Американские конгрессмены от Республиканской партии хотят назначить специального инспектора для контроля за финансовой помощью Украине

С предложением о назначении специального инспектора, который бы контролировал финансовую помощь Украине, выступили представители Республиканской партии в Конгрессе США. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на собственные источники в американском органе законодательной власти.По мнению республиканцев, часть помощи Украине может расхищаться коррупционерами. Поэтому назначение инспектора может стать условием Конгресса для выделения президенту США Джо Байдену новой финансовой помощи в размере более 20 млрд долларов.Кроме того, не исключено, что американские конгрессмены от Республиканской партии постараются урезать размеры финансирования Украины администрацией США. Даже та часть республиканцев, которая выступает за оказание помощи киевскому режиму, в настоящее время воздерживается от голосования по новому соглашению по Украине.Конгрессмен Энди Харрис выступил с заявлением, что Украина не выиграет в вооруженном конфликте, поэтому Вашингтону следует пересмотреть вопрос о финансировании ее обороны. Несмотря на сочувственное отношение к Украине, конгрессмены понимают, что США сейчас «выбрасывают» свои деньги, поскольку конфликт может длиться многие годы, и его придется финансировать из средств американских налогоплательщиков.В то же время, в Белом доме рассчитывают, что республиканцы все же проголосуют за предложенный Байденом пакет помощи Украине. Тем более, президент специально заложил в него затраты, с украинским конфликтом не связанные, но популярные у американского населения, например – на борьбу со стихийными бедствиями.