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Европейские источники: Официальный Париж выражает недовольство нерешительностью ЭКОВАС по вопросу военного вторжения в Нигер

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Европейские источники: Официальный Париж выражает недовольство нерешительностью ЭКОВАС по вопросу военного вторжения в Нигер

Европейские источники пишут о том, что официальный Париж выразил недовольство тем, что страны ЭКОВАС до сих пор не реализовали ранее провозглашённый ультиматум в адрес «хунты» Нигера. Напомним, что ультиматум сразу после отстранения от власти прозападного президента Нигера Мохаммеда Базума выставил президент Нигерии, председательствующей на данный момент в ECOWAS.


Глава Нигерии пообещал военное вторжение в Нигер, если Базума не восстановят в должности президента. На этот момент ни Базума в должности не восстановили, ни ЭКОВАС не отваживается на начало войны. Именно этим и недовольны власти Франции, которые, по сути, потеряли контроль над очередной африканской страной и которые явно хотели бы восстановить его чужими руками.

Тем временем новый лидер Нигера Абдурахман Чияни заявил о том, что ни армия Нигера, ни народ страны не хотят войны, но при этом готовы защищать свою Родину, если на неё будет совершено нападение.

Чияни:

Страны западноафриканского экономического сообщества (ЭКОВАС) должны осознать, что именно Нигер сегодня стал ключом к сдерживанию всего региона от масштабной дестабилизации.

Новый лидер Нигера в очередной раз отметил, что африканским народам пора самим выбирать вектор развития своих стран и перестать оглядываться на французских, американских и других западных колонизаторов.
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25 комментариев
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:03
    +4
    Видать Макарону ми6рантов мало , с началом военных действий они опять толпами побегут.
    1. Bombaher
      Bombaher Сегодня, 08:24
      +3
      Так-то так. Но главы стран ЕС давно стали подстилками заокеанского хозяина. И сделают то, что им скажут. Даже если им придётся наступить себе на горло
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:04
    +2
    Европейские источники: Официальный Париж выражает недовольство нерешительностью ЭКОВАС по вопросу военного вторжения в Нигер
    recourse Мдяяя... Что можно посоветовать Парижу? Разве только набрать в рот г... и плюнуть на ЭКОВАС или отбомбиться по нему, что более привычно Парижу. request
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:10
      +5
      Цитата: Mavrikiy
      Мдяяя... Что можно посоветовать Парижу? Разве только набрать в рот г... и плюнуть на ЭКОВАС или отбомбиться по нему, что более привычно Парижу.

      Отбомбиться по ЭКОВАС для устрашения Нигера отличная идея! fellow
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 08:46
        0
        Бей своих, чтоб чужиеи боялись!!!!
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 08:18
      +3
      Цитата: Mavrikiy
      Мдяяя... Что можно посоветовать Парижу? Разве только набрать в рот г... и плюнуть на ЭКОВАС или отбомбиться по нему, что более привычно Парижу.

      Тут в Твиттере были поползновения небратьев заняться чем-то подобным.
      Добром не кончилось...
      wink
    3. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:19
      +3
      Что значит набрать говна в рот и плюнуть? Не поюнуть, а проглотить.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:04
    +2
    официальный Париж выразил недовольство тем, что страны ЭКОВАС до сих пор не реализовали ранее провозглашённый ультиматум в адрес «хунты» Нигера.

    А "Париж" тоже думал, что чужими руками будет себе возвращать Нигер? Фигушки! Нигер - не Украина, да и "Париж" не США.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 08:47
      0
      Очень урана хочется... Аж потеет . .. Всё...
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:04
    0
    Новый лидер Нигера в очередной раз отметил, что африканским народам пора самим выбирать вектор развития своих стран и перестать оглядываться на французских, американских и других западных колонизаторов.
    Сказал то он верно, но как искоренить вековые колониальные дремучие законы, которые применялись ещё со времен первых завоевателей Африки?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 08:49
      0
      Это вы про Себастьяна Перейру, торговца чёрным деревом, компаньона великого Альвеца??
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:05
    +3
    Франция "озабочена", а воевать и гибнуть за ее интересы должны граждане Нигерии и Нигера. Может будет эффективнее, если они сообща "турнут" французов и будут сами определять, как им жить дальше.
  6. Братец Лис_2
    Братец Лис_2 Сегодня, 08:11
    +5
    макроша реально неумный человек ,так укрепить власть в Нигере это постараться надо,теперь все сплотяться вокруг военных,даже если раньше не поддерживали их .Видел видео записи добровольцев в ополчение,браво французкий петушара!
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 08:50
      0
      Некомпетентность правит миром.. Дорвались двоечники до власти
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:15
    +2
    официальный Париж выразил недовольство тем, что страны ЭКОВАС до сих пор не реализовали ранее провозглашённый ультиматум в адрес «хунты» Нигера
    Недовольство понятно. Хотели тоже чужими руками вернуть старую власть и свое присутствие в Нигере. Негры между собой повоюют, а мы останемся при своем. Но ЭКОВАС поначалу круто взяв в карьер вдруг решил попридержать лошадей. Думали в Нигере испугаются ультиматума и не придется рисковать своими солдатами. Но не вышло. Вот французы и нервничают, выражают недовольство, а ЭКОВАС чешет затылки соображая, что дальше делать.
    1. Владимир Нижегородский
      Владимир Нижегородский Сегодня, 08:35
      +1
      Дальше надо выгнать из Африки остальных людей Запада.
      А Макрон пускай на боевого петуха садится и едет в Африке отбивать территории и восстановление статуса делать.
      Хотя у него статус голубого сынка бабушки учительницы
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 08:49
        0
        Цитата: Владимир Нижегородский
        А Макрон пускай на боевого петуха садится и едет в Африке отбивать территории и восстановление статуса делать.

        А Макрона нарядить боевым петухом и пустить в Африку на потеху местным жителям...
  8. Aken
    Aken Сегодня, 08:26
    +2
    Дураков бодаться с Вагнером нема. Надо Макарону, сам пущай и едет.
  9. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 08:27
    +2
    Париж выражает недовольство нерешительностью ЭКОВАС по вопросу военного вторжения в Нигер

    Сами, сами...
    Легион, армия...
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:34
    +2
    Европейские источники: Официальный Париж выражает недовольство нерешительностью ЭКОВАС по вопросу военного вторжения в Нигер
    . Так понятно, пнули их по филейной...
    Теперь вопрос... а соседям и прочим устраивать кровавую замуту в Нигере надо ли???
  11. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:41
    +1
    фициальный Париж выразил недовольство тем, что страны ЭКОВАС до сих пор не реализовали ранее провозглашённый ультиматум в адрес «хунты» Нигера.

    Париж как всегда, хочет чужими рукам жар загребать, а сам в стороне остаться. Пишут что киевский клоун, обещал Макрону свои нацистов в Нигер послать.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 09:00
      0
      Это было бы весело. Я бы с удовольствием посмотрел.
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:47
    0
    Официальный Париж выражает недовольство нерешительностью ЭКОВАС по вопросу военного вторжения в Нигер

    Как же это здорово иметь колонию с залежами урана и вывозить его за бесценок...
    Твари беспардонные! Всё вам кто-то должен...Хрен вот по всей макроновской роже!
  13. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 09:04
    0
    лягушатники возмущены тем, что опять не удалось раздуть очередной пожар войны? что-то на продажу осталось в арсеналах? хотя лягушачье оружые дискредитировало себя дальше некуда!
  14. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:07
    0
    Еще одна страна решила вернуть лягух в свое болото. Респект и уважуха. А уран? А какое отношение имеют басурмане к урану Нигера? Правильно, ни какого.