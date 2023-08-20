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Дания передаст Украине выпущенные в 80-х годах американские истребители F-16B

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Дания передаст Украине выпущенные в 80-х годах американские истребители F-16B

Дания передаст Украине почти два десятка истребителей F-16 из наличия ВВС страны, об этом заявила датский премьер-министр Мэтте Фредериксен по итогам переговоров с Зеленским. Об этом сообщает датская пресса.


Зеленский продолжил свое европейское турне, в рамках которого с протянутой рукой уже посетил Швецию и Нидерланды, прибыв в Данию. В Копенгагене Зеленского встретила премьер-министр страны Мэтте Фредериксен, которая не долго думая отвезла его на военную базу Скридструп, где показала истребители F-16, и даже позволила посидеть в кабине самолета. Довольный Зеленский попозировал для прессы, Фредериксен тоже забралась в кабину сделать пару фотографий "на память".

На совместной пресс-конференции по итогам переговоров премьер Дании подтвердила, что королевство готово передать Украине истребители F-16 из состава ВВС в количестве 19 единиц. Сделано это будет после того, как украинские пилоты завершат подготовку, а Киев выполнит ряд условий.


Между тем, судя по засветившемуся серийному номеру истребителя, в котором позировал Зеленский, Дания готовит к передаче Украине истребители F-16 модификации А/В, доработанные в вариант F-16AM/BM, выпущенные в 80-е годы прошлого века. В частности, попавший на фото истребитель был выпущен в 1986 году. Это к тому, что в Киеве говорят о "современных" истребителях, которые они получат.

Ранее Нидерланды подтвердили планы по передаче Украине некоторого количества истребителей, Зеленский поторопился объявить о целых 42 единицах. В Амстердаме от такого заявления слегка опешили и поспешили его опровергнуть. Как заявил голландский премьер Марк Рютте, у Нидерландов на вооружении всего 42 американских самолета, а какое количество из них получит Киев, пока не известно.
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3 комментария
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  1. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 19:56
    -1
    В каком бы году они не были выпущены, эти самолеты будут убивать наших солдат, но это ведь не красная линия,правда, Вова.
  2. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 19:58
    0
    наркоманское чучело уже губу раскатал)
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:00
    0
    А вот если подойти к этоф новости честно.Машина выпущена давно,но прохтдила наверняка обслуживание,кое что было модернизировано.Кстати,кааих годов выпуска наши Су 24 и МИГ31?