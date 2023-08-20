В Киеве назвали причины мощного взрыва, прогремевшего накануне в районе кольцевой дороги украинской столицы

Причиной взрыва с последующим пожаром в Киеве стал не российский ракетный удар или работа дронов-камикадзе, а нарушение инструкции при работе со взрывчатыми веществами. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua".
Накануне в столице Украины в районе кольцевой дороги прогремел мощный взрыв, повредивший ближайшие здания, а также автотранспорт. При этом сигналов воздушной тревоги не звучало, российских ракет или дронов-камикадзе в воздухе замечено не было. Как оказалось, причиной взрыва стала детонация боеприпасов на территории экспертно-криминалистического центра МВД в Киеве.
По данным издания, эксперты центра решили разобрать российскую авиационную управляемую ракету средней дальности Р-27. Зачем они это делали, история умалчивает, но к делу они приступили с большим энтузиазмом, используя для этого болгарку и небольшую кувалду. Как утверждается, они пытались распилить боевую часть ракеты и наносили по ней удары кувалдой. А вес боевой части, если верить открытым источникам, ни много ни мало, а 39 кг.
В общем, ракета не выдержала такого обращения и сдетонировала. Мощный взрыв повредил фасад центра, жилой дом, соседнее общежитие и два служебных автомобиля. Также сообщается о гибели четырех человек, все они сотрудники центра.
Произошла детонация боевой части управляемой ракеты типа воздух-воздух Р-27 в результате нарушения мер безопасности экспертами центра
- сообщил источник в правоохранительных органах Киева.
В дальнейшем из-за пожара началась детонация других боеприпасов, поэтому огонь потушить сразу не удалось. Киевские власти попытались свалить все на российский удар, якобы нанесенный по промзоне, но попытка не удалась.