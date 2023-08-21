В белорусском Минобороны рассказали о планах сформировать полноценную эскадрилью вертолётов Ми-35

Это первая часть. Но благодаря этой первой части мы уже сможем более узко подготовить именно назначение летного состава на этих машинах. Да, это только начало. Ждем, еще дальше появятся, в ближайшее время. Ожидаем к концу этого года, это план – четыре машины. И в следующем году еще четыре машины

Белорусские военные получили четыре новых российских вертолета Ми-35, но на этом поставки не закончены. Как сообщил командир 50-й смешанной авиационной базы ВС Белоруссии Владимир Скоркин, в планах ВВС республики сформировать полноценную эскадрилью новых винтокрылых машин.В минувший четверг, 17 августа, Белоруссия получила первую партию вертолетов Ми-35 в рамках заключенного еще в 2020 году контракта. Как сообщалось, четыре вертолета совершили перелет с территории России в Белоруссию под управлением белорусских экипажей. Как заявили в Минобороны республики, в скором времени Минск получит еще одну партию вертолетов, также из четырех единиц, она ожидается ближе к концу года.Еще четыре машины белорусы получат в следующем году, точные сроки не называются. Таким образом, на вооружении ВВС и ПВО ВС РБ будет стоять полноценная эскадрилья Ми-35.- сообщил Скоркин.Первые четыре Ми-35 введут в боевой состав ВВС и ПВО через несколько недель после проведения необходимых мероприятий. Об этом заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Леонид Давидович, комментируя прибытие вертолетов в Белоруссию.