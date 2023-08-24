Рожденный с эпохой. Памяти генерала армии Валентина Варенникова

В преддверии великих событий

Из семьи потомственных казаков

«Как все было просто тогда. Захотели – поехали на новое место, не боясь остаться без средств к существованию».

«Была общая линия государства: оно заботилось как об учителе, так и об ученике».

О репрессиях без солженицынщины

«Оно не было монолитным. И хотя Гражданская война закончилась формальной победой большевиков, но внутри советского общества сохранялась конфронтация, и конфронтация эта шла как минимум по четырем линиям. Совершенно явно идентифицируется конфронтация между, скажем так, народом и бывшими специалистами… эта конфронтация имела место в армии, в среде профессуры, на производстве, то есть всегда присутствовало какие-то недоверие между каким-нибудь новым коммунистическим инженером, который пришел из «низов» и, скажем, каким-то старым специалистом».

Из госпиталя попросился на фронт

Из особого поколения Победителей

«Вторая мировая война, пожалуй, как никакая другая из войн XX века, в которой участвовала Россия, выявила специфику отдельных поколений и даже породила особое «фронтовое поколение»… победителей… Люди вели себя соответственно этому представлению, чувствуя себя гражданами в полном и подлинном смысле этого слова».

«У каждой эпохи есть свои герои. В период застоя героями стали персонажи фильмов Э. Рязанова… Он повествовал нам о славных парнях, совершавших путешествия в виду бесчувственного тела из Москвы в Ленинград, о поедателях документов на отчетных заседаниях гаражного кооператива… Люди вроде бы неплохие, но не поражающие волевыми и интеллектуальными качествами. Особенно ярко это проявляется, если сравнить рязановских горе-ученых «биолухов» из «Гаража» и ученых героической эпохи «Девять дней одного года» М. Ромма. Вы можете себе представить блестяще сыгранного А. Баталовым ядерщика Гусева, скандалящего из-за места в гаражном кооперативе… Фильмы Э. Рязанова не были самостоятельным явлением, а отражали определенные тенденции развития общества».