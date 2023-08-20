СМИ Германии: Киеву нужно призвать в армию три миллиона человек и вести войну на истощение

Киеву нужно призвать в армию три миллиона человек и вести войну на истощение. Призыв такого количества рекрутов будет означать мобилизацию примерно десяти процентов населения страны.
Такие расчеты приводит в своей статье обозреватель немецкой газеты Die Welt Эдвард Люттвак.
Он утверждает, что на украинской территории, контролируемой киевским режимом. Проживает более 30 миллионов человек. По мнению Люттвака, каждый десятый из них должен быть призван в Вооруженные силы Украины.
Население Украины превышает 30 млн, так что общая численность Вооруженных сил может достигать 3 млн
- привел он свои подсчеты.
Автор считает, что для Киева это единственный путь для достижения победы. Ведь ни ударные беспилотники или дальнобойные ракеты, ни западные санкции против России не способны решить эту задачу.
Первая серьезная война тысячелетия не будет решена ни санкциями, ни беспилотниками и ракетами
- утверждает Люттвак.
Цели можно достичь, считает Люттвак, только с помощью войны на истощение. Только так, утверждает он, ВСУ смогут вернуть утерянные земли. Правда, СМИ Германии не уточняет, чье истощение оно имело в виду – Украины или России.
Но, по мнению Люттвака, только этим «старомодным» способом ВСУ способны победить Россию. По его словам, именно так достигалась победа во всех «европейских войнах за независимость».
Вполне возможно, что в расчетах немца есть очень слабое место. Дело в том, что из-за потерь на фронтах и массовой миграции общая численность населения Украины вряд ли достигает 30 миллионов.