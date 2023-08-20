Мы живем в мире благодаря украинской армии

Власти Молдавии не оставляют надежды взять под свой контроль Приднестровье. И чтобы этого достичь, в Кишиневе рассчитывают на украинскую армию.Об этом молдавский президент Майя Санду заявила на съезде диаспоры молдаван в столице страны.Она считает, что мир в Молдове сохраняется лишь благодаря ВСУ.- утверждает лидер Молдавии.По ее мнению, приднестровский конфликт не только существует, но и нуждается в урегулировании. При этом Санду, по ее словам, намеревается взять под контроль неподчиненный Кишиневу регион исключительно мирными методами.По мнению президента Молдавии, «геополитическая» возможность достичь этой цели может появиться лишь после «победы» ВСУ над российской армией и возвращения Киевом всех территорий, утерянных после 1991 года.При этом Санду отметила, что главной и первоочередной задачей молдавских властей является поддержание мира на всей территории страны, в том числе и в Приднестровье. Этот регион она назвала «зоной риска». Президент Молдавии утверждает, что официальный Кишинев прилагает максимум усилий, чтобы не оказаться втянутым в какой-либо вооруженный конфликт.Говоря о возможном возвращении Приднестровья, она сослалась на международный опыт в решении подобных проблем, но не назвала конкретных примеров.Вооруженное противостояние в приднестровском регионе вспыхнуло почти сразу после крушения Советского Союза. Военные действия прекратились после ввода в самопровозглашенную Приднестровскую Молдавскую Республику российского военного контингента, который спас местное многонациональное население от агрессии Кишинева.