Страны западноафриканского экономического сообщества (ЭКОВАС) должны осознать, что именно Нигер сегодня стал ключом к сдерживанию всего региона от масштабной дестабилизации.

Европейские источники пишут о том, что официальный Париж выразил недовольство тем, что страны ЭКОВАС до сих пор не реализовали ранее провозглашённый ультиматум в адрес «хунты» Нигера. Напомним, что ультиматум сразу после отстранения от власти прозападного президента Нигера Мохаммеда Базума выставил президент Нигерии, председательствующей на данный момент в ECOWAS.Глава Нигерии пообещал военное вторжение в Нигер, если Базума не восстановят в должности президента. На этот момент ни Базума в должности не восстановили, ни ЭКОВАС не отваживается на начало войны. Именно этим и недовольны власти Франции, которые, по сути, потеряли контроль над очередной африканской страной и которые явно хотели бы восстановить его чужими руками.Тем временем новый лидер Нигера Абдурахман Чияни заявил о том, что ни армия Нигера, ни народ страны не хотят войны, но при этом готовы защищать свою Родину, если на неё будет совершено нападение.Чияни:Новый лидер Нигера в очередной раз отметил, что африканским народам пора самим выбирать вектор развития своих стран и перестать оглядываться на французских, американских и других западных колонизаторов.