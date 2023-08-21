Борис Грызлов : В случае агрессии в отношении Белоруссии Россия ответит всеми имеющимися в ее распоряжении средствами

Президент России Владимир Владимирович Путин четко сказал, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Беларуси мы будем считать это нападением на Россию. Военная доктрина Российской Федерации предполагает в этом случае ответ всеми нашими возможными средствами вооружения

Россия ответит всеми имеющимися в ее распоряжении военными средствами в случае нападения третьей стороны на Белоруссию. Любой акт агрессии против Минска будет считаться нападением на Россию. Об этом заявил посол России в республике Борис Грызлов.Белоруссия входит в Союзное государство с Россией, ее территорию прикрывает совместная группировка войск, куда входит белорусская армия и части и соединения Западного военного округа. В случае военной агрессии против республики одной или нескольких стран, Москва будет считать это нападением на Россию со всеми вытекающими отсюда последствиями для нападавших.- заявил Грызлов.Напомним, что в ноябре 2021 года лидеры России и Белоруссии одобрили новую военную доктрину Союзного государства, в рамках которой любое нападение на одну из стран считается посягательством на Союзное государство.В настоящее время на границах Белоруссии неспокойно, Польша и Литва в срочном порядке перебрасывают к границам республики дополнительные силы. Особенно в этом плане старается Варшава, размещая рядом с Белоруссией значительные силы. Известно, что польское правительство имеет виды на часть Западной Белоруссии, которую считает своей территорией наряду с Западной Украиной. Польша спит и видит себя великой империей, от моря до моря. Говорить о том, что при поддержке США Варшава не попробует реализовать свои планы, преждевременно.