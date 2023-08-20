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«Это только начало»: Зеленский заявил о достигнутой договоренности с Нидерландами о поставке истребителей F-16

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«Это только начало»: Зеленский заявил о достигнутой договоренности с Нидерландами о поставке истребителей F-16

Украина договорилась с Нидерландами о поставке американских истребителей F-16, переговоры Зеленского с премьер-министром страны Марком Рютте завершились успешно. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на сообщение офиса президента Украины.


Нидерланды поставят Украине 42 истребителя F-16 из наличия королевских ВВС. Поставка будет произведена после завершения обучения украинских пилотов, т.е. примерно через год. Сообщается, что в ходе переговоров Зеленский и Рютте посетили военную авиабазу Эйндховен, где украинскому президенту показали истребители, которые получит Киев.

Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета

- заявил Зеленский по итогам переговоров добавив, что это "только начало", по-видимому, имея в виду, что какое-то количество истребителей также поставит и Дания.

Ранее на этой неделе США официально дали согласие на передачу Украине истребителей F-16 из наличия ВВС Дании и Нидерландов. Позднее появилась информация, что поставка самолетов будет произведена только после завершения обучения украинских пилотов и подготовке всей необходимой инфраструктуре. В Амстердаме заявили, что планируют поставить истребители Киеву летом следующего года, потому что обучение пилотов займет не менее года.

Однако в Киеве опять заявили об "исключительной обучаемости" украинских военных, по заявлению министра обороны страны Резникова, самолеты можно будет поставлять ужу через полгода, так как этого срока хватит для подготовки украинских пилотов.
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52 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:17
    +6
    Ждём когда Зеленскому передадут В-52 и ЯО?Что там с нашими красными линиями?Когда этот цирк уже закончится?

    Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета- заявил Зеленский по итогам переговоров добавив, что это "только начало"


    Да если просто так годами на это всё взирать и что то там невнятно бормотать про красные линии,то это действительно только начала.Сами даём время а значит и возможности врагу обучаться и овладевать всё новыми и новыми возможностями.

    В Амстердаме заявили, что планируют поставить истребители Киеву летом следующего года, потому что обучение пилотов займет не менее года.


    Зеленский говорит что обучатся за полгода,то есть к февралю 2024 года.
    1. Ростовчанин
      Ростовчанин Сегодня, 17:20
      0
      Клоун Сейчас только заявил, что будет передано 42! F-16, мне вот интересно, кто сей банкет оплатит?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:24
        0
        Нидерланды выгодно для себя списывают старые F-16 ,а взамен получат что то там новое.Это же списанные F-16 отдают Зеленскому,от которых так и так надо избавляться.

        Ну вот будет возможность потренироваться в воздушных боях на F-16. Надо только закупить ракеты воздух-воздух Р-77М с 200 км (Изделие 180) дальностью поражения и Р-37М с 380 км дальностью поражения и можно встречать F-16,но надо было до этого не доводить.
        1. Uno
          Uno Сегодня, 17:40
          +1
          Не нужные и устаревшие с сомнительными перспективами? Читали, знаем)
        2. Huggi
          Huggi Сегодня, 17:48
          +3
          Су24 с storm shadow до сих пор никак встретить ее можем.
        3. Constantin N
          Constantin N Сегодня, 17:53
          -2
          если бы эти ракеты были, они бы не давали украинской авиации ЖДАМы сбрасывать при штурмах. в сводках почему-то очень много самолетов всу сбиваются из ручных ракетниц, а не истребителями с 200км+
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 17:59
            +1
            Цитата: Constantin N
            если бы эти ракеты были, они бы не давали украинской авиации ЖДАМы сбрасывать при штурмах. в сводках почему-то очень много самолетов всу сбиваются из ручных ракетниц, а не истребителями с 200км+


            Слово предоставляется командующему ВВС ВСУ Олещуку .
            Об этом командующий ВС ВСУ Олещук рассказал в эфире украинского телеканала "Рада", пожаловавшись на российскую авиацию.

            Мы еще не успеем подняться с аэродрома, а наш самолет будет в зоне поражения. Наши самолеты каждый день обстреливают. (...) Как с земли, так и с воздуха- заявил Олещук.
            По его словам, на один украинский истребитель приходится от пяти до девяти российских, которые "держат его под прицелом" с самого взлета. Кроме того, несопоставимы возможности старых советских самолетов, стоящих на вооружении Воздушных сил ВСУ и современных российских истребителей. Если украинский МиГ-29 способен поражать противника на дальности 25-30 км, то российские Су-35 и Су-30 бьют на 200 км.


            https://topwar.ru/224173-komandujuschij-vvs-vsu-oleschuk-na-odin-staryj-ukrainskij-istrebitel-prihoditsja-ot-pjati-do-devjati-sovremennyh-rossijskih.html

            И не только ему.
            Однако затем ВВС продемонстрировали владение небом. Особенно ярко это проявляется в использовании тандема, образованного истребителем Су-35С и дальнобойной ракетой класса «воздух-воздух» Р-37М, которая показывает более чем убедительные характеристики, в том числе по быстрым и маневренным целям- поясняется во французской прессе.

            https://topwar.ru/224059-ukrainskim-nebom-vladeet-tandem-istrebitelja-su-35s-i-rakety-r-37m-vo-francii-otvergajut-bolshie-poteri-samoletov-v-hode-svo.html

            А Р-37М имеет дальность поражения 380 км.И где сказано что воздушные цели можно сбивать только исключительно дальнобойными ракетами класса "воздух-воздух"?
        4. AllX_VahhaB
          AllX_VahhaB Сегодня, 18:06
          0
          Цитата: Orange-Bigg
          Нидерланды выгодно для себя списывают старые F-16

          И в чём их выгода? Выгодно для Lockheed Martin, вот это да - старую продукцию утилизируют, новую закупят...
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 17:52
        0
        Цитата: Ростовчанин
        Клоун Сейчас только заявил, что будет передано 42! F-16, мне вот интересно, кто сей банкет оплатит?

        Зачем оплачивать? F-16 были бы просто списаны в течении ближайших лет, по мере перехода этих стран на F-35.
      3. dnestr74
        dnestr74 Сегодня, 17:53
        +1
        Да нормально у них, включат станок и напечатают, Нидерланды получат F-35, все тип топ
      4. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 17:54
        0
        Кто оплатит - Это как раз самый несущественный момент. Самолеты уже есть и более того - они идут под замену Ф-35. Т.е. фактически не стоят ничего, хотя и будут записаны в оказанную помощь по полной стоимости.
      5. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 18:09
        +1
        Цитата: Ростовчанин
        мне вот интересно, кто сей банкет оплатит?
        Я таки дико извиняюсь, а вы о стране 404 говорите feel они ведь искренне считают, что им все должны lol
    2. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 17:29
      -1
      ЯО?Что там с нашими красными линиями?Когда этот цирк уже закончится?


      Когда вы будите возмущаться этим в окопе, а не в интернете.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:35
        +1
        Так я чувствую что скоро до этого и дойдёт с такой политикой ожидания. Наверно и вас тоже попросят занять соседний окоп.
    3. KCA
      KCA Сегодня, 17:36
      -3
      Да, пора, жмакнем Сарматом или Воеводой по Нидерландам, дальность позволяет баллистическую траекторию, одной ракеты хватит, алга? Или откажемся от покупки фотолитографического оборудования, которое ни нам ни Китаю не продают и задушим финансово? А, цветы и коноплю покупать перестанем
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:38
        +3
        откажемся от покупки фотолитографического оборудования, которое ни нам ни Китаю не продают и задушим финансово?


        Отказываться не прийдётся.Нам уже давно в нём отказали.Вот свой пытаемся сделать.Только я не понял причём тут Сармат?Для начала надо отказаться от жестов доброй воли и избыточной гуманности в виде запрета на применение кассетных боеприпасов.Работать полным составом ВС РФ.Всеми имеющимися подразделениями,всей имеющейся авиацией.А не ждать погоды у моря.Это путь в никуда.
      2. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 17:44
        -4
        Да, пора, жмакнем Сарматом или Воеводой по Нидерландам

        Просто шарахнуть по краине ТЯО как сделали америкосы с япошками и все разом закончится и не кто не будет гавкать в нашу сторону.
    4. Escariot
      Escariot Сегодня, 17:38
      -1
      Как вы заметили, то Запад передает только то вооружение, кое уже применялось в конфликте. Так что ЯО наверное передадут после его применения одной из сторон конфликта.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 17:42
        -1
        Если Зеля говорит, что он договорился, значит США уже давно дали Нидерландам эту команду. Зеля тут марионетка.
        1. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 17:59
          0
          Дак это (одобрение США) было озвучено 18 августа. Здесь секрета нет.
    5. knn54
      knn54 Сегодня, 17:57
      0
      Еще есть клиенты на 42(как минимум) Ф-35.
    6. alystan
      alystan Сегодня, 17:57
      0
      В июне месяце т.г. премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал в отставку.

      Действующий кабмин продолжит исполнять свои обязанности до проведения новых парламентских выборов и формирования нового правительства. Парламентские выборы назначены на 22 ноября с.г.

      Нынешняя (пока еще) правящая коалиция в Нидерландах была сформирована в начале 2022 года после переговоров, продолжавшихся 299 дней и ставших самыми долгими за всю историю страны.

      Так что клоуну Зеле "летучий голландец" может обещать все что ему заблагорассудится...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:21
    -1
    Зе не обоссался от радости? Представляю как F16 будут метаться в небе Украины от наших ракет.Стоимость полётного часа F 16 от 8300$ ,взависимости от модификации.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 18:03
      0
      А какая разница для Зе, сколько он стоит? Не Украина за это платит.
  3. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 17:21
    +4
    Мда, проект Украина оказался надёжным вложением
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 17:45
      -2
      Цитата: тлауикол
      Мда, проект Украина оказался надёжным вложением

      Ничего нового. Враг силён, но и Россия уже не та "кукла для битья". Через это нужно пройти.
      Другой путь - это лечь под запад, а тогда раздавят точно и безжалостно.
  4. bravo77
    bravo77 Сегодня, 17:23
    +3
    ха-ха

    по ходу голландов решили использовать как шлюз для поставок
    42 летака для них одних много

    вижу у них там прям специализация
    фрицы - танки
    лягушатники - цезари
    бриты - ракеты
    поляки - наемников
    теперь для самолетов нашли ответственных за направление
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 17:47
      -2
      Цитата: bravo77
      ха-ха

      по ходу голландов решили использовать как шлюз для поставок
      42 летака для них одних много

      вижу у них там прям специализация
      фрицы - танки
      лягушатники - цезари
      бриты - ракеты
      поляки - наемников
      теперь для самолетов нашли ответственных за направление

      США нагибает и гнёт Европу уже давно, и садизм амеров только нарастает.
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 18:07
        0
        Заблуждение. Евроатлантисты поставили на войну с Россией не меньше, чем США и сейчас являются даже большими сторонниками поддержки Украины, чем американцы.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:48
      +1
      Так они же ясно поняли что им за это ничего не будет,вот и поставляют что хотят.Никакой же реакции кроме глубоких озабоченностей и бормотания про красные линии нет.Чего же им тогда бояться?Мы даже с Зе пылинки до сих пор сдуваем.О чём вы?
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:23
    +1
    США обеспечили передачу, а этот клоун "договорился".
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 17:48
      0
      Цитата: 75Сергей
      США обеспечили передачу, а этот клоун "договорился".

      Именно в этом задача клоунов.
  6. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 17:26
    +1
    А до поставок F16 попробуют заморозить боевые действия, раз наступление укрорейха провалилось. Будут копить силы.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 17:50
      +2
      Цитата: ЯсеньПосейдонов
      А до поставок F16 попробуют заморозить боевые действия, раз наступление укрорейха провалилось. Будут копить силы.

      А, вот это очень опасно. И допустить этого нельзя.
  7. NIkodim
    NIkodim Сегодня, 17:28
    +1
    Интересно, кремлевские сидельцы на что рассчитывают? fool
    Что то не спешат партнеры с ними договариваться request
  8. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 17:31
    +1
    Мальчишек новорожденных. Фалконами ещё не стали называть? Джавелин же за кого то замуж выдавать придется потом?))??.
    Пилоты наверное рады, полгода обучения вместо того, чтобы на войне погибать. А там, глядишь, и закончится все....
  9. Добрый
    Добрый Сегодня, 17:32
    +1
    Зеля- позорник! Сделал селфи в стиле- Я рядом с Рютте. Тоже мне, президент великой окраины. Великое клоунское мурло.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 17:52
      +2
      Цитата: Добрый
      Зеля- позорник! Сделал селфи в стиле- Я рядом с Рютте. Тоже мне, президент великой окраины. Великое клоунское мурло.

      Да. Уровень телепередачи КВН.
  10. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 17:32
    +2
    Мне интересно, какой вид вооружения хунта будет требовать от НАТО следующим? Тайские истребители или корелийские эсминцы? Разрушители им точно никто не даст.
  11. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 17:33
    0
    Уже виден факт, что вооружения нет... только клянчить... мясные штурмы тоже не помогли.... мясо не очень то хочет быть мясом
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 17:57
      +1
      Цитата: Enceladus
      мясо не очень то хочет быть мясом

      Тогда милости просим их к нашему шалашу, через радиочастоту 149 200
      "Поднимаешь белую тряпку, после того, как ты её поднял, мы тебя не трогаем. Все подходящие подразделения мы уничтожаем, тебе даём зеленый коридор"
  12. Escariot
    Escariot Сегодня, 17:52
    -1
    Цитата: bravo77
    ха-ха

    по ходу голландов решили использовать как шлюз для поставок
    42 летака для них одних много

    вижу у них там прям специализация
    фрицы - танки
    лягушатники - цезари
    бриты - ракеты
    поляки - наемников
    теперь для самолетов нашли ответственных за направление

    Плохо вы видите. Поляки то танков передали больше всех, да и самолётов до этой сделки тоже больше всех. А так - все страны передают то что есть и не очень то и нужно.
  13. Codett
    Codett Сегодня, 17:52
    +1
    Интересно чему так радуется Рютте, тому что подарил бесплатно, то что мог продать, или тому что придётся покупать новые самолёты у Американцев в замен подариным, а может он думает что Зеленский и Украина ему за них потом долг вернёт, наверное сейчас больше всего радуются американцы
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:53
    0
    Цитата: Orange-Bigg
    Ждём когда Зеленскому передадут В-52 и ЯО?Что там с нашими красными линиями?Когда этот цирк уже закончится?

    Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета- заявил Зеленский по итогам переговоров добавив, что это "только начало"


    Да если просто так годами на это всё взирать и что то там невнятно бормотать про красные линии,то это действительно только начала.Сами даём время а значит и возможности врагу обучаться и овладевать всё новыми и новыми возможностями.

    В Амстердаме заявили, что планируют поставить истребители Киеву летом следующего года, потому что обучение пилотов займет не менее года.


    Зеленский говорит что обучатся за полгода,то есть к февралю 2024 года.

    Я не буду Вам говорить за F-16 скажу за то что понятней, за грузовики категории Е. Чтобы её получить в СССР водитель должен был отработать 10 лет, я это к тому, что взлет-посадку освоить можно, а вот летать и воевать... Про этих соколов ещё Б. Лавренёв устами своей героини сказал: "...На смерть летишь голубь, не живут такие, как ты..."
  15. km-21
    km-21 Сегодня, 17:55
    +2
    Ф-16 в небольшом количестве не переломят ситуацию в пользу Украины. Но они наверняка помогут Киеву продержаться еще какое-то время, и это далеко не последние шаги Запада по продлению войны. А ведь именно этого и добиваются американцы. Россия увязает в бесконечной войне на истощение.
  16. Escariot
    Escariot Сегодня, 17:57
    0
    Какая-то неполная новость. На самом деле из этих 42 самолётов только 24 готовы хоть сейчас в бой, а 18 по крайней мере сейчас в нелетном состоянии. Будут ли эти 18 бортов восстанавливать или разберут на запчасти - это ещё вопрос.
  17. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:58
    -1
    Максимум, о чем Зелкнский моюет договориться,так это о поставках наркоты. Ему же клоуну обьяснили, что только после обучения хохло- летчиков и подготовки инфроструктуры. То есть - 50 на 50.
  18. V.B.
    V.B. Сегодня, 17:58
    -1
    19 августа, аэродром Сольцы Новгородской области. Украинский БПЛА уничтожил российский ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.
    И это гораздо серьезнее, чем неудачный запуск Луны-25. Кто за это ответит?
  19. bober1982
    bober1982 Сегодня, 18:00
    +1
    У Нидерландов всего в наличии 42 самолета (F-16),и планируют отдавать из их числа,а не все машины. Зеленский поторопился с заявлением,на радостях видимо под-забыл арифметику.
  20. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 18:00
    0
    То что Украина получит F-16 понятно. А вот где они будут базироваться, на Украине нет для них инфраструктуры?
    Получается только на аэродромах НАТО, садиться на Украине, дозаправляться и дальше по плану.... Как наши "красные линии" и "сигналы" на это отреагируют?
  21. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:05
    -1
    ядерная ракета скора прилетит туда !
  22. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:07
    0
    «Это только начало»: Зеленский заявил о достигнутой договоренности с Нидерландами о поставке истребителей F-16
    . Да ладно, занюхал лишку, а Рютте, так тому и нюхать не надо, оно само по себе идёт.