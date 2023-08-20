Военное обозрение
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СМИ Британии: в Генштабе ВСУ жалуются на нехватку ресурсов для лобовых атак

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СМИ Британии: в Генштабе ВСУ жалуются на нехватку ресурсов для лобовых атак

В Генштабе ВСУ жалуются на нехватку ресурсов для лобовых атак. А в украинском обществе царит недовольство ситуацией, сложившейся в стране.

Об этом сообщает британский журнал The Economist.

Среди граждан Украины вполне закономерно растет недовольство действиями президента Зеленского и его окружения. Сперва глава государства самонадеянно обещал снова сделать Крым украинским, но теперь киевскому режиму пришлось умерить свои аппетиты и немного приблизиться к реальности.

Источник СМИ Британии в Генштабе ВСУ обвиняет западных партнеров в невыполнении своих обещаний по отношению к украинской армии.

Украина получила всего лишь 60 танков Leopard, хотя союзники обещали сотни

- возмущается он.

Украинский военный-генштабист жалуется и на дефицит техники для разминирования, а также на то, что боевикам ВСУ приходится штурмовать российские позиции без поддержки с воздуха. Собеседник британских журналистов утверждает, что нехватка авиации является одной из причин, по которой киевское командование до последнего оттягивало момент начала контрнаступления, хоть и подвергалось мощному прессингу со стороны западных партнеров.

Собственно, поставки дополнительной техники и усиление атак со стороны ВСУ вряд ли существенно повлияют на ситуацию. Дело в том, что российским военным пока хватает боеприпасов. Тем более, что предприятия отечественного ОПК, которые производят такую продукцию, работают на полную мощность.
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7 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:22
    +1
    Там "мяса"пока хватает,европа тысячами тоговит военных,так что эйфория тут пока не к месту.
    1. Неизменный
      Неизменный Сегодня, 19:34
      +2
      Никому не нужна, в итоге, ни Украина, ни её армия. Чепушат их по чёрному. Одно обещают - а другое потом делают.
      Цель - извести боеспособные части, чтобы разделить страну. Польша и иже с ней уже потирают руки.
      Не дали им ядерной кувалдой по башке, вот и думают, что успеют урвать Украины кусок.
      Зеленский - это не президент, это, просто, презик - клоунадный польский еврей. Тот, кого нацисты жгли в печах, в том числе и украинские.
      И ловить глупым украм нечего больше, уже давно. Сделки уже не отменить, ни одной. Чтобы лис и волков из свинарника выгнать вон, медведь нужен. Но, этого не будет.
      Поэтому, глупые свиньи передохнут все, кто сдриснуть с конвеера смерти не успеет.
      А дальше - всё, уйдёт Украина в прошлое. Как Югославия.
      Только Югославию жаль было, словами не высказать. Например, меня, рвало пополам, других слов нет...
      А укров - не жалко будет совершенно. Им ещё добавить надо будет "в кашу масла", машинного, когда всё кончится.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:44
        +3
        в Генштабе ВСУ жалуются на нехватку ресурсов для лобовых атак
        Может к вам ещё спиной повернуться?
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 20:04
      +1
      "Глупцы, героя строя,
      Бросаются вперед,
      Нормальные герои
      Всегда наоборот.
      Нормальные герои
      Всегда идут в обход"

      "Генерал" Бармалей.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:25
    +1
    Одна из многих статей из серии.Там недовольны,им не хватает,их сейчас бросят...Вот только ребята под Запорожьем этого нп наблюдают.И на своей шкуре все это выносят..
  3. север 2
    север 2 Сегодня, 19:46
    +1
    а когда генерал становятся туполобым ? Во время ещё планирования атаки лбом , или уже после атаки его войск лбом в противника?
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:46
    +1
    Странно, что они ещё не начали мясные волны
    1. Комментарий был удален.