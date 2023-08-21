Военное обозрение
Войти Регистрация

В белорусском Минобороны рассказали о планах сформировать полноценную эскадрилью вертолётов Ми-35

5
В белорусском Минобороны рассказали о планах сформировать полноценную эскадрилью вертолётов Ми-35

Белорусские военные получили четыре новых российских вертолета Ми-35, но на этом поставки не закончены. Как сообщил командир 50-й смешанной авиационной базы ВС Белоруссии Владимир Скоркин, в планах ВВС республики сформировать полноценную эскадрилью новых винтокрылых машин.


В минувший четверг, 17 августа, Белоруссия получила первую партию вертолетов Ми-35 в рамках заключенного еще в 2020 году контракта. Как сообщалось, четыре вертолета совершили перелет с территории России в Белоруссию под управлением белорусских экипажей. Как заявили в Минобороны республики, в скором времени Минск получит еще одну партию вертолетов, также из четырех единиц, она ожидается ближе к концу года.

Еще четыре машины белорусы получат в следующем году, точные сроки не называются. Таким образом, на вооружении ВВС и ПВО ВС РБ будет стоять полноценная эскадрилья Ми-35.

Это первая часть. Но благодаря этой первой части мы уже сможем более узко подготовить именно назначение летного состава на этих машинах. Да, это только начало. Ждем, еще дальше появятся, в ближайшее время. Ожидаем к концу этого года, это план – четыре машины. И в следующем году еще четыре машины

- сообщил Скоркин.

Первые четыре Ми-35 введут в боевой состав ВВС и ПВО через несколько недель после проведения необходимых мероприятий. Об этом заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Леонид Давидович, комментируя прибытие вертолетов в Белоруссию.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 07:43
    +1
    Готовимся к в полне реальному боестолкновению и возможно войны с Польшей и Прибалтикой.Враг сосредоточил серьезные силы на границе.Хорошо бы летчиков "обкатать"в реальных боевых действиях.Тут все плюсы от взаимодействия до индивидуальных навыков,есть же опыт "отпусников"
    1. beybender
      beybender Сегодня, 07:57
      -2
      Обкатай своих родных или сам обкатайся !!! Есть же опыт добровольцев !!!
  2. air wolf
    air wolf Сегодня, 08:02
    0
    Вот я не понимаю, что такое вертолеая бригада? Эскадрилья, звено, полк понимаю, количество и состав, возможности.
    Это как в том фильме, ну товарищ комбриг laughing
  3. штурм
    штурм Сегодня, 08:05
    0
    По тексту насчитал, что в Белоруссию будет передано 12 машин, а полноценная вертолёта эскадрилья состоит из 20 ед....
  4. Александр Куксин
    Александр Куксин Сегодня, 08:24
    0
    Эх, дожить бы и увидеть когда разгонят этот *прибалтийский курятник* и вернут старые названия городам Ревель, Вильно и другие... А белорусам вспомнить, что Великое Литовское княжество это то, что потом стало Белоруссией.