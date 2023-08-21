Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинские войска идут ва-банк, бросая на Работино и фланги последние подготовленные для контрнаступления бригады

48
Украинские войска идут ва-банк, бросая на Работино и фланги последние подготовленные для контрнаступления бригады

Украинские войска идут фактически ва-банк на Запорожском направлении, бросив в бой подразделения стратегического резерва – это три (по другим данным - четыре) последние бригады из тех, которые готовились для контрнаступления. Изначальной цель украинского военного командования состояла в том, чтобы эти бригады направить в «прорванные в российской обороне бреши». Однако через 2,5 месяца с начала контрнаступа цели пришлось «корректировать».


Так, основная цель, поставленная командованием ВСУ перед этими подразделениями, теперь состоит в том, чтобы взять под свой контроль населённый пункт Работино, что на дороге Орехов (контролируется Украиной) - Токмак (контролируется Россией) и попытаться продвинуться вплотную к Токмаку.

Вечером 20 августа (воскресенье) противник сосредоточил свои наступательные действия не только на само Работино, но и на западный фланг, проводя атаки в направлении посёлков Нестерянка и Копани силами 82-й бригады ВСУ. Нестерянка находится на автомобильной дороге между городами Орехов и Васильевка северо-восточнее Работино.



Тяжёлые бои в рамках штурмовых действий ВСУ в направлении Работино и на флангах продолжаются несколько дней подряд. С использованием ключевых резервов ВСУ они перешли в фазу кульминации несколько часов назад.

Противник явно решил воспользоваться «советом» западных генералов, раз за разом предлагавших (или даже требовавших) сосредоточить мощный ударный кулак для удара на одном направлении, а не размазывать силы по фронту для очередных «жабьих прыжков». Свои силы ВСУ действительно сосредоточили. Бои идут как минимум на окраинах Работино. Появились заявления о том, что противник вышел на улицу Мира в этом населённом пункте, однако официально эта информация пока не подтверждается. Нет и привычных для ВСУ в таких случаях фотографий с поднятыми хотя бы над развалинами деревенского сарая флагами.

Тем не менее, ситуация крайне сложная, однако российская армия героически держит фланги, ведя перекрёстный огонь по пытающимся наступать резервным подразделениям противника, несущим в лобовых штурмах крупные потери как в живой силе, так и в технике.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
48 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:41
    0
    Вчера попался видосик ,двойной - тройной прилёт по опорнику,что это было не пойму ?Там где ВСУ шник - "космонавт" низенько пошёл.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:45
      +3
      Тже вчера видел это старое видео. Его в телеграмм каналах понесли. Годичная примерно давность, период обороны Херсона. Удар Су-34 с малой высоты неуправляемыми авиабомбами.

    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:43
      +2
      н.п. Работино – идут бои, по противнику плотно работает артиллерия.
      Судя по перехвату у них все печально и достаточно большое количество раненых, эвакуация не может выезжать, пишет Телеграм-канал Архангел Спецназа.

      Обстановка на Южно-Донецком направлении от Телеграм-канала Воин DV.

      – На Времевском участке за прошедшие сутки противник не оставлял попыток малыми пехотными группами закрепиться в лесополосах к востоку от Урожайного для дальнейшего выхода на линию Старомлыновка-Керменчик. Наша артиллерия наносила удары по вскрытым позициям ВСУ. Также по-прежнему поражаются скопления живой силы противника в самом Урожайном. FPV-дронами удаётся подбивать технику в глубине боевых порядков противника.После ударов ТОСами к западу от Старомайорского активность противника на данном направлении снизилась. Само Старомайорское, также подвергается регулярной артиллерийской "обработке" после того, как в центре и южнее центра посёлка были выявлены попытки противника закрепиться в частично уцелевших домах.Что касается наступивших суток, то морпехи, действующие на этом направлении, отмечают подозрительное затишье в работе артиллерии противника. Судя по всему, ВСУ копят силы, заканчивают прощупывание обороны ВС РФ на данном участке и готовят массированный накат.




      Ореховский участок, обстановка по состоянию на 16.00 20 августа 2023 года от Телеграм-канала Рыбарь.

      Штурмовые группы 3-го батальона 82-й одшбр, 46-й оаэмбр и 15-й обр нацгвардии Украины продолжают накаты на позиции российской группировки на рубеже Работино – Вербовое.На северной окраине Работино по-прежнему действуют пехотные группы, которые пытаются закрепиться в селе. По ним активно отрабатывает российская артиллерия, что подтверждает нахождение этой части Работино в серой зоне. Западнее Вербового после переброски двух дополнительных отрядов на двух БТР Stryker десантники 82-й бригады смогли вытеснить бойцов ВС РФ с пары опорных пунктов. Сейчас украинские формирования пытаются окопаться в этом районе, несмотря на потери. ... При этом чуть восточнее на Пологовском и Гуляйпольском участках засветились англоязычные наёмники, а в Железнянское были перемещены артиллерийские орудия и боеприпасы, что свидетельствует о возможной активизации на участке.

      https://odnarodyna.org/article/front-polozhenie-vsu-na-kharkovskom-napravlenii-vsyo-khuzhe
      1. Слон
        Слон Сегодня, 09:13
        0
        Но почему у бандерлогов получается подтягивать на передок технику и боеприпасы. Выхрдит мы недостаточно бомбим их тылы и коммуникации на этом стратегически важном направлении!?
  2. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 07:47
    +7
    Чем дольше продолжается война, тем очевиднее становится тот факт, что цена инвестициям Вашингтона в Майдан - ДЕНАРОДИЗАЦИЯ Украины.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:21
      +2
      Видимо, если для них это цена того, чтобы раствориться в западном обществе, они её платят. Вы давно видели там антивоенные митинги?
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 08:56
        0
        Цитата: Копчёный
        Вы давно видели там антивоенные митинги?

        На Украине их вообще нет и не было, все рвутся на фронт, за США, за Байдена.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:40
      0
      Украина 2033 год.Хотелось бы конечно ошибаться,но тенденции на лицо.

      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:52
        +1
        На Ваш пост хочу заметить..Тот же Крым в 2013 и десять лет спустя... yes
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:00
      0
      Цитата: Пауль Зиберт
      Чем дольше продолжается война, тем очевиднее становится тот факт, что цена инвестициям Вашингтона в Майдан - ДЕНАРОДИЗАЦИЯ Украины.

      Наконец-то сбудется мечта Верховного Нарокомандующего Украины - страна будет-таки похожа на Америку. Правда, не на всю Америку, а на одно интересное место в штате Невада.
  3. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 07:50
    +4
    Не знаю, лучший ли это вариант для ВСУ взять Работино и измотать свой последний стратегический резерв. Не оказалось бы это пирровой победой. Ведь цель выйти на границы 1991 года все равно не будет достигнута. Без Нестерянки можно еще будет получить контрудар во фланг.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:24
      +1
      Хорошо, получили они контруадры и роняя кал как грится, разбегаются по большим и малым городам Украины. Дальше что? Штурмы всех этих городов на манер Артёмовска? Переговоры? Может вдруг всё закончится?
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:36
      +5
      Поставлена цель-захватить Токмак до распутицы.Они могут сжечь наличный резерв,потом ппрейти в глухую оборону.И к весне подготовить еще двести килоштыков.Вот такая цель
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 08:42
        -1
        Ну т.е ничего не поменяется кроме цифр жертв с обеих сторон?
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 08:55
          0
          В смысле не поменчется?По их планам фронт сдвинется южнее.Было заявлено,что сроков это наступление не имеет.По потерям?Я так думаю,что в верхах это не волнует.
  4. nobody75
    nobody75 Сегодня, 07:51
    +12
    Основная цель данных ударов - заставить наших стянуть резервы для обороны Работино.
    В это время противник укрепится в Урожайном и Майорском. Таким образом всу пытаются выиграть оперативное время, необходимое им для оборудования позиций. Если позволить противнику укрепится возникнет угроза Токмаку...
    С Уважением
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 07:59
      +1
      В это время противник укрепится в Урожайном и Майорском

      Грамотный анализ hi
    2. Hagen
      Hagen Сегодня, 08:47
      +2
      Цитата: nobody75
      Основная цель данных ударов - заставить наших стянуть резервы для обороны Работино.

      Я думаю, главная цель их борьбы под Работино - прорыв на Мелитополь и далее на Азовское побережье в целях пересечения сухопутного коридора на Крым северным путем. И даже в этом случае развить успех они не смогут. А потому все эти труды и трупы ВСУ всего лишь для медийной картинки, чтобы европейцы на фоне успехов ВСУ стали более щедрыми на помощь. Выиграть войну, на самом деле, Даже "Зе и ко" не надеются. Им надо показать свое врение и способности, чтобы можно было попроситься на покой и присосаться к наворованным активам. Потому как сейчас есть все основания списать эту команду и назначить новую для заморозки конфликта на текущей фазе. И для этого нужна совсем другая команда. Так что Зе со страха быть физически ликвидированным будет делать максимум для него возможного, чтобы ублажить "успехами" самоходного Джо (про "победу" и какие-то "высокие" цели я даже не говорю).
  5. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:51
    0
    Шароварным опять старье хотят подкинуть ....

    Как сообщает "Российская газета" (проект "Русское оружие"), если эта информация подтвердится, то вооруженные формирования киевского марионеточного режима получат пятый тип гусеничных БМП (если не считать советские образцы и их клоны, а только западные модели). Причем тип этот уже достаточно устаревший, его разработка осуществлялась еще в 70-е годы, а серийное производство было прекращено почти тридцать лет назад.

    Всего за тот период выпущено более тысячи единиц. В настоящее время в строю остаются около четырех сотен, часть из которых - разведывательные, ремонтные и эвакуационные машины.

    Масса БМП - 23500 кг. Броня защищает от 25-мм бронебойных снарядов в лобовой части. Борта держат 14,5-мм пули КПВ. В ходе выполнения боевых задач и миротворческих миссий некоторые машины получали дополнительное бронирование и решетчатые экраны, однако у образцов на видео ничего такого нет.

    Вооружение - 30-мм пушка L21A1 Rarden, ведение точного огня из которой в движении практически невозможно из-за отсутствия стабилизаторов. Ее боекомплект - 228 выстрелов. Имеется также 7,62-мм пулемет L94A1, его запас - 2200 патронов. Противотанковые управляемые ракеты отсутствуют.

    Мощность двигателя CV8 TCA - 550 л.с. Максимальная скорость - 75 км/ч. Запас хода - 500 км. Экипаж - три человека, десант - семь. Ожидается, что FV510 Warrior полностью спишут в ближайшие годы, поэтому их, вероятно, и собираются перебросить в горячую точку.
  6. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 07:52
    +6
    это три (по другим данным - четыре) последние бригады из тех, которые готовились для контрнаступления

    Самоуспокоение плохой помощник. Этих бригад может быть не 3-4 . Тем более так как мобилизация на/в Украине перманентная и ротация с ЛБС как никак ведётся , потрёпанные бригады не исчезают бесследно.
  7. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Сегодня, 07:53
    -3
    Всё это странно... Пригожин ещё в начале июня сказал, что два три дня и войска Герасимова побегут.... Ну не мог же он врать? Ему все тут очень сильно верили и верят
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 08:02
      -1
      А то, что мы довели дело до войны, а потом... Абсолютно не подготовленными в неё вступили. Киев, Изюм, Белогоровка, Купянск, Херсон. ВАМ МАЛО! Не знаешь кому теперь верить! Ди и ещё стали мочить тех, кто говорит такую неудобную правду!!!
    2. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 09:11
      0
      Цитата: Дмитрий Трухтанов
      Всё это странно... Пригожин ещё в начале июня сказал, что два три дня и войска Герасимова побегут.... Ну не мог же он врать? Ему все тут очень сильно верили и верят


      Цитату можете привести ? Раз уж сказали А так нужно говорить и Б.

      В целом же Пригожин много чего говорил, и много что по делу, про развал армии, про бардак в военном руководстве и много-много чего ещё.... кстати, отставка генерала 58 армии Попова, лишний раз подтверждает правоту Пригожина т.к. те же самые проблемы были у Генерала и это лишь верхушка айсберга.

      А ВС РФ нужно показать реальные успехи, не только с успешной обороной (ведь 2 армия в мире как никак... по разным рейтингам) но и с успешной атакой т.к. последний крупный населенный пункт (Артемовск) взят как раз нелюбимыми ваши ЧВК Вагнер... и всё, дальше по факту, стоим на месте.
  8. Eugene Zaboy
    Eugene Zaboy Сегодня, 07:55
    -2
    Чтобы кто ни говорил, но ВСУ медленно и кроваво наступают, постепенно отодвигая наши войска на юг. Судя по всему события развиваются по прошлогоднему сценарию, нравится это, или не нравится. Точно также, в Херсонской и Харьковской областях, ВСУ месяцами долбились в стену, пока не почувствовав слабину, не нанесли решающий удар и не проломили нашу оборону. Достаточно ли возможностей у ВС России в этом году, покажут ближайшие два месяца. При благоприятном развитии событий ВСУ смогут вести наступательные действия ещё два месяца, которые покажут , на деле, кто к чему готов. ВСУ необходимо, как минимум взять Запорожскую АЭС. Если станцию возьмут, тогда им будет проще с энергоснабжением и с поддержкой со стороны Запада. Ради этого они положат сколько угодно людей.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 08:03
      +5
      Цитата: Eugene Zaboy
      Чтобы кто ни говорил, но ВСУ медленно и кроваво наступают, постепенно отодвигая наши войска на юг.

      Одновременно с этим ВСУ кроваво и медленно отступают под Купянском и Красным Лиманом, нравится это кому-то или нет.
      Цитата: Eugene Zaboy
      Достаточно ли возможностей у ВС России в этом году, покажут ближайшие два месяца.

      А почему именно два месяца, а не полтора или три?

      Цитата: Eugene Zaboy
      Если станцию возьмут, тогда им будет проще с энергоснабжением

      Вот так они Западу и говорят как минимум с августа прошлого года
      1. Hagen
        Hagen Сегодня, 09:03
        0
        Цитата: Володин
        А почему именно два месяца, а не полтора или три?

        Я думаю, эти сроки будут зависеть от этапа и развития ситуации в предвыборной борьбе Байдена (демпартии) за трон.
    2. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 08:04
      0
      Как сказал один немецкий офицер (не помню имени), слон может убивать муравьев миллионами, но если они будут продолжать атаковать без остановки, то численность возьмет свое.
      1. Pharmacist
        Pharmacist Сегодня, 08:24
        +3
        Вот только не надо путать окраину с Китаем. Не те человеческие ресурсы.
      2. Опториус
        Опториус Сегодня, 08:36
        -2
        Может ли 40-миллионный народ победить 140-миллионный? Вопрос риторический. Украина проиграла конфликт ещё 24-го февраля. Просто заполучив сам факт его наличия. Силы несопоставимы.
        1. Glock-17
          Glock-17 Сегодня, 08:49
          +2
          Да, но у Украины есть тыл Европа и Америка. Россия не может всех отправить на фронт. Кто-то должен думать о тыловом обеспечении. Война это не только фронт но и тыл с логистикой. Так что цифры на мой взгляд здесь обманчивы.
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 09:05
          0
          Цитата: Опториус
          Может ли 40-миллионный народ победить 140-миллионный?

          Извините, но вы мыслите мерками 2004 года, когда было 40 млн, а сейчас не более 25 млн, в лучшем случае.
      3. LeutnantTom
        LeutnantTom Сегодня, 08:40
        +1
        Слон такой сильный, но муравьи его убивают.
        Хотя муравьи намного меньше, они могут отпугнуть слонов или жирафов, очень быстро реагируя вместе со многими животными.
        Маленький укус с большим эффектом.
      4. monetam
        monetam Сегодня, 08:55
        +1
        Только вот такого запаса муравьёв нету.
      5. Aken
        Aken Сегодня, 08:56
        0
        Муравьи могут миллионами атаковать муравьеда. Итог заранее известен.
      6. parabyd
        parabyd Сегодня, 09:10
        0
        Аналогии - штука хорошая и наглядная, надо только подбирать их правильно. В вашем случае слона нет. Есть другая стая муравьёв, в 4 раза больше, с дихлофосом на крайний случай и мелками от насекомых на случаи полегче, которые может легко закидывать в любое место вражеского муравейника.
  9. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 07:58
    +5
    Интересно коллеги , а наступление планируется в этом году МО РФ? Ну вот измотали противника в обороне , перелопатили стратегические резервы ... И что дальше ? Садимся опять в глухую оборону до следующего лета и даем хохлам время тоже закопаться поглубже с минполями и дотами? Или идти в наступ по всему фронту возвращать Хотя бы четыре новых региона ?
    1. Drug67
      Drug67 Сегодня, 08:15
      +3
      Хватило бы сил удержать нынешние позиции, ситуация тяжелая. А о наступлении можно подумать потом. На передке очень тяжело, по нашим летит все и кассеты то же. Дай бог пацанам сил и удачи.
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:35
      +1
      идти в наступ по всему фронту возвращать Хотя бы четыре новых региона
      донецк избавьте от ежедневных обстрелов для начала
  10. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:06
    -3
    Утилизация укропов идёт рекордными темпами , не зря ЗелеБобику присвоили внеочередное звание "Самый старший прапорщик ".
  11. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:07
    -2
    Украинские войска идут фактически ва-банк на Запорожском направлении, бросив в бой подразделения стратегического резерва – это три (по другим данным - четыре) последние бригады из тех, которые готовились для контрнаступления

    Какие есть тому доказательства? Или просто мнение очередного "эксперта"?
  12. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:09
    -2
    А где же наши резервы?Под сказки об многосоттысячной армии стоящей у чёрта на куличках с боем сдаём населённые пункты врагу.....
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:28
      -1
      Ну, возможно, ждут своего часа, чтобы после того как остатки(на текущий момент) всу начнут разбегаться по городам, встать кольцом вокруг каждого + в остальных городах стать гарнизоном комендатуры. Как то так если реально подумать.
  13. Cannon
    Cannon Сегодня, 08:20
    -6
    Бои идут как минимум на окраинах Работино. +++Мне не понятно в таком случае, почему бои не идут во Львове,Киеве,Харькове или Одессе? Не можете , ну тогда хотя бы бомбите без остановки.И этого не можете? Тогда какого хрена туда запёрлись и пацанов русских гробите?Может пора прекращать глазки строить провести мобилизацию и начать уничтожать украину и европу? Или у нас и оружия нет?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:34
      +1
      "Слово" - вот оружие современной РФ
  14. Опториус
    Опториус Сегодня, 08:29
    -1
    "Украинские войска идут фактически ва-банк на Запорожском направлении, бросив в бой подразделения стратегического резерва – это три (по другим данным - четыре) последние бригады из тех, которые готовились для контрнаступления." Чего, вероятно, от них и ждало командование ВС РФ.
  15. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 08:34
    -2
    Похоже, Работино — украинский финт.
    Для этого финта ВВС России пришлось бы использовать массированно, умело и эффективно. И так часто подряд, что уже ничего не движется и не бежит.
    Остается надеяться, что в Генштабе РФ есть светлые умы и не забывают и о других участках фронта. например направление Токмаку.
    1. Drug67
      Drug67 Сегодня, 08:47
      +1
      Что то все перемешано, направление на Токмак, это и есть Нестерянка, Копани и Работино. Вербовое, Пологи. Оборона там серьезная стреляет каждая лесополоса.
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:48
    -1
    Тем не менее, ситуация крайне сложная, однако российская армия героически держит фланги, ведя перекрёстный огонь
    . Так то предпочтительно не героически оборонятся , а СОКРУШИТЕЛЬНО, оборонятся/наступать!
    Для того, что было СОКРУШИТЕЛЬНО, надо.... одно, другое, третье... десятое.