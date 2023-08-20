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Генерал в отставке ВСУ Кривонос обвинил Зеленского в отмывании денег на строительстве линии обороны под Харьковом

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Генерал в отставке ВСУ Кривонос обвинил Зеленского в отмывании денег на строительстве линии обороны под Харьковом

Украинское Минобороны погрязло в коррупции, необходимое для ведения боевых действий снаряжение и вооружение до действующих частей не доходит. По словам бывшего заместителя командующего Силами специальных операций ВСУ Сергея Кривоноса, сам Зеленский отмывает деньги через строительство новой линии обороны под Харьковом.


Украинский генерал обвинил Зеленского в краже денег, выделенных на оборону Харькова. По его словам, решение Зеленского построить укрепления на Харьковском направлении направлено на отмывание денег, а не на спасение украинской армии. Какие бы защитные сооружения не возводились бы под Харьковом, они все равно будут взяты российской армией. Вместо этого необходимо было закупать необходимое оружие, в том числе системы ПВО.

Какую бы стену мы не возводили, все равно найдется оружие, которое сможет ее пробить. Это еще один факт в подтверждение того, что он крадет деньги (...) Власть пытается делать вид, что у военных все хорошо

- заявил Кривонос.

Стоит отметить, что генерал явно не любит Зеленского и постоянно его критикует. В начале этого месяца Кривонос обвинил политическую верхушку Киева во главе с президентом в некомпетентности, что привело к огромным потерям на фронте. По его словам, министр обороны вообще не понимает, что происходит на фронте, а половина занимающих высокие должности не соответствуют им по уровню знаний. Все это приводит к большим потерям в личном составе ВСУ. И хотя в Киеве не признают потерь, но это не говорит, что их нет.

Министр обороны не всегда понимает ситуацию, которая складывается на фронте. (...) Его назначение как раз показывает ошибку властей: то квнщики страной управляют, то министерство обороны возглавляет юрист

- заявил Кривонос добавив, что власть на Украине нужно менять, Зеленский не тянет.
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7 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:20
    0
    Ев-рей хох-ла обманул? wassat Баблом не поделился,собака??? wassat
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:50
      0
      Этого персонажа,всеоо навсеоо отодвинули от кормушки.Вот отсюда и критика.Я так думаю,чтт этот Криворос уже где то в Германии обретается
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 19:29
    0
    Как сказал классик-а Зеленский слушает да ест.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:36
    0
    ...заявил Кривонос добавив, что власть на Украине нужно менять, Зеленский не тянет.

    Ну так меняйте власть, пока народ не закончился. Россия этим займётся в своё время, но к тому моменту, при нынешнем раскладе, кокаинцев останется совсем немного.
  4. Stalingrad2010
    Stalingrad2010 Сегодня, 19:40
    0
    Было бы неплохо, если всё эти персонажи были убиты, причём ещё в начале СВО...
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 19:42
    0
    Этак Кривонос до подвалов СБУ договорится
  6. АА17
    АА17 Сегодня, 19:52
    0
    Зеленский не глупый человек.
    Его гены, переданные предками, не должны подвести.
    Думаю, у него есть планы выхода из игры, если кураторы дадут "добро".
    План А - авиационная катастрофа, план Б - подрыв автомобиля и т.д.
    Самое главное, что бы останки не смогли точно опознать.
    Возраст Зеленского - 45 лет. Вся жизнь впереди, тем более, если "на счету" более 1 миллиарда долларов.