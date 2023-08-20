«Это только начало»: Зеленский заявил о достигнутой договоренности с Нидерландами о поставке истребителей F-16

Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета

Украина договорилась с Нидерландами о поставке американских истребителей F-16, переговоры Зеленского с премьер-министром страны Марком Рютте завершились успешно. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на сообщение офиса президента Украины.Нидерланды поставят Украине 42 истребителя F-16 из наличия королевских ВВС. Поставка будет произведена после завершения обучения украинских пилотов, т.е. примерно через год. Сообщается, что в ходе переговоров Зеленский и Рютте посетили военную авиабазу Эйндховен, где украинскому президенту показали истребители, которые получит Киев.- заявил Зеленский по итогам переговоров добавив, что это "только начало", по-видимому, имея в виду, что какое-то количество истребителей также поставит и Дания.Ранее на этой неделе США официально дали согласие на передачу Украине истребителей F-16 из наличия ВВС Дании и Нидерландов. Позднее появилась информация, что поставка самолетов будет произведена только после завершения обучения украинских пилотов и подготовке всей необходимой инфраструктуре. В Амстердаме заявили, что планируют поставить истребители Киеву летом следующего года, потому что обучение пилотов займет не менее года.Однако в Киеве опять заявили об "исключительной обучаемости" украинских военных, по заявлению министра обороны страны Резникова, самолеты можно будет поставлять ужу через полгода, так как этого срока хватит для подготовки украинских пилотов.