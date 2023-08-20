В Генштабе ВСУ жалуются на нехватку ресурсов для лобовых атак. А в украинском обществе царит недовольство ситуацией, сложившейся в стране.
Об этом сообщает британский журнал The Economist.
Среди граждан Украины вполне закономерно растет недовольство действиями президента Зеленского и его окружения. Сперва глава государства самонадеянно обещал снова сделать Крым украинским, но теперь киевскому режиму пришлось умерить свои аппетиты и немного приблизиться к реальности.
Источник СМИ Британии в Генштабе ВСУ обвиняет западных партнеров в невыполнении своих обещаний по отношению к украинской армии.
Украина получила всего лишь 60 танков Leopard, хотя союзники обещали сотни
- возмущается он.
Украинский военный-генштабист жалуется и на дефицит техники для разминирования, а также на то, что боевикам ВСУ приходится штурмовать российские позиции без поддержки с воздуха. Собеседник британских журналистов утверждает, что нехватка авиации является одной из причин, по которой киевское командование до последнего оттягивало момент начала контрнаступления, хоть и подвергалось мощному прессингу со стороны западных партнеров.
Собственно, поставки дополнительной техники и усиление атак со стороны ВСУ вряд ли существенно повлияют на ситуацию. Дело в том, что российским военным пока хватает боеприпасов. Тем более, что предприятия отечественного ОПК, которые производят такую продукцию, работают на полную мощность.