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Новый комплекс управления ПВО «Магистр-СВ» пошёл в войска

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Новый комплекс управления ПВО «Магистр-СВ» пошёл в войска

Российские войска начали получать на вооружение новейший комплекс автоматизированного управления огневыми средствами войсковой ПВО "Магистр-СВ", первые серийные образцы уже координируют работу зенитных комплексов, в том числе и в зоне СВО. Об этом сообщил информированный источник.


Серийное производство "Магистр-СВ" было развернуто в прошлом году сразу же после завершения государственных испытаний. В июле 2022 года сообщалось, что новый комплекс начнет серийно поставляться в войска ближе к концу 2023-го, но произошло это раньше, по-видимому, производство было ускорено. По слова источника, первая партия машин уже находится в войсках, другие подробности не раскрываются.

Комплексы автоматизированного управления средствами войсковой ПВО "Магистр-СВ" производятся серийно, первая партия машин уже передана заказчику

- приводит ТАСС слова источника.

"Магистр-СВ" предназначен для ведения разведки воздушного пространства и координации действий зенитных комплексов, он разработан на базе комплекса автоматизации средств ПВО "Барнаул-Т" с учетом его применения и может быть интегрирован в систему всех стоящих на вооружении ВС России систем ПВО, включая перспективные. Комплекс оборудован оптико-электронной станцией, которая может обнаруживать, распознавать и сопровождать воздушные цели, а также координировать работу ЗРК. Для него специально была создана база данных оптических характеристик различных воздушных целей и особенностей излучения естественных помех.

В состав унифицированного модуля входят: оптико-электронная станция, выносной оптико-электронный прибор наблюдения, малогабаритный радиолокационный обнаружитель и станция радиотехнической разведки.
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5 комментариев
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  1. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 07:57
    -1
    По слова источника, первая партия машин уже находится в войсках

    Очень позитивная фраза , на фоне множества "разработали" , "планируют поставить" , "вот-вот завершаются испытания" и т.п.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:00
    +1
    Для него специально была создана база данных оптических характеристик различных воздушных целей и особенностей излучения естественных помех.
    Вот, и искусственный интеллект задействован. Потихоньку вводим, и обкатываем новое вооружение. Потому как, по моему мнению, одним СВО дело не закончится.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:08
    +1
    войсковой ПВО "Магистр-СВ
    belay А "бакалавры" уже в войсках, recourse эх, опять проспал... request
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 08:18
      0
      Сейчас главное что бы АСУ ПВО могла быть иннтегрирована с комплексами РЭБ и радитехнической разведки. А то активная радиолокация слишком заметна и легко уязвима.
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 08:32
      0
      Цитата: Mavrikiy
      А "бакалавры" уже в войсках, эх, опять проспал...

      А бакалавры, видимо, почивают на лаврах...
      Не видать их пока.
      Ждём "доцентов" и "профессоров"! wink