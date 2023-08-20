Дания передаст Украине выпущенные в 80-х годах американские истребители F-16B

Дания передаст Украине почти два десятка истребителей F-16 из наличия ВВС страны, об этом заявила датский премьер-министр Мэтте Фредериксен по итогам переговоров с Зеленским. Об этом сообщает датская пресса.Зеленский продолжил свое европейское турне, в рамках которого с протянутой рукой уже посетил Швецию и Нидерланды, прибыв в Данию. В Копенгагене Зеленского встретила премьер-министр страны Мэтте Фредериксен, которая не долго думая отвезла его на военную базу Скридструп, где показала истребители F-16, и даже позволила посидеть в кабине самолета. Довольный Зеленский попозировал для прессы, Фредериксен тоже забралась в кабину сделать пару фотографий "на память".На совместной пресс-конференции по итогам переговоров премьер Дании подтвердила, что королевство готово передать Украине истребители F-16 из состава ВВС в количестве 19 единиц. Сделано это будет после того, как украинские пилоты завершат подготовку, а Киев выполнит ряд условий.Между тем, судя по засветившемуся серийному номеру истребителя, в котором позировал Зеленский, Дания готовит к передаче Украине истребители F-16 модификации А/В, доработанные в вариант F-16AM/BM, выпущенные в 80-е годы прошлого века. В частности, попавший на фото истребитель был выпущен в 1986 году. Это к тому, что в Киеве говорят о "современных" истребителях, которые они получат.Ранее Нидерланды подтвердили планы по передаче Украине некоторого количества истребителей, Зеленский поторопился объявить о целых 42 единицах. В Амстердаме от такого заявления слегка опешили и поспешили его опровергнуть. Как заявил голландский премьер Марк Рютте, у Нидерландов на вооружении всего 42 американских самолета, а какое количество из них получит Киев, пока не известно.