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Разработчик сообщил о планах оснастить новую БМП «Манул» более мощным двигателем

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Разработчик сообщил о планах оснастить новую БМП «Манул» более мощным двигателем

Российская боевая машина пехоты "Манул", разрабатываемая с перспективой создания новой универсальной платформы, получит более мощный двигатель. Об этом сообщил холдинг "Высокоточные комплексы".


Новую БМП разрабатывает Курганское СКБМ (Специальное конструкторское бюро машиностроения), впервые машину показали на форуме "Армия-2020", основой для "Манула" послужила БМП-3М "Драгун". Разработчики изначально заложили в конструкцию возможность вносить изменения, в том числе увеличивать бронирование и т.д. Соответственно, для машины нужен более мощный двигатель.

В изделии изначально закладывался запас на возможное увеличение бронирования и полезной нагрузки, а варианты модернизации позволят расширить спектр ее применения. Машину планируется оснастить более мощным двигателем УТД-32Т, размещаться он будет в передней части. Это обеспечит удобный вход в БМП экипажу и десанту через заднюю аппарель, облегчит загрузку боеприпасов и грузов

- приводит РИА Новости сообщение холдинга.

Как уже сообщалось, БМП "Манул" создается с учетом требований военных, а также опыта специальной военной операции. На данный момент рассматривается вариант с установкой боевого модуля с 57-мм автоматическим орудием вместо изначально предложенного 30-мм, позволит БМП выполнять гораздо больший спектр задач, гарантированно поражая легкую бронетехнику противника с большей дистанции.

Окончательный облик БМП еще не определен, поэтому возможны различные изменения. В первоначальном варианте БМП имела переднее расположение двигателя и десантный отсек, вмещающий восемь человек, расположенный в кормовой части. На вооружении необитаемый боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулеметом и ПТРК "Корнет".
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:13
    +1
    Все это хорошо.Но тут такое дело-идет война и надо массовое,отработанное производство боевой техники.А у нас куча планов и проектов,на которые отвлекаются и средства и люди.
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 07:22
      -11
      Особенно с луной не хорошо получилось . Деньги огромные потрачены ... Если ещё индусы прилуняться , то совсем конфуз.
      1. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 08:45
        +1
        Дорогу осилит идущий! Главное устранять ошибки.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:07
      0
      Перспективная российская боевая машина пехоты БМП "Манул" получит дизельный двигатель УТД-32Т мощностью 660 л.с., он будет размещаться в передней части машины.УТД-32Т ещё на БМП-3М хотели поставить вместо 450 л.с. УТД-29Т.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:21
    +1
    Интересно на сколько увеличился вес(броня) ,если потребовался более мощный двигатель.Правильное решение - ходовая БМП - З ,отработанная платформа без сюрпризов.Надо много БМП и дешевле,да и конвейер относительно быстро перейдёт на эту модель.
  3. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 07:23
    +2
    Окончательный облик БМП еще не определен, поэтому возможны различные изменения.

    Ну так пока и обсуждать нечего. То что Манул в разработке , мы с 2017 года знаем.
  4. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 07:52
    0
    Эта бмп (если пойдет в серию)как раз для польских Росомах,увиличение бронирования и мощная пушка то что доктор прописал.Вопрос когда.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:05
    0
    Сказки не о чем?То ли будет,то ли нет,как ч Бумерангом и Курганцем-долгие годы создания и испытаний а в войсках старье из запасников выбирают!
  6. air wolf
    air wolf Сегодня, 08:19
    0
    Смотрел видео работы С-60 57 мм и наших 30 мм пушек, так вот 57 мм это хорошо, но вот плотность огня никакая, сильная отдача не дает стрелять очередями, даже переход на 37 мм нам не даст ничего, мое мнение нужна глубокая модернизация 30 мм комплекса пушка-снаряд, думаю, что поднять возможно до 1,5 раза характеристики.
    И считаю, что оптимально сделать необитаемую башню на новую БМП с 30 мм пушкой и пулеметом 12.7 или как вариант турель над башней с 7,62х54, ПТУР и ПЗРК soldier
    1. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 08:58
      0
      Получить ОФ 57 мм , это не 30мм.... Конечно, как 2А42 шарашит не получится, но опять же можно бороться с шведскими и немецкими БМП.
      С качественными снарядами у нас беда, потому обычно проще калибр увеличить, чем мудрить над порохом и снарядом, так прослеживается.