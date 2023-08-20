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Премьер Нидерландов Рютте опроверг заявление Зеленского о договорённости передать Украине 42 истребителя F-16

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Премьер Нидерландов Рютте опроверг заявление Зеленского о договорённости передать Украине 42 истребителя F-16

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте опроверг заявление Зеленского о договоренности передать Украине 42 истребителя F-16. По его словам, на сегодняшний день не известно, сколько самолетов будет отправлено Киеву.


Голландский премьер поторопился откреститься от заявления Зеленского заявив, что на данный момент не знает, сколько всего самолетов будет передано Украине в следующем году. По словам Рютте, у королевских ВВС страны всего 42 истребителя F-16, 24 из них будут сняты с вооружения в следующем году, ближе к середине. Еще 18 истребителей выставлены на продажу. В общем, Зеленский снова сел в лужу, выдав желаемое за действительное.

Нидерланды пока не могут уточнить, сколько из 42 истребителей F-16 они поставят Украине

- приводит пресса слова Рютте.

Ранее Зеленский заявил, что достиг договоренности с премьером Нидерландов Марком Рютте о поставке Украине 42 истребителей F-16, которые будут поставлены после завершения обучения украинских пилотов.

Между тем, Дания подтвердила готовность поставить истребители Украине, в МИД королевства заявили, что произойдет это тогда, когда "будут созданы условия". При этом количество планируемых к передаче самолетов не называется.

Мы согласны направить самолеты F-16 Украине и украинским ВВС в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, когда будут соблюдены условия для такой передачи. Условия включают, помимо всего прочего, успешный отбор, испытания и обучение украинских военных, а также необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику

- говорится в сообщении датского МИДа.
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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:12
    0
    Вот я говорю что Зе сначала обоссался от радости,а потом сел в ту же лужу. lol Теперь я его буду называть ссыкуном- необессудьте.А что творится на Украине, от такой новости?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:15
      0
      Может влажный фантазёр? what
      Более как-то политкорректно...
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:16
      0
      Он наверно бабки с Зе взял за заявление про передачу 42 F-16 плюс совместное фото. А когда тот уехал.Нет нет.Вы всё неправильно поняли. Интересно на сколько он кинул Зе?Тот ещё теракт организует в отместку.
  2. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 18:12
    0
    Я не пойму они без переводчика договаривались, жестами что-ли?
    Отбор какой-то ну по летчикам наверное пройдут, но вот насчёт инфраструктуры это сильно меняет дело.
  3. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 18:16
    0
    Обоссаться! Вроде вместе с голадцем разговаривали, а версии полярные? Еврогейская демократия, она такая