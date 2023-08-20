Премьер Нидерландов Рютте опроверг заявление Зеленского о договорённости передать Украине 42 истребителя F-16

Нидерланды пока не могут уточнить, сколько из 42 истребителей F-16 они поставят Украине

Мы согласны направить самолеты F-16 Украине и украинским ВВС в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, когда будут соблюдены условия для такой передачи. Условия включают, помимо всего прочего, успешный отбор, испытания и обучение украинских военных, а также необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте опроверг заявление Зеленского о договоренности передать Украине 42 истребителя F-16. По его словам, на сегодняшний день не известно, сколько самолетов будет отправлено Киеву.Голландский премьер поторопился откреститься от заявления Зеленского заявив, что на данный момент не знает, сколько всего самолетов будет передано Украине в следующем году. По словам Рютте, у королевских ВВС страны всего 42 истребителя F-16, 24 из них будут сняты с вооружения в следующем году, ближе к середине. Еще 18 истребителей выставлены на продажу. В общем, Зеленский снова сел в лужу, выдав желаемое за действительное.- приводит пресса слова Рютте.Ранее Зеленский заявил, что достиг договоренности с премьером Нидерландов Марком Рютте о поставке Украине 42 истребителей F-16, которые будут поставлены после завершения обучения украинских пилотов.Между тем, Дания подтвердила готовность поставить истребители Украине, в МИД королевства заявили, что произойдет это тогда, когда "будут созданы условия". При этом количество планируемых к передаче самолетов не называется.- говорится в сообщении датского МИДа.