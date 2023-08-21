Новый комплекс управления ПВО «Магистр-СВ» пошёл в войска

Российские войска начали получать на вооружение новейший комплекс автоматизированного управления огневыми средствами войсковой ПВО "Магистр-СВ", первые серийные образцы уже координируют работу зенитных комплексов, в том числе и в зоне СВО. Об этом сообщил информированный источник.
Серийное производство "Магистр-СВ" было развернуто в прошлом году сразу же после завершения государственных испытаний. В июле 2022 года сообщалось, что новый комплекс начнет серийно поставляться в войска ближе к концу 2023-го, но произошло это раньше, по-видимому, производство было ускорено. По слова источника, первая партия машин уже находится в войсках, другие подробности не раскрываются.
Комплексы автоматизированного управления средствами войсковой ПВО "Магистр-СВ" производятся серийно, первая партия машин уже передана заказчику
- приводит ТАСС слова источника.
"Магистр-СВ" предназначен для ведения разведки воздушного пространства и координации действий зенитных комплексов, он разработан на базе комплекса автоматизации средств ПВО "Барнаул-Т" с учетом его применения и может быть интегрирован в систему всех стоящих на вооружении ВС России систем ПВО, включая перспективные. Комплекс оборудован оптико-электронной станцией, которая может обнаруживать, распознавать и сопровождать воздушные цели, а также координировать работу ЗРК. Для него специально была создана база данных оптических характеристик различных воздушных целей и особенностей излучения естественных помех.
В состав унифицированного модуля входят: оптико-электронная станция, выносной оптико-электронный прибор наблюдения, малогабаритный радиолокационный обнаружитель и станция радиотехнической разведки.