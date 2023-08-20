Al Arabiya: Делегация ЭКОВАС покинула Нигер, не сумев договориться с мятежниками

Делегация ЭКОВАС покинула Нигер, так и не сумев договорится с представителями мятежников. По данным телеканала Al Arabiya, Национальный совет спасения родины, сформированный пришедшими к власти в Нигере мятежниками, не пошел на сделку.Союз стран Западной Африки направил делегацию в Нигер, потребовав от мятежников освободить свергнутого президента Нигерии Мохамеда Базума, а также отказаться от власти в обмен на обязательство стран ЭКОВАС не атаковать страну. Однако Национальный совет спасения родины отказался от последнего шанса мирного урегулирования ситуации в Нигере.По данным французской прессы, а во Франции очень внимательно следят за ситуацией в Нигере, ведь из-под носа уплывают урановые рудники, в переговорах впервые участвовал лидер мятежников, начальник президентской гвардии генерал Абдурахман Чиани, сообщество стран Западной Африки представляли бывший президент Нигерии генерал Абдусалами Абубакар и действующий председатель организации Бола Тинубу. Продлившиеся два часа переговоры завершились ничем, делегация ЭКОВАС уже покинула страну, вылетев столицу Нигерии Абуджу.Как подчеркивается, больше переговоров с мятежниками в Нигере не будет, дальше их попытаются свергнуть военным путем, дата вторжения уже назначена, но раскрывается. За силовой вариант также выступает и Франция, активно подталкивающая ЭКОВАС к началу интервенции.В Нигере готовятся к отражению вторжения, одновременно пригрозив казнить свергнутого президента в случае начала боевых действий. Также не исключается вариант приглашения в страну российской ЧВК "Вагнер", имеющей очень сильные позиции в Африке. По имеющейся информации, пару дней назад представители "Оркестра" прилетели в столицу Мали Бамако для переговоров на фоне ухудшения ситуации в Нигере и угрозы военного вторжения.