Польша потеряла на Украине самое большое количество своих граждан, участвующих в боевых действиях на стороне украинской армии. Как пишет Mysl Polska, с начала российской спецоперации потери составили не менее 10 тысяч поляков.Полтора года боевых действий на Украине лишили польскую армию примерно 10 тысяч военнослужащих, пишет издание. И хотя большая часть погибших проходит как "добровольцы" или "иностранные наемники", на самом деле они были военнослужащими войска Польского и резервистами. Поскольку Варшава не могла напрямую вмешиваться в конфликт, была придумана легенда с якобы "добровольцами", выразившими желание защитить "молодую демократию" от "агрессивной России".Как отмечает автор, на сегодняшний день численность полькой армии составляет 160 тысяч человек, из которых только 60 тысяч служат в Сухопутных войсках. Потерять 10 тысяч из них - это очень большой удар по польской армии, особенно на фоне нехватки личного состава в подразделениях.Между тем, польское правительство, проводящее русофобскую политику, готово и дальше отправлять на Украину польских солдат, чтобы бороться с российской армией, якобы "угрожающей Польше". При этом не исключено, что в ближайшей перспективе польские военные столкнутся с российскими, например, в Западной Украине, которую в Варшаве уже считают своей территорией. Польша активно закупает вооружения и технику, явно готовясь к войне с Россией, считают некоторые польские эксперты.Ранее российское Минобороны приводило немного другие цифры по погибшим на Украине иностранным наемникам, но подтвердило, что польские "добровольцы" составляют самую большую часть так называемого Иностранного легиона территориальной обороны ВСУ. Соответственно, самые большие потери убитыми и ранеными также у Польши.