Генерал в отставке ВСУ Кривонос обвинил Зеленского в отмывании денег на строительстве линии обороны под Харьковом

Какую бы стену мы не возводили, все равно найдется оружие, которое сможет ее пробить. Это еще один факт в подтверждение того, что он крадет деньги (...) Власть пытается делать вид, что у военных все хорошо

Министр обороны не всегда понимает ситуацию, которая складывается на фронте. (...) Его назначение как раз показывает ошибку властей: то квнщики страной управляют, то министерство обороны возглавляет юрист