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Молдавский президент: мир в Молдове сохраняется благодаря ВСУ

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Молдавский президент: мир в Молдове сохраняется благодаря ВСУ

Власти Молдавии не оставляют надежды взять под свой контроль Приднестровье. И чтобы этого достичь, в Кишиневе рассчитывают на украинскую армию.


Об этом молдавский президент Майя Санду заявила на съезде диаспоры молдаван в столице страны.

Она считает, что мир в Молдове сохраняется лишь благодаря ВСУ.

Мы живем в мире благодаря украинской армии

- утверждает лидер Молдавии.

По ее мнению, приднестровский конфликт не только существует, но и нуждается в урегулировании. При этом Санду, по ее словам, намеревается взять под контроль неподчиненный Кишиневу регион исключительно мирными методами.

По мнению президента Молдавии, «геополитическая» возможность достичь этой цели может появиться лишь после «победы» ВСУ над российской армией и возвращения Киевом всех территорий, утерянных после 1991 года.

При этом Санду отметила, что главной и первоочередной задачей молдавских властей является поддержание мира на всей территории страны, в том числе и в Приднестровье. Этот регион она назвала «зоной риска». Президент Молдавии утверждает, что официальный Кишинев прилагает максимум усилий, чтобы не оказаться втянутым в какой-либо вооруженный конфликт.

Говоря о возможном возвращении Приднестровья, она сослалась на международный опыт в решении подобных проблем, но не назвала конкретных примеров.

Вооруженное противостояние в приднестровском регионе вспыхнуло почти сразу после крушения Советского Союза. Военные действия прекратились после ввода в самопровозглашенную Приднестровскую Молдавскую Республику российского военного контингента, который спас местное многонациональное население от агрессии Кишинева.
Использованы фотографии:
https://t.me/maiasandumd
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23 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:15
    +4
    Молдавский Президент Майя Санду приняла украинство,что в вышиванке ходит? belay
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 17:32
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      Молдавский Президент Майя Санду приняла украинство,что в вышиванке ходит? belay

      Так у Сандры все мысли и дела наивно-вышиванские lol
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 17:44
      +2
      Как,тогда воспринимать слова экс-премьера Молдавии Юрия Лянкэ,ТОЖЕ гражданина Румынии .который заявил , что защитить Молдавию сможет ТОЛЬКО Румыния?
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:16
    +2
    Молдавский президент: мир в Молдове сохраняется благодаря ВСУ

    Поганая лицемерка...Молдавия , как страна и появилась, благодаря СССР...
    Вы уже учите румынский язык и вводите римские цифры?
  3. guest
    guest Сегодня, 17:16
    0
    Молдавский президент: мир в Молдове сохраняется благодаря ВСУ

    И опят всё по Орверлу, мир это война.
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 17:56
      0
      Говоря о возможном возвращении Приднестровья, она сослалась на международный опыт в решении подобных проблем, но не назвала конкретных примеров.

      В большинстве мировых территориально-этнических споров разделы идут между разными народами, креме наверно Китая и Тайваня. Ну и Молдовы и Приднестровья. И насколько могуч Китай и то не устраивает войну за единство. Так Куда уж Санду лезть воевать ? Хочет пойти по следам Грузии и Саакашвили ? Смешно !
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:17
    +1
    Всё таки нам придётся провести независимый аудит дейтельности Газпрома в Молдавии,когда подойдём ПМР.А мы подойдём - не сомневаюсь.
  5. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:24
    +1
    O.., proč ta paní nemá vůbec rozum?? Kdo ji tam posadil?
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:25
      +3
      О.. почему у дамы нет никакого смысла?? Кто ее туда поставил?
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 17:36
        +3
        Цитата: Jsem_CZEKO68
        Кто ее туда поставил?

        Дядька залужный (это который живёт за лужей).
        1. guest
          guest Сегодня, 17:47
          -1
          Цитата: Ясная
          Дядька залужный (это который живёт за лужей).


          Этот что ли? laughing lol
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 17:52
            -1
            Как в сказках есть лешый.В лесу живёт.А этот Залужный.За лужей обитает.Залужный же построил себе особняки на Канарских островах.
  6. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 17:27
    +1
    Все хорошо .Сейчас мы заняты.Но в перспективе ,даже не знаю с чего начать.Наверное выборы "под игидой ООН"и все встанет на свои места.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 17:37
      0
      Цитата: Михаил Маслов
      Все хорошо .Сейчас мы заняты.Но в перспективе ,даже не знаю с чего начать.Наверное выборы "под игидой ООН"и все встанет на свои места.

      Если, чтобы встало на свои места, то лучше "по просьбам трудящихся" yes
  7. К-50
    К-50 Сегодня, 17:34
    +5
    Молдавский президент: мир в Молдове сохраняется благодаря ВСУ

    Ду ра в вышиванке! fellow fool
    всу то причём?
    Мир у тебя благодаря российскому миротворческому контингенту!!!
    Как меня эти угрёбища бесят! Всякую чушь порют и визжат!
    Откуда только выползает эта нечисть. negative
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 17:43
      +1
      Цитата: К-50
      Откуда только выползает эта нечисть

      Из тех же ворот, что и прочий народ request winked

      Цитата: К-50
      Всякую чушь порют и визжат

      Да. И чушь еще - тоже визжит...

      Цитата: К-50
      Ду ра

      Лайфхак: чтобы не коверкать хорошее русское слово, заменяем в нем любую одну русскую букву на сходную по написанию латинскую: у - y(Y, вай), р - p(пи), а - a(эй). Наслаждаемся резутьтатом: дyра, дyра и еще раз - дyра.
    2. alystan
      alystan Сегодня, 18:00
      0
      Откуда только выползает эта нечисть.

      Из Гарварда.
  8. Добрый
    Добрый Сегодня, 17:36
    +1
    Об этом молдавский президент Майя Санду заявила на съезде диаспоры молдаван в столице страны.
    Т.е. в Кишиневе из коренного населения осталась лишь диаспора молдаван?!! А остальное население кто???
  9. alystan
    alystan Сегодня, 17:41
    0
    Никакая она не молдованка, тем более не румынка - она галахическая еврейка.

    Согласно этой версии, Санду, разумеется, будет весьма активно гадить как в самой Молдавии, так и вредить ее отношениям с Россией. И править, естественно, она будет в интересах "сынов израилевых", а не молдован. Именно для этого она и посажена в кресло президента.

    Согласно определению Галахи, евреем является человек, рождённый матерью-еврейкой или обращённый в еврейство в соответствии с религиозным каноном.

    Что интересно, даже в самом Израиле не все являются галахическими евреями - таковых примерно 7 миллионов, а не соответствующих этому требованию - около полумиллиона.
    1. Поташник
      Поташник Сегодня, 17:53
      +1
      Что вы всё еврейскую версию подпихиваете. Чуть что это всё евреи мутят. Не национальность делает человека, таким каким он есть , а его личность, внешние и внутренние факторы и много ещё чего.
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:49
    0
    Точно молдаванка... Судя по " глубине мысли".)
  11. Codett
    Codett Сегодня, 17:58
    0
    Видимо у них с Зеленским один психиатр, и пилюли он им выписывает одни и те же, Байдену они похоже что помогают, а если серьезно Молдове зачем целовать зад украм, только потому что белый господин из США так велел, видимо не дошло на примере Укрорейха, что с Россией лучше всё таки дружить.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:05
    +1
    Об этом молдавский президент Майя Санду заявила на съезде диаспоры молдаван в столице страны.
    . Однако... румынка солирует на съезде молдован?
    Большего бреда попробуй найди ещё где то.