив в бой дополнительные силы. Основные события развиваются в Запорожской области под Работино и Вербовое.
Противник бросил на прорыв линии обороны российских войск на Запорожском направлении большие силы, наши отразили восемь атак в районе Работино и Вербовое, удержав позиции и не дав ВСУ продвинуться дальше. У противника большие потери, но это его не останавливает, штурмы продолжаются. Как сообщали ранее украинские ресурсы, Зеленский поставил задачу до осенних дождей взять Токмак, чтобы продолжить получать от Запада военную помощь. Киеву необходимо показать, что ВСУ по-прежнему могут сражаться с российской армией.
Кстати, на данном направлении впервые были замечены американские БТР Stryker, они поступили на вооружение 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, брошенной на штурм российских позиций. Легкий бронетранспортер не предназначен для штурмовых действий, бригада должна была идти во втором эшелоне. Поэтому американские БТР очень хорошо горят. В общем, за сутки ВСУ под Работино и Вербовым потеряли порядка 135 человек личного состава, два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля, САУ Krab, гаубицы М777, FH-70 и M119, а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Донецком чуть спокойнее, здесь ВСУ атаковали позиции российских войск в районах Красногоровка, Первомайское, Веселое, Майорск и Старомихайловка "всего" шесть раз. Наши все атаки отбили, противник потерял свыше 280 всушников, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы М777, Д-20 и Д-30. В районах Константиновка и Ивано-Дарьевка уничтожены полевые склады боеприпасов подразделений ВСУ.
На Южно-Донецком ситуация по-прежнему сложная, бои идут в районах Старомайорское и Урожайное, которые, как заявляют в Киеве, уже "освобождены" украинской армией. На самом деле они находятся в серой зоне, бои идут в их окрестностях, наши не дают ВСУ продолжить движение, нанося удары артиллерией и армейской авиацией. Сообщается, что ВСУ снова перешли к тактике ДРГ, четыре группы наши уничтожили в районах Марфополь, Червоное и Урожайное. За сутки уничтожено более 130 всушников, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Мста-Б и САУ "Гвоздика".
На Купянском направлении российские войска продолжают движение широким фронтом, в районе Ольшаны взят очередной опорник ВСУ, что очень не понравилось противнику. Шесть атак предприняли ВСУ в районе Ольшана, Синьковка, Ивановка и Новоселовское, но выбить наших с занятых позиций не удалось. Потери противника составили до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, три автомобиля, САУ "Гвоздика" и гаубица Д-30.
На Красно-Лиманском направлении ВСУ предприняли три атаки в районах Торское и Белогоровка, все они отбиты, уничтожено до 70 украинских военных, две боевые бронированные машины и два пикапа. На Херсонском в результате огневого поражения потери противника составили до 30 всушников и два автомобиля. В районе города Очаков Николаевской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.