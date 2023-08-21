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Польское издание: С начала российской спецоперации на Украине погибло не менее 10 тысяч поляков

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Польское издание: С начала российской спецоперации на Украине погибло не менее 10 тысяч поляков

Польша потеряла на Украине самое большое количество своих граждан, участвующих в боевых действиях на стороне украинской армии. Как пишет Mysl Polska, с начала российской спецоперации потери составили не менее 10 тысяч поляков.


Полтора года боевых действий на Украине лишили польскую армию примерно 10 тысяч военнослужащих, пишет издание. И хотя большая часть погибших проходит как "добровольцы" или "иностранные наемники", на самом деле они были военнослужащими войска Польского и резервистами. Поскольку Варшава не могла напрямую вмешиваться в конфликт, была придумана легенда с якобы "добровольцами", выразившими желание защитить "молодую демократию" от "агрессивной России".

Как отмечает автор, на сегодняшний день численность полькой армии составляет 160 тысяч человек, из которых только 60 тысяч служат в Сухопутных войсках. Потерять 10 тысяч из них - это очень большой удар по польской армии, особенно на фоне нехватки личного состава в подразделениях.

Между тем, польское правительство, проводящее русофобскую политику, готово и дальше отправлять на Украину польских солдат, чтобы бороться с российской армией, якобы "угрожающей Польше". При этом не исключено, что в ближайшей перспективе польские военные столкнутся с российскими, например, в Западной Украине, которую в Варшаве уже считают своей территорией. Польша активно закупает вооружения и технику, явно готовясь к войне с Россией, считают некоторые польские эксперты.

Ранее российское Минобороны приводило немного другие цифры по погибшим на Украине иностранным наемникам, но подтвердило, что польские "добровольцы" составляют самую большую часть так называемого Иностранного легиона территориальной обороны ВСУ. Соответственно, самые большие потери убитыми и ранеными также у Польши.
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31 комментарий
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:15
    +5
    А нечего к нам лезть со своей демократией. Кстати, газета фиксирует факт, но что делать даже не предполагает.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:18
      +12
      У них Хозяин решает что им делать, заокеанский Хозяин. Поляки - исполнители всего-лишь.
      По методичке работают.
      Как мне в 2014 году поляки гордо заявляли - они сделали правильный выбор (по их мнению) и присоединились к по-настоящему сильной стороне. Такой вот их подход - во-время метнуться на "правильную" сторону. И ничего - даже им и нисколько не погано после таких заявлений.
      Принцип низкосоциальной девки - метнуться к более могучему сутенёру (типа защитят, денег дадут). И шестерить на него. Норма это у них.
    2. bayard
      bayard Сегодня, 06:36
      +8
      Цитата: Егоза
      А нечего к нам лезть

      Хм ... feel 10 000 убитыми , это ведь НЕ ВСЕ потери . Раненых наверняка в два-три раза больше . yes Причём только калек\инвалидов не годных к дальнейшей службе наверняка не менее 10 000 - 15 000 польских реваншистов . То-есть из строя выбыли не 10 000 , а 20 000 - 25 000 польских авантюристов . good Хорошая цифирь получается . А ведь есть\были ещё и румыны и пр. нечисть европейская , которых тоже в совокупности примерно столько-же .
      Самих же сынов Бандеры к нему на сковородку уже не менее 300 000 отправилось . И 350 000 - 450 000 - калек и инвалидов .
      Воистину фашисты одержимы смертью .
      Такими темпами безвозвратные (в строй) потери (200-е + калеки) у ВСУ перешагнут миллионный рубеж . А вместе с потерями союзников - и того больше .
      И как то это не сильно радует , особенно на фоне стоящих фронтов .
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 06:56
        +2
        "Достойный" результат, для гиены Европы. Не пора ли одуматься???
        1. Metallurg_2
          Metallurg_2 Сегодня, 07:49
          +1
          Одуматься могут только те, у кого есть мозги. Это не про поленьев.
        2. bayard
          bayard Сегодня, 08:50
          0
          Цитата: marchcat
          "Достойный" результат, для гиены Европы. Не пора ли одуматься??

          Посмотрите кто там у власти , это же уКраина №2 . И они активно готовятся сгореть ради ненависти к нам .
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:12
        0
        Цитата: bayard
        Причём только калек\инвалидов не годных к дальнейшей службе наверняка не менее 10 000 - 15 000 польских реваншистов

        Видел недавно такого поляка, мужику под 30, на коляске, без ног и без одной руки. За что он воевал, за что калекой стал ?
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:15
    +8
    С начала российской спецоперации на Украине погибло не менее 10 тысяч поляков

    ***
    — "Jeszcze Polska nie zginęła?" ...



    ***
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:24
      +4
      Пока ещё "не сгинела". Но упорно идут к этому. Гимн их крайне показателен - осознают что их могут снова разорвать когда достанут до глубины фибр души.
    2. V.B.
      V.B. Сегодня, 09:14
      0
      Но дала уже душок! Так пели красноармейцы в 20-м году.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 06:19
    +2
    Мадагаскар - родина, завместо лондона будет.
    Почему не разжигают наши противоречия между Германии и др?че их жалеть? Хельсинки акт соблюдаем?.
    Просто стравить:было вот такие эксцессы и они остались в памяти бабушки пшечки и чешки. А провести конференции о топонимике силезии. А саар и эльзас. 3-5 лет на раскрутку и проведет кремле мирную конференцию
  4. ВадимЖивов
    ВадимЖивов Сегодня, 06:23
    +3
    Потери скоро наши "афганский" переплюнуть... Ну что не сделаешь из-за ненависти к России. Всё имеет свою цену и не маленькую
  5. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 06:25
    +5
    с начала российской спецоперации потери составили не менее 10 тысяч поляков.

    Цифра впечатляет. 2 полнокровные бригады .
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:27
      +3
      У поляков уже и кладбище специальное для таких есть - запамятовал как это место называется и в каком воеводстве.
  6. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:26
    0
    В Афганистане за девять лет войны безвозвратные потери Советской армии составили 14 453 человека, 53 753 были ранены, 417 взяты в плен.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:28
      +5
      Там то почти за 10 лет. А тут всего за почти 2 года.... Как говорится разница то есть.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:31
    +7
    Украинцы энд поляки это же так дёшево,самое главное не погибает американский солдат.Простите за мой англицкий.Похоже САУ Краб с экипажами для Польши это расходный материал,с видиофиксацией бздынь,уже с счета сбился.
  8. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 06:37
    +3
    Получается это поляки "дешёвый способ сдерживании России" а не украинцы. Украинцы хоть за свое погибают, а поляки????
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:43
      +4
      Поляки грезят урвать часть украинских территорий. "Речь Посполитая от можа до можа" (с)
      "Львив то польска местечко" (с)
      1. Оптимус_Прайм
        Оптимус_Прайм Сегодня, 06:45
        +3
        Пусть рвут. Кому нужна эта западенщина. Их никогда не перевоспитывать.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 06:45
      +1
      Оптимус_Прайм.Поляки ,как обычно ,когда существуют как государство- за идею.Польска от можа до можа. hi
      1. Оптимус_Прайм
        Оптимус_Прайм Сегодня, 06:48
        +1
        Мне какое дело. Нато она и гиена Европы.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:54
    +4
    Mysl Polska, с начала российской спецоперации потери составили не менее 10 тысяч поляков.
    Очевидно еще маловато коль продолжают посылать своих кадровых военных на Украину и готовится к войне с Россией и Белоруссией. Интересно, а куда поляки побегут в случае мобилизации? К прибалтам?
  10. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 07:00
    +2
    10 000 погибших поляков думаю нет, цифры сильно завышены, в разы, если не в десяток раз, для чего непонятно пока.

    При таких потерях было бы большое количество польских пленных, а раненых должно быть в 3 раза больше, то есть 30 000.

    Чтобы так воевать, польской армии пришлось бы зайти на Украину в полном составе.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:16
      +1
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      10 000 погибших поляков думаю нет, цифры сильно завышены,

      Так из космоса их кладбище видно, там и считают.
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      При таких потерях было бы большое количество польских пленных,

      А таких в плен не берут. Наемники-с.
  11. bravo77
    bravo77 Сегодня, 07:23
    +1
    ничего не имею против пророссийского издания
    но к цифре 10 тыс поляков можно относится как ежедневному покосу по 500 кракенов


    "Myśl Polska" - это журнал, а теперь в первую очередь портал, представляющий пророссийские материалы. Она объединяет людей, симпатизирующих России, с негативным отношением к западным странам, особенно к США, и Европейскому союзу.

    Здесь публикуются бывшие активисты пророссийской партии "Zmiana", в том числе Матеуш Пискорский и Конрад Ренкас. Статьи "Польской мысли" регулярно перепечатываются российским порталом News Front, издающимся в Крыму. Американские службы утверждают, что News Front производится при участии сотрудников российской разведки.


    После начала войны портал "Польская мысль" был заблокирован польскими службами, но был перенесен на новый домен. В настоящее время доступ к нему затруднен, но возможен.
  12. Escariot
    Escariot Сегодня, 07:24
    +3
    Mysl Polska - это замечательное издание, кое постоянно ругает Запад, Зеленского и даже публикует Дугина... Не то, чтобы ей нельзя доверять, но на непредвзятость она явно не тянет.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 07:30
      0
      Есть такое. Вообще, если следишь за заголовками в наших агрегаторах новостей то быстро запоминаешь набор иностранных источников с подобной информацией.
  13. егерь650
    егерь650 Сегодня, 07:51
    0
    Писал я в детстве сочинение, написал фразу, собака умерла, учительница по литературе зачеркнула, слово умерла, красной пастой и написала слово исдохла. В советское время дело было)
  14. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:17
    -1
    С начала российской спецоперации на Украине погибло не менее 10 тысяч поляков

    Газета, написавшая подобное , заслуживает премии имении "риттера/макгрегора"
  15. Hagen
    Hagen Сегодня, 08:58
    0
    Как отмечает автор, на сегодняшний день численность полькой армии составляет 160 тысяч человек, из которых только 60 тысяч служат в Сухопутных войсках. Потерять 10 тысяч из них - это очень большой удар по польской армии

    Такие цифры потерь в действующей армии должны привести к возникновению заметного некомплекта личного состава и большому числу вакантных должностей в частях и подразделениях польской армии. Динамика образования и углубления некомплекта могла бы косвенно подтвердить правоту автора. Но такие цифры не приводятся, а потому участие армейского, читай государственного, руководства в создании и направлении польских подразделений на войну на Украину нельзя считать подтверженным, к сожалению... Знать ситуацию на уровне "highly likely" - хорошо, но прихватить Дуду за хвост было бы предпочтительней. Я так думаю...