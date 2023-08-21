Военное обозрение
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Российские войска взяли очередной опорный пункт ВСУ восточнее Красного Лимана, продвинувшись не менее чем на 2 км

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Российские войска взяли очередной опорный пункт ВСУ восточнее Красного Лимана, продвинувшись не менее чем на 2 км

Российские войска ежедневно продвигаются на Купянском и Краснолиманском направлениях. Один только этот факт вызывает крайнюю обеспокоенность в стане спонсоров киевского режима, ведь потери этим режимом территорий во время разрекламированного «контрнаступа» точно не входили в их планы.


В министерстве обороны подтвердили данные о том, что подразделения Вооружённых сил России, использовав танки Т-90 и несколько БМП, нанесли поражение отрядам ВСУ восточнее Красного Лимана и продвинулись ещё не менее чем на 2 км, взяв опорный пункт.

Украинская артиллерия попыталась сорвать наступательную операцию российских подразделений, однако несколько гаубиц противника были поражены беспилотниками-камикадзе. После этого российские танки начали вести обстрел территории опорного пункта, и когда активность военнослужащих ВСУ была подавлена, в бой пошли штурмовые подразделения.

К настоящему моменту российские военные укрепляют позиции на взятом опорном пункте, проводят зачистку территории и препятствуют активизации действий ВСУ по возможному проведению контратаки.

Напомним, что Купянск и Красный Лиман ВС РФ были вынуждены оставить осенью прошлого года. Тогда враг рвался в направлении Сватово-Кременная, пытаясь быстрым рывком выйти к Северодонецко-Лисичанской агломерации и, по возможности, к Луганску. Однако именно на линии Сватово-Кременная противник был остановлен российскими войсками, а за последние месяцы значительно отброшен сразу на двух направлениях, в том числе и с возвращением ВС РФ на восток Харьковской области.
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18 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:49
    -15
    Что за слухи про оставленние Работино ? Что на Запорожском участке ? Подозрительно молчат и смещают фокус на другие события
    1. monetam
      monetam Сегодня, 06:59
      +6
      Тема заявлена про Купянское направление. Не надо уподобляться укропропагандистам, которые вот так же толкают свои агитки под любой темой. Да и вообще лучше не лазить по инфопомойкам.
      1. Сид2014
        Сид2014 Сегодня, 07:14
        -9
        Сводки для домохозяек от Шойгу-Конашенкова более правдивы чем инфопомойки. В них конечно вы не найдете про Старомайнское, Урожайное и др. Но только потом рождаются трудные решения.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:05
      +4
      Цитата: kaufman
      Что за слухи про оставленние Работино ?

      Именно слухи. Бои идут. Туда бросили 82 бригаду, это резерв был, на "американских машинках".
  2. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 06:59
    -8
    Романов 92 подтверждает, что противник контролирует центр села, а он в п- же не был заметен в отличие от придворных военкоров. Так что ребята как то так...
  3. monetam
    monetam Сегодня, 07:01
    +1
    Хм... такими темпами за пару недель наши войска и в самом деле подойдут к городской черте Купянска. Хороший будет результат!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:04
    +2
    По сравнению с Работино ,2 км под Красным Лиманом это " прорыв".За Работино можно не беспокоиться ,фланги у нас стоят.Вот если фланги посыпяться это будет очень неприятно.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 07:25
      +4
      За Работино можно не беспокоиться
      Если вы обратили внимание, то "обеспокоенность" проявляют те для кого даже небольшой успех российских войск, как серпом по одному месту. Сразу начинается уход от темы с дежурным, а как там дела... вставляя то или иное происшествие (неудачу).
      Продвинуться на 2 км ведя тяжелые бои и где каждые 100 м даются кровью это в данном случае тактический успех.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 07:35
        +3
        rotmistr 60.Я их спервых слов в кометариях определяю,а потом смотрю кто вступает в диалог с ними.У них любимое занятие работать парами ,тройками,раздувать волну..Конспираторы ,одуваны. hiНо с ними прикольно. bully
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:19
    +4
    Цитата: kaufman
    Что за слухи про оставленние Работино ? Что на Запорожском участке ? Подозрительно молчат и смещают фокус на другие события

    Да вот как раз подозрительны именно ваши периодические "смещения фокуса". Как Баба-Яга в тылу врага.))
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 07:30
      +4
      Так он в статье про новую БМП "Манул" уже умудрился Луну вспомнить. Засланец.
  6. old64
    old64 Сегодня, 07:24
    -4
    Вопрос риторический. Почему на севере у нас дела идут лучше, чем в Запорожье? Или командиры более толковые, или оснащены техникой лучше? Или количество войск больше? Хотелось бы, чтоб и на юге у нас так же хорошо продвигались дела.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 07:26
      0
      Ответ простой: Не ждали! laughing Для ВСУ это сюрприз.
  7. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 07:24
    +5
    Да хотелось бы ещё рассыпать и проредить дальше ближе к Харькову.
    Создать угрозу на том участке и реализовать её.
    Работино держат вроде и без Конашенкова.
    82 бригада ВСУ несёт потери.
    Уже Апти Алаудинов выложил видео с 7 пленными 82 бригады бригады.
    Работайте братья!!!!
  8. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 07:42
    +1
    Карту бы неплохо в такие новости вставлять, а то с Лиманским направлением ничего не понятно.
    1. Бюрер
      Бюрер Сегодня, 08:10
      0
      Как же её вставить, если 3 месяца назад войска находились за 15 км от центра Купянска, а по публикациям ВО последних две недели продвигаются на 1-2 км в день
    2. Задира
      Задира Сегодня, 08:48
      0
      Карту бы неплохо в такие новости вставлять, а то с Лиманским направлением ничего не понятно

      Причем, карту фронта в динамике (хотя бы с еженедельным обновлением), что бы люди могли оценить происходящее. В наше время негоже доносить информацию с фронта посредством аля Левитан из репродуктора
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:56
    +1
    Цитата: Сид2014
    Сводки для домохозяек от Шойгу-Конашенкова более правдивы чем инфопомойки. В них конечно вы не найдете про Старомайнское, Урожайное и др. Но только потом рождаются трудные решения.

    Вы чего плачете в каждой теме по поводу и без? У вас прикид рыцаря печального образа? Вы и в жизни такой или только на работе?