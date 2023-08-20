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В Киеве назвали причины мощного взрыва, прогремевшего накануне в районе кольцевой дороги украинской столицы

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В Киеве назвали причины мощного взрыва, прогремевшего накануне в районе кольцевой дороги украинской столицы

Причиной взрыва с последующим пожаром в Киеве стал не российский ракетный удар или работа дронов-камикадзе, а нарушение инструкции при работе со взрывчатыми веществами. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua".


Накануне в столице Украины в районе кольцевой дороги прогремел мощный взрыв, повредивший ближайшие здания, а также автотранспорт. При этом сигналов воздушной тревоги не звучало, российских ракет или дронов-камикадзе в воздухе замечено не было. Как оказалось, причиной взрыва стала детонация боеприпасов на территории экспертно-криминалистического центра МВД в Киеве.

По данным издания, эксперты центра решили разобрать российскую авиационную управляемую ракету средней дальности Р-27. Зачем они это делали, история умалчивает, но к делу они приступили с большим энтузиазмом, используя для этого болгарку и небольшую кувалду. Как утверждается, они пытались распилить боевую часть ракеты и наносили по ней удары кувалдой. А вес боевой части, если верить открытым источникам, ни много ни мало, а 39 кг.

В общем, ракета не выдержала такого обращения и сдетонировала. Мощный взрыв повредил фасад центра, жилой дом, соседнее общежитие и два служебных автомобиля. Также сообщается о гибели четырех человек, все они сотрудники центра.

Произошла детонация боевой части управляемой ракеты типа воздух-воздух Р-27 в результате нарушения мер безопасности экспертами центра

- сообщил источник в правоохранительных органах Киева.

В дальнейшем из-за пожара началась детонация других боеприпасов, поэтому огонь потушить сразу не удалось. Киевские власти попытались свалить все на российский удар, якобы нанесенный по промзоне, но попытка не удалась.
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25 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 21:11
    0
    После этого инциндента средний уровень профессионализма экспертов на Украине повысился. У нас тоже такие эксперты есть. Найдут снаряд на арсенале в деревне Урман и по схожей методике начинают его вскрывать. Причем результат один в один.

  2. север 2
    север 2 Сегодня, 21:17
    +3
    Вина болгарки и кувалды более чем очевидна !
    1. frruc
      frruc Сегодня, 21:21
      +1
      Невнимательно работали и без средств защиты, вот и результат.
      1. AVA77
        AVA77 Сегодня, 21:35
        0
        Да всё тут ясно, жара, работали без защитных касок, раздолбаи, laughing
        Ну оно другим наука, в следующий раз в касках будут работать wassat
      2. 1 z1
        1 z1 Сегодня, 21:36
        0
        без средств защиты,

        Без очков и распиратора? laughing
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 21:43
          0
          Зато с молотком.

          Оказалось, что первый взрыв и последовавшая сразу за ним серия детонаций произошли около 10:00 на территории упомянутого ГНДКЦ в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области.

          К взрыву привело то, что один из сотрудников ударил молотком по ракете класса «воздух-воздух» Р-27, пытаясь разобрать ее боевую часть. Предварительно корпус ракеты распилили угловой шлифовальной машиной («болгаркой»). Таким образом, были грубо нарушены меры безопасности. В результате погибли 4 человека (эксперты этого ГНДКЦ). Был серьезно поврежден фасад научного центра, рядом стоящий жилой дом, общежитие и два служебных автомобиля. Возникший после этого пожар тушили полдня. Огонь уничтожил значительный запас боеприпасов. После тушения пожара работы по ликвидации последствий приостанавливались, поскольку нагрелись другие боеприпасы, манипуляции с которыми могли привести к новой серии детонаций.


          https://topcor.ru/38424-vyjasnilas-prichina-serii-vzryvov-na-odnom-iz-obektov-mvd-ukrainy-na-okraine-kieva.html
    2. Ярик
      Ярик Сегодня, 21:44
      0
      кувалда и лом застряли у автора этой статейки в голове, который так примитивно и неуклюже (в стиле 1 канала Скобеевой) хочет выставить бандеровцев полными идиотами.
    3. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 21:45
      0
      Сейчас начнут расследование - а не с территории ли "страны-агрессора" был ввезен рабочий инструмент.
  3. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 21:21
    +2
    разобрать российскую авиационную управляемую ракету средней дальности Р-27......, используя для этого болгарку и небольшую кувалду

    Рука-лицо.....
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 21:46
      0
      Цитата: Chem1st
      разобрать российскую авиационную управляемую ракету средней дальности Р-27......, используя для этого болгарку и небольшую кувалду

      Рука-лицо.....

      Дело не столько в непрофессионализме экспертов, а в их лености. Вместо того, чтобы долго и безопасно "шмурыгать" ручной ножовкой- как всегда понадеялись на авось и небось. И ведь наверняка не в первый раз рискуют. Это же территория "экспертно-криминалистического центра МВД", там труса не празднуют. drinks
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:21
    +3
    Фолклендская война .Фрегат Атилоуп погиб при попытке разминирования двух неразорвавшихся аргентинский бомб.Идиотов хватает везде.
  5. kulinar
    kulinar Сегодня, 21:22
    -1
    Таки я извиняюсь...
    Но напрашивается вопрос :
    Откуда узнали что вскрывали "болгаркой" и кувалдой?
    Если все "вскрыватели" мертвы.
    Примитивная пропаганда направлена, в первую очередь, на недалёких людей. Не имеющих критического мышления. В Европе таких, процентов 80...
    Надеюсь что в России их больше.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 21:29
      +3
      Откуда узнали что вскрывали "болгаркой" и кувалдой?
      Как обычно. Вскрывателей было больше. Но кто с мозгами, на время вскрытия, вышел покурить... В соседний квартал.
    2. Тополь
      Тополь Сегодня, 21:30
      +4
      Цитата: kulinar
      Таки я извиняюсь...
      Но напрашивается вопрос :
      Откуда узнали что вскрывали "болгаркой" и кувалдой?
      Если все "вскрыватели" мертвы.
      Примитивная пропаганда направлена, в первую очередь, на недалёких людей. Не имеющих критического мышления. В Европе таких, процентов 80...
      Надеюсь что в России их больше.

      Скорее всего, у них на окраине других инструментов нет, поэтому без сомнений: болгарка и кувалда.:-)
      Хотя есть вариант, что самый сообразительный метнулся перед взрывом за ломом, поэтому остался жив и потом всё рассказал.
    3. Лешак
      Лешак Сегодня, 21:37
      +3
      Примитивная пропаганда направлена, в первую очередь, на недалёких людей. Не имеющих критического мышления.
      Извините, а в чём здесь пропаганда?
      Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua".
      Что пропагандирует сие, окраинское, издание этой статьёй? Чтобы недалёкие люди не боялись пилить болгаркой ракеты? feel
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 21:39
        0
        Цитата: Лешак
        украинское издание "Страна.ua"

        Страна Иа - это хорошо... очень точное определение what
    4. БойКот
      БойКот Сегодня, 21:48
      0
      Примитивная пропаганда направлена, в первую очередь, на недалёких людей. Не имеющих критического мышления. В Европе таких, процентов 80...
      Надеюсь что в России их больше.
      Вот так палятся внедренные агенты. Что у трезвого в уме, то в интернете в комментариях. Я надеюсь, что в России людей с критическим мышлением всё-таки больше.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 21:34
    0
    Почаще бы они такую "эксгумацию "неразорвавшимся боеприпасам проводили fool fool
  7. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 21:34
    0
    но к делу они приступили с большим энтузиазмом

    Хорошо было бы , если такой энтузиазм стал у них массовым и распространился на ФАБ 250 или 500 am
  8. север 2
    север 2 Сегодня, 21:37
    0
    Цитата: kulinar
    Таки я извиняюсь...
    Но напрашивается вопрос :
    Откуда узнали что вскрывали "болгаркой" и кувалдой?
    Если все "вскрыватели" мертвы.

    Так кувалда то ведь не мертва ! Что с кувалдой при таком случиться ! Там только кувалда и осталось . Таких полно везде, что после разборки снаряда только кувалда или лом да болгарка остаётся . А тут ракета с более тридцати кг. взрывчатки .
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 21:37
    0
    Молодцы селюки, пусть продолжают в том же духе.
  10. Kentthegreet
    Kentthegreet Сегодня, 21:43
    +1
    Saw, grinder and sledgehammer. All these three are perfect producers of spark. Lol! Idiot Zelensky. Hahah
  11. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 21:44
    0
    К врагам Украины, кроме кустов и травы, добавились болгарка и кувалда (она и раньше была вне закона).
  12. alystan
    alystan Сегодня, 21:48
    0
    Причиной взрыва с последующим пожаром в Киеве стал не российский ракетный удар или работа дронов-камикадзе, а нарушение инструкции при работе со взрывчатыми веществами.

    Врут как сивые мерины. laughing

    По данным издания, эксперты центра решили разобрать российскую авиационную управляемую ракету средней дальности Р-27.

    Она в это время просто отдыхала. wassat Ей же продолжали дистанционно управлять. belay
  13. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:50
    0
    пытались распилить боевую часть ракеты и наносили по ней удары кувалдой. А вес боевой части, если верить открытым источникам, ни много ни мало, а 39 кг.

    Эй! За рекой!
    Я всегда думал, что вы там на своей Украине, плохо в школе учились.
    Но где вы нашли автора, который про экспертов так смачно выразился?
    Ракету пилили болгаркой и били кувалдой.
    Автор наверное горилку уже кокаином подслащивает?