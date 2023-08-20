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СМИ Германии: Киеву нужно призвать в армию три миллиона человек и вести войну на истощение

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СМИ Германии: Киеву нужно призвать в армию три миллиона человек и вести войну на истощение

Киеву нужно призвать в армию три миллиона человек и вести войну на истощение. Призыв такого количества рекрутов будет означать мобилизацию примерно десяти процентов населения страны.


Такие расчеты приводит в своей статье обозреватель немецкой газеты Die Welt Эдвард Люттвак.

Он утверждает, что на украинской территории, контролируемой киевским режимом. Проживает более 30 миллионов человек. По мнению Люттвака, каждый десятый из них должен быть призван в Вооруженные силы Украины.

Население Украины превышает 30 млн, так что общая численность Вооруженных сил может достигать 3 млн

- привел он свои подсчеты.

Автор считает, что для Киева это единственный путь для достижения победы. Ведь ни ударные беспилотники или дальнобойные ракеты, ни западные санкции против России не способны решить эту задачу.

Первая серьезная война тысячелетия не будет решена ни санкциями, ни беспилотниками и ракетами

- утверждает Люттвак.

Цели можно достичь, считает Люттвак, только с помощью войны на истощение. Только так, утверждает он, ВСУ смогут вернуть утерянные земли. Правда, СМИ Германии не уточняет, чье истощение оно имело в виду – Украины или России.

Но, по мнению Люттвака, только этим «старомодным» способом ВСУ способны победить Россию. По его словам, именно так достигалась победа во всех «европейских войнах за независимость».

Вполне возможно, что в расчетах немца есть очень слабое место. Дело в том, что из-за потерь на фронтах и массовой миграции общая численность населения Украины вряд ли достигает 30 миллионов.
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19 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:53
    +5
    Люттвак наверно считает войной за независимость вторую мировую.Когда их " помешаный" призывал в армию даже детей.Вроде запад насчитал всего 32 млн.украинцев.Вопрос сколько в этих 32 млн мужчин .Явно уже не 50/50 и какие из них вояки получатся.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 15:59
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Люттвак наверно считает

      Люфтваффе...Люттвак...Грязный зобак...
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:12
      0
      Цитата: tralflot1832
      Люттвак наверно считает войной за независимость вторую мировую.

      Не может Германия, отказаться от идей, взбалмошного Адика, это у них уже в крови с 1923 года.
  2. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 15:56
    +5
    Не так давно читал что фактически на Украине проживает не более 25 млн человек.Остальные кто где.И если послушать данного аналитеГа то на фронт надо всех забирать.При том что всю эту ораву надо как то одеть обуть и накормить,ни слова.Экономика Салорейха уже давно мертва и недогосударство функционирует только за счёт иностранных вливаний,об этом автор умалчивает.И стоит финансовый поток перекрыть,то страна фактический банкрот.Главное что то написать с громким заголовком.Бумага всё стерпит
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:56
    0
    РФ я надеюсь может уничтожить полит силу укррр лидеров и обезглавить армию всу высший состав всу уничтожить !!
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:56
    +7
    Это - гениально! Тотальная мобилизация. Фольксштурм. Заветам фюрера- верны!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:10
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Это - гениально! Тотальная мобилизация. Фольксштурм. Заветам фюрера- верны!

      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Это - гениально! Тотальная мобилизация. Фольксштурм. Заветам фюрера- верны!

      Только вот сами немцы, воевать с Россией не хотят, а украинским пушечным мясом, да запросто - "мы вам оружие подкинем, но лишь бы воевали не немца, а селюки".
      Сейчас вся Европа ищет глупцов и он их нашли.
  5. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 15:56
    +5
    Думаю, что позже, со страниц немецких СМИ, последуют советы начать тотальную мобилизацию. С размышлениями на тему - ну, у Адольфа не срослось, а вдруг у Зели получится?..
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:57
    +3
    СМИ Германии: Киеву нужно призвать в армию три миллиона человек и вести войну на истощение

    Три миллиона человек из Германии? Чтобы Россия наконец-то осознала, что идёт война с НАТО и выживание России в этой бойне - основная цель, ради которой нужно использовать все средства.
  7. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 16:00
    -1
    Имеет в виду, конечно, истощение России. Украина содержится Западом, а Запад через финансовые механизмы, частично Россией. Значит, через российский вклад в Украину, Россия воюет сама с собой.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 16:03
      +3
      А что же РФ так много покупает , что содержит Запад ? Конкретней можно ?
      1. Прокоп_Свинин
        Прокоп_Свинин Сегодня, 16:11
        0
        Запад содержится всем миром, за счет приема их валют, и их использования в расчетах между собой.
  8. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 16:03
    +1
    Логично, а главное, когда все три ляма полягут, то и война быстрее кончится, чего тянуть
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 16:10
      0
      сразу ядерный удар что бы не тянуть да и все ! а то такими темпами 3 ляма много крови попьют !
  9. Codett
    Codett Сегодня, 16:06
    +1
    Немцы в этом деле те ещё советчики, может быть они ещё подскажут как их обучить, одеть, и вооружить, и где столько офицеров взять чтобы ими управлять, своими силами укрорейх этого не сможет, вопрос тогда за чей счёт ну и плюс если укров не хватит может быть и немцы снова сгодятся
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 16:07
    0
    Киеву нужно призвать в армию три миллиона человек и вести войну на истощение.
    Наблюдается непреодолимое желание любыми средствами добиться, чтобы славяне как можно дольше и больше уничтожали друг друга. Нацистские гены спокойно жить мешают? А, что нужно Германии, чтобы она прекратила помогать Киеву, а такие эксперты, как Люттвак наконец заткнулись?
  11. Hwostatij
    Hwostatij Сегодня, 16:14
    0
    Киеву нужно призвать в армию три миллиона человек и вести войну на истощение. Призыв такого количества рекрутов будет означать мобилизацию примерно десяти процентов населения страны.

    А точнее, примерно 15% от текущей популяции незалежной. То есть государству с разрушенной экономикой, живущему на дотации, предлагается собрать самую большую в процентном отношении к населению армию в истории, начиная со средних веков. Ну, удачи вам, Ихтиандры *уевы....
  12. vladcub
    vladcub Сегодня, 16:18
    0
    Каков мобилезационный ресурс УКРАИНЫ, вопрос неоднодзначный, некоторые их блогеры утверждают, что в запасе от 7 до 9 500 000,человек.
    На сайте была инфа, что Рада намерена понизить призывной возраст до 17,5 лет, а это от1, 600 000 до 4 миллионов.

    Если верить их блогерам /:малобученые пацацы, но идейная мотивация у них через край. А раз так: войну они выиграли, но В. В ночью спал и не знает
  13. север 2
    север 2 Сегодня, 16:19
    0
    А что так слабо , немец ! Твой Адольф так по- более в процентном соотношении немцев мобилизовал , мобилизовал миллионы из лёгшей под него Европы , и всё равно закончил с позором, весь битый . Вот память то короткая . Но вот что Гитлеру только во снах мечталось , так это то , что бы русские и украинцы убивали друг друга , в результате измены украинцев России , русским и Русскому Миру , Значить , немцы приложили сейчас всё , что бы воплотить эти мечты Гитлера .раз на это толкает дальше . А это значить только то , что и сейчас они все закончат ещё хуже чем Гитлер и все ему служившие.