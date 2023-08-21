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Американские конгрессмены от Республиканской партии хотят назначить специального инспектора для контроля за финансовой помощью Украине

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Американские конгрессмены от Республиканской партии хотят назначить специального инспектора для контроля за финансовой помощью Украине

С предложением о назначении специального инспектора, который бы контролировал финансовую помощь Украине, выступили представители Республиканской партии в Конгрессе США. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на собственные источники в американском органе законодательной власти.


По мнению республиканцев, часть помощи Украине может расхищаться коррупционерами. Поэтому назначение инспектора может стать условием Конгресса для выделения президенту США Джо Байдену новой финансовой помощи в размере более 20 млрд долларов.

Кроме того, не исключено, что американские конгрессмены от Республиканской партии постараются урезать размеры финансирования Украины администрацией США. Даже та часть республиканцев, которая выступает за оказание помощи киевскому режиму, в настоящее время воздерживается от голосования по новому соглашению по Украине.

Конгрессмен Энди Харрис выступил с заявлением, что Украина не выиграет в вооруженном конфликте, поэтому Вашингтону следует пересмотреть вопрос о финансировании ее обороны. Несмотря на сочувственное отношение к Украине, конгрессмены понимают, что США сейчас «выбрасывают» свои деньги, поскольку конфликт может длиться многие годы, и его придется финансировать из средств американских налогоплательщиков.

В то же время, в Белом доме рассчитывают, что республиканцы все же проголосуют за предложенный Байденом пакет помощи Украине. Тем более, президент специально заложил в него затраты, с украинским конфликтом не связанные, но популярные у американского населения, например – на борьбу со стихийными бедствиями.
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9 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:30
    +6
    Ох ещё и на проверяющего инспектора теперь придётся кое-кому делить средства......
    Одни убытки. laughing
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 09:00
      0
      Цитата: Nexcom
      Ох ещё и на проверяющего инспектора теперь придётся кое-кому делить средства......
      Одни убытки. laughing

      Предлагаю кандидатуру надёжного и неподкупного stop проверяющего инспектора по Украине, товарища... Шойгу С.К!
      Все равно по пути.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:39
    +2
    А "проверяющий инспектор" для кого? Для Зели или для Байдена? Коррупция имеется и там, и там. )))
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:41
      0
      Дык понятно что "смажут" этого инспектора. Как без этого. А иначе как же такой денежный поток то терять? Это ж вообще. Тем более практически неконтролируемо и многое списать на безвозвратные потери имеется возможность. Клондайк. Бездонная бочка. Денежный Ниагарский водопад. yes
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 09:09
      0
      Цитата: Егоза
      А "проверяющий инспектор" для кого? Для Зели или для Байдена? Коррупция имеется и там, и там. )))

      Скорее всего "для чего?". Пристроиться очередной группе к денежному потоку.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:42
    +1
    Проконтролировать поставляемые на Украину вооружения уже пытались - не получилось. Оружие расползается по миру и кто-то (ясно кто) только становится богаче.Теперь решили контролировать финансовую помощь, что опять не достигнет своей цели. В Киеве представят такую бухгалтерию, что американцы окажутся еще и должны. Не только американцы могут зажилить 6 млрд. не моргнув глазом, а когда поймали за руку сказать, что ошиблись в расчетах. В Киеве на этом тоже поднаторели.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:43
    +3
    Американские конгрессмены от Республиканской партии хотят назначить специального инспектора для контроля за финансовой помощью Украине
    . Самые "сладенький" необременительные должности... контролировать, распределять!
  5. HAM
    HAM Сегодня, 09:02
    +1
    Тогда уж сразу бы и озаботились созданием коллекторной компании для выбивания также и долгов...ах,да она уже есть-армия сша...
  6. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 09:08
    0
    По мнению республиканцев, часть помощи Украине может расхищаться коррупционерами

    Причём ещё на стадии выделения. Видимо кого-то в сенате обделили при попила "помощи".