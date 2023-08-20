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Al Arabiya: Делегация ЭКОВАС покинула Нигер, не сумев договориться с мятежниками

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Al Arabiya: Делегация ЭКОВАС покинула Нигер, не сумев договориться с мятежниками

Делегация ЭКОВАС покинула Нигер, так и не сумев договорится с представителями мятежников. По данным телеканала Al Arabiya, Национальный совет спасения родины, сформированный пришедшими к власти в Нигере мятежниками, не пошел на сделку.


Союз стран Западной Африки направил делегацию в Нигер, потребовав от мятежников освободить свергнутого президента Нигерии Мохамеда Базума, а также отказаться от власти в обмен на обязательство стран ЭКОВАС не атаковать страну. Однако Национальный совет спасения родины отказался от последнего шанса мирного урегулирования ситуации в Нигере.

По данным французской прессы, а во Франции очень внимательно следят за ситуацией в Нигере, ведь из-под носа уплывают урановые рудники, в переговорах впервые участвовал лидер мятежников, начальник президентской гвардии генерал Абдурахман Чиани, сообщество стран Западной Африки представляли бывший президент Нигерии генерал Абдусалами Абубакар и действующий председатель организации Бола Тинубу. Продлившиеся два часа переговоры завершились ничем, делегация ЭКОВАС уже покинула страну, вылетев столицу Нигерии Абуджу.

Как подчеркивается, больше переговоров с мятежниками в Нигере не будет, дальше их попытаются свергнуть военным путем, дата вторжения уже назначена, но раскрывается. За силовой вариант также выступает и Франция, активно подталкивающая ЭКОВАС к началу интервенции.

В Нигере готовятся к отражению вторжения, одновременно пригрозив казнить свергнутого президента в случае начала боевых действий. Также не исключается вариант приглашения в страну российской ЧВК "Вагнер", имеющей очень сильные позиции в Африке. По имеющейся информации, пару дней назад представители "Оркестра" прилетели в столицу Мали Бамако для переговоров на фоне ухудшения ситуации в Нигере и угрозы военного вторжения.
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4 комментария
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 16:05
    -1
    Также не исключается вариант приглашения в страну российской ЧВК "Вагнер", имеющей очень сильные позиции в Африке.

    Вот пусть и задумаются представители свергнутого правительства, а кто им поможет при такой новости?
    1. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin Сегодня, 16:15
      -4
      Вагнер только против мирного города Ростов-на-Дону воевать может!! И покупателей Пятерки пугать своим в Ростове пулеметчиком и двумя автоматчиками на мосту в Александровке!! Какая Африка, их там сожрут вместе с их шреком!!!
  2. Codett
    Codett Сегодня, 16:18
    0
    Вопрос теперь в том когда начнется вторжение, какими силами и кто за это будет платить, не думаю что Франция, а у африканцев денег на войну может и не быть, я про Нигерию, Синегал у них самих демонстрации и беспорядки куда им вообще воевать, Бенин у этих армия всего численностью 4 тысячи человек , котдивуар у него армия 20 тысяч человек но часто не платят вовремя и вояки у них из за этого бунтуют, а вот численность армии Нигерии - более 160 тысяч человек. Это одни из сильнейших вооруженных сил в Африке. Имеют большой боевой опыт - против сепаратистов Биафры, криминальных группировок, радикальных отрядов исламистов, участвовали в конфликтах в Камеруне и Сьерра-Леоне. Слабыми сторонами нигерийской армии являются частые случаи дезертирства из её рядов и этнические разногласия (нередко случаются конфликты между солдатами из южной и северной Нигерии). Так что любопытно посмотреть
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:19
    +1
    Приехали марионетки, надули щеки и думали что прокатит. Французам напряжно зело будет после героического отступления и помощи руине в одну каску оружие и солдат в африку гнать, а без помощи франции кодла утрется, и нато не привязать(не их зона) и рудники жалко отдавать ибо кирдык халяве. Пячалька во французком саде образовалась. Но наскоком потытаются чужими руками отвоевать. Ввстоит Нигер, вся африка посылать будет запад и ес подальше и посевернее.