Разработчик сообщил о планах оснастить новую БМП «Манул» более мощным двигателем

В изделии изначально закладывался запас на возможное увеличение бронирования и полезной нагрузки, а варианты модернизации позволят расширить спектр ее применения. Машину планируется оснастить более мощным двигателем УТД-32Т, размещаться он будет в передней части. Это обеспечит удобный вход в БМП экипажу и десанту через заднюю аппарель, облегчит загрузку боеприпасов и грузов

Российская боевая машина пехоты "Манул", разрабатываемая с перспективой создания новой универсальной платформы, получит более мощный двигатель. Об этом сообщил холдинг "Высокоточные комплексы".Новую БМП разрабатывает Курганское СКБМ (Специальное конструкторское бюро машиностроения), впервые машину показали на форуме "Армия-2020", основой для "Манула" послужила БМП-3М "Драгун". Разработчики изначально заложили в конструкцию возможность вносить изменения, в том числе увеличивать бронирование и т.д. Соответственно, для машины нужен более мощный двигатель.- приводит РИА Новости сообщение холдинга.Как уже сообщалось, БМП "Манул" создается с учетом требований военных, а также опыта специальной военной операции. На данный момент рассматривается вариант с установкой боевого модуля с 57-мм автоматическим орудием вместо изначально предложенного 30-мм, позволит БМП выполнять гораздо больший спектр задач, гарантированно поражая легкую бронетехнику противника с большей дистанции.Окончательный облик БМП еще не определен, поэтому возможны различные изменения. В первоначальном варианте БМП имела переднее расположение двигателя и десантный отсек, вмещающий восемь человек, расположенный в кормовой части. На вооружении необитаемый боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулеметом и ПТРК "Корнет".