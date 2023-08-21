Военное обозрение
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Борис Грызлов : В случае агрессии в отношении Белоруссии Россия ответит всеми имеющимися в ее распоряжении средствами

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Борис Грызлов : В случае агрессии в отношении Белоруссии Россия ответит всеми имеющимися в ее распоряжении средствами

Россия ответит всеми имеющимися в ее распоряжении военными средствами в случае нападения третьей стороны на Белоруссию. Любой акт агрессии против Минска будет считаться нападением на Россию. Об этом заявил посол России в республике Борис Грызлов.


Белоруссия входит в Союзное государство с Россией, ее территорию прикрывает совместная группировка войск, куда входит белорусская армия и части и соединения Западного военного округа. В случае военной агрессии против республики одной или нескольких стран, Москва будет считать это нападением на Россию со всеми вытекающими отсюда последствиями для нападавших.

Президент России Владимир Владимирович Путин четко сказал, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Беларуси мы будем считать это нападением на Россию. Военная доктрина Российской Федерации предполагает в этом случае ответ всеми нашими возможными средствами вооружения

- заявил Грызлов.

Напомним, что в ноябре 2021 года лидеры России и Белоруссии одобрили новую военную доктрину Союзного государства, в рамках которой любое нападение на одну из стран считается посягательством на Союзное государство.

В настоящее время на границах Белоруссии неспокойно, Польша и Литва в срочном порядке перебрасывают к границам республики дополнительные силы. Особенно в этом плане старается Варшава, размещая рядом с Белоруссией значительные силы. Известно, что польское правительство имеет виды на часть Западной Белоруссии, которую считает своей территорией наряду с Западной Украиной. Польша спит и видит себя великой империей, от моря до моря. Говорить о том, что при поддержке США Варшава не попробует реализовать свои планы, преждевременно.
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16 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:55
    +5
    Знак вежливости ,за последнее интервью Лукашенко А.Г ?! Вроде нормально Грызлов сказал,одна из обязанностей послов.Но от таких заявлений ,легче не становится .Воздух пахнет керосином.Байдену насрать ,что у него 120 трупов и тысяча пропало безвести на Гавайях - всё для Украины миллиардами долларов.Его американцы на Украине тоже воют,но можно списать на самоубийство.Вот что им надо,да оставим мы им " ценности" .Пусть хоть из саддомятся и изгомморятся.Только нас не трогают.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:59
      0
      Сомневаюсь я, что поляки полезут в Белоруссию. Они Вагнера до ус...ки боятся. Недаром туда войска гонят да границу укрепляют. Украина для них более легкая добыча, особенно в силу дурацких соглашений Зели.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 07:06
        +1
        "Искандеры" М и К с ТЯО тоже немножко заставляют памперсы надеть
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:07
        0
        Они действуют другими средствами.Поляки,прибалты(особенно Литва)и иже с ними.Готовят банды из белорусских змагаров,уехавших из страны.План такой- создать из них формирования и попытаться захватить с их помощью кусок Белоруссии.Организовать там "правительство во главе с домохозяйкой".Во всяком случае подобное говорят мои родственники в Минске и Могилевской области и друг детства,живущий сейчас в Польше
  2. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 06:58
    +7
    Ещё один "краснолинейщик", млин! Лучше бы связь наладили, как функционирующий вид ВС, чтобы перестала быть вечной "бесприданницей".
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:58
    +2
    Любой акт агрессии против Минска будет считаться нападением на Россию. Россия ответит всеми имеющимися в ее распоряжении военными средствами в случае нападения
    Это даже не намек, а прямое предупреждение, что дело может дойти и до применения тактического ЯО. Поэтому полякам с прибалтами, которые все пытаются притулится к ним стоит подумать прежде чем принимать губительное для них решение. Что-то подсказывает, что Сша в этом случае влазить в конфликт не будут. С удовольствием понаблюдают во что превращается Европа.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:15
      +8
      А может быть сначала ответить на удары по Белгородской области например? Вна краину посылали руководить посольством всех кто нигде не пригодился в виду своей никчемности. И в Беларусь отправили,,дума не место для дискуссий.
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:05
    +1
    Любой акт агрессии против Минска будет считаться нападением на Россию

    ***
    — «Наше Отечество – от Бреста до Владивостока.
    Это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут.
    Два государства, но Отечество у нас общее» ...
    (А.Г.Лукашенко)
    ***
  5. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 07:26
    +4
    А 24 февраля 2022 года Путин сказал что любому государству , которое попытается вмешаться в конфликт на Украине будет нанесен тотальный урон какого они еще не видели. И что ? Два десятка стран , в открытую , не стесняясь , участвуют в войне и личным составом , и техникой и деньгами и обучением и ращведанными . И что? Абсолютно ничего. Слова верховного уже ничего не значат , и кроме горькой усмешки ничего больше не вызывают . Зачем было так позориться говорить подобное ? Лучше уже бы вообще промолчал
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 08:04
      -2
      Чем отвечать-то будут? Под Новгородом горит ракетоносец ТУ-22
  6. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 07:33
    +2
    И ведь за этих кто-то голосует. Кто-то верит!
  7. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 07:33
    +5
    Россия ответит всеми имеющимися в ее распоряжении военными средствами


    Вот хоть убейте, но за 2022-2023 год наши высшие представители государства напрочь обесценили смысл "ультимативных" и "предупредительных" заявлений.Хотя и понимаю , что в данном случае этого требует дипломатическая ситуация , но тошно уже слышать об очередных "краснолинейных" действиях.
  8. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 07:43
    +2
    Это видимо озвучена последняя ,из всех последних красных линий.Хотя это Грызлов сказал.А там мало ли кто и где красные линии обозначил.
  9. Дмитрий Волков
    Дмитрий Волков Сегодня, 07:43
    +1
    Что-то давно этого поганца Грызлова не видно было!
  10. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:12
    0
    В случае агрессии в отношении Белоруссии Россия ответит всеми имеющимися в ее распоряжении средствами

    Как спрашивали в школе: "зуб дашь? " В полку пустобрехов пополнение?
  11. никникник
    никникник Сегодня, 08:21
    +1
    Россия за себя бы ответила. До сих пор долбят как новые, так и старые территории и все "отвечаем"(((.