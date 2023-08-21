Борис Грызлов : В случае агрессии в отношении Белоруссии Россия ответит всеми имеющимися в ее распоряжении средствами

Россия ответит всеми имеющимися в ее распоряжении военными средствами в случае нападения третьей стороны на Белоруссию. Любой акт агрессии против Минска будет считаться нападением на Россию. Об этом заявил посол России в республике Борис Грызлов.
Белоруссия входит в Союзное государство с Россией, ее территорию прикрывает совместная группировка войск, куда входит белорусская армия и части и соединения Западного военного округа. В случае военной агрессии против республики одной или нескольких стран, Москва будет считать это нападением на Россию со всеми вытекающими отсюда последствиями для нападавших.
Президент России Владимир Владимирович Путин четко сказал, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Беларуси мы будем считать это нападением на Россию. Военная доктрина Российской Федерации предполагает в этом случае ответ всеми нашими возможными средствами вооружения
- заявил Грызлов.
Напомним, что в ноябре 2021 года лидеры России и Белоруссии одобрили новую военную доктрину Союзного государства, в рамках которой любое нападение на одну из стран считается посягательством на Союзное государство.
В настоящее время на границах Белоруссии неспокойно, Польша и Литва в срочном порядке перебрасывают к границам республики дополнительные силы. Особенно в этом плане старается Варшава, размещая рядом с Белоруссией значительные силы. Известно, что польское правительство имеет виды на часть Западной Белоруссии, которую считает своей территорией наряду с Западной Украиной. Польша спит и видит себя великой империей, от моря до моря. Говорить о том, что при поддержке США Варшава не попробует реализовать свои планы, преждевременно.