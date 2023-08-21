Российские войска взяли очередной опорный пункт ВСУ восточнее Красного Лимана, продвинувшись не менее чем на 2 км

Российские войска ежедневно продвигаются на Купянском и Краснолиманском направлениях. Один только этот факт вызывает крайнюю обеспокоенность в стане спонсоров киевского режима, ведь потери этим режимом территорий во время разрекламированного «контрнаступа» точно не входили в их планы.
В министерстве обороны подтвердили данные о том, что подразделения Вооружённых сил России, использовав танки Т-90 и несколько БМП, нанесли поражение отрядам ВСУ восточнее Красного Лимана и продвинулись ещё не менее чем на 2 км, взяв опорный пункт.
Украинская артиллерия попыталась сорвать наступательную операцию российских подразделений, однако несколько гаубиц противника были поражены беспилотниками-камикадзе. После этого российские танки начали вести обстрел территории опорного пункта, и когда активность военнослужащих ВСУ была подавлена, в бой пошли штурмовые подразделения.
К настоящему моменту российские военные укрепляют позиции на взятом опорном пункте, проводят зачистку территории и препятствуют активизации действий ВСУ по возможному проведению контратаки.
Напомним, что Купянск и Красный Лиман ВС РФ были вынуждены оставить осенью прошлого года. Тогда враг рвался в направлении Сватово-Кременная, пытаясь быстрым рывком выйти к Северодонецко-Лисичанской агломерации и, по возможности, к Луганску. Однако именно на линии Сватово-Кременная противник был остановлен российскими войсками, а за последние месяцы значительно отброшен сразу на двух направлениях, в том числе и с возвращением ВС РФ на восток Харьковской области.