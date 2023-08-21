Украинские войска идут ва-банк, бросая на Работино и фланги последние подготовленные для контрнаступления бригады

Украинские войска идут фактически ва-банк на Запорожском направлении, бросив в бой подразделения стратегического резерва – это три (по другим данным - четыре) последние бригады из тех, которые готовились для контрнаступления. Изначальной цель украинского военного командования состояла в том, чтобы эти бригады направить в «прорванные в российской обороне бреши». Однако через 2,5 месяца с начала контрнаступа цели пришлось «корректировать».Так, основная цель, поставленная командованием ВСУ перед этими подразделениями, теперь состоит в том, чтобы взять под свой контроль населённый пункт Работино, что на дороге Орехов (контролируется Украиной) - Токмак (контролируется Россией) и попытаться продвинуться вплотную к Токмаку.Вечером 20 августа (воскресенье) противник сосредоточил свои наступательные действия не только на само Работино, но и на западный фланг, проводя атаки в направлении посёлков Нестерянка и Копани силами 82-й бригады ВСУ. Нестерянка находится на автомобильной дороге между городами Орехов и Васильевка северо-восточнее Работино.Тяжёлые бои в рамках штурмовых действий ВСУ в направлении Работино и на флангах продолжаются несколько дней подряд. С использованием ключевых резервов ВСУ они перешли в фазу кульминации несколько часов назад.Противник явно решил воспользоваться «советом» западных генералов, раз за разом предлагавших (или даже требовавших) сосредоточить мощный ударный кулак для удара на одном направлении, а не размазывать силы по фронту для очередных «жабьих прыжков». Свои силы ВСУ действительно сосредоточили. Бои идут как минимум на окраинах Работино. Появились заявления о том, что противник вышел на улицу Мира в этом населённом пункте, однако официально эта информация пока не подтверждается. Нет и привычных для ВСУ в таких случаях фотографий с поднятыми хотя бы над развалинами деревенского сарая флагами.Тем не менее, ситуация крайне сложная, однако российская армия героически держит фланги, ведя перекрёстный огонь по пытающимся наступать резервным подразделениям противника, несущим в лобовых штурмах крупные потери как в живой силе, так и в технике.