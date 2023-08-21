Военное обозрение
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Польша развернёт на своей территории производство южнокорейских лёгких бронированных машин Kia KLTV (4x4)

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Польша развернёт на своей территории производство южнокорейских лёгких бронированных машин Kia KLTV (4x4)

Польша активно вооружается, намереваясь в ближайшей перспективе создать "самые мощные" в Европе сухопутные войска с современной бронетехникой. Недавно министр обороны страны Мариуш Блащак подписал контракт на закупку для польской армии тяжелой боевой машины пехоты, нового колесного бронетранспортера и легкой разведывательной машины. Как оказалось, выбор легкой бронетехники Варшава уже сделала, остановившись на южнокорейской бронемашине KLTV.


Польша активно осваивает рынок вооружений Южной Кореи, вслед за танками, САУ, РСЗО и самолетами, поляки заказали у Сеула и легкие бронемашины. Как сообщается на сайте польской группы вооружений Polska Grupa Zbrojeniowa SA (PGZ), в рамках заключенного контракта завод Rosomak SA поставит войску Польскому примерно 400 легких разведывательных колесных бронемашин Lekki Pojazd Rozpoznawczy (LRP), являющихся вариантом южнокорейской легкой бронированной машины Kia KLTV (4x4).

Соглашение предусматривает поставку машин с 2024 по 2030 годы, причем первые партии пойдут прямиком из Южной Кореи с последующей доработкой и доукомплектованием на польском предприятии. В дальнейшем на заводе будет организована крупноузловая сборка с переходом к лицензионному производству из поступающих машинокомплектов. На первом этапе планируется передать армии 400 машин, но планы грандиозные, всего будет выпущено до 3 тысяч броневиков.

От базовой модели польская версия будет отличаться несколько измененным бронекорпусом, иметь полную боевую массу в 5700 кг. Двигатель дизельный Hyundai D6EB с турбонаддувом мощностью 225 л.с, коробка 8-ступенчатая автоматическая. Уровень защиты STANAG 4569 Level 1 (противопульная броня, подрыв под днищем противопехотной мины). Вооружение: крупнокалиберный пулемет или автоматический гранатомет в открытой башне с ручным приводом. Машина рассчитана на перевозку 4-х военнослужащих в полной экипировке.

Планируется, что LRP поступят на вооружение разведки бронетанковых и механизированных частей польской армии.
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15 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 08:30
    +4
    Польша превращается постепенно в филиал Южной Кореи.Наверно скоро палочками начнут есть и по-корейски говорить.Ан Жей Ду Да.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:33
      +3
      Как это им так Хозяин то разрешил на сторону средства тратить?
      Это ж мимо кассы всё.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 08:36
        +3
        Хозяин уже сам много чего не производит.Только пытается у себя наладить серийный выпуск,но ему самому для себя своего производства не хватает. Поэтому милости просим в Южную Корею.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:37
          +2
          Обленились у Хозяина, обленились.....

          зы А внешне почти как Хамви выглядит. Начинка только корейская...
      2. Егоза
        Егоза Сегодня, 08:42
        +2
        Цитата: Nexcom
        Как это им так Хозяин то разрешил на сторону средства тратить?
        Это ж мимо кассы всё.

        Так они у Хозяина в долг возьмут как "гуманитарную помощь". А если еще украинцев "до дому" отправят - это ж какая экономия на пособиях будет!
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:52
          0
          А потом проценты заберет? Ну тоже вариант.....
          Не верю что им просто так денег дадут на покупку, без процентов.
          Амеры благотворительностью не занимаются.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:41
    0
    Польша развернёт на своей территории производство южнокорейских лёгких бронированных машин Kia KLTV (4x4)
    И что это даст? Будут собирать из машин комплектов или делать все сами....
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:48
      0
      Они начинали и Росомак и Краба делать у себя по лицензии (Краб вообще солянка из адаптированных модулей: шасси, башня с пушкой и СУО, двигатель с трансмиссией - всё от разных производителей) - качество ниже чем из первых поставленных комплектов. Сами поляки и ныли об этом. Даже Т-72 и Твярды когда производили - качество металла хуже у них. Писали об этом.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:55
    +1
    РК нашла в лице Польши надежного и постоянного покупателя своего оружия. Впору выпускать плакат - "Южный кореец и поляк - братья на век!" Американский ВПК еще не ревнует?
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 09:00
      0
      Цитата: rotmistr60
      РК нашла в лице Польши надежного и постоянного покупателя своего оружия. Впору выпускать плакат - "Южный кореец и поляк - братья на век!" Американский ВПК еще не ревнует?

      Походу дела американскому ВПК сейчас не до мелочей. Начинается перевооружение американской армии, а там совсем другие суммы.
      Ну и конечно часть корейского оборудования производится по американским лицензиям и с американскими компонентами. Так что часть денег всё равно уйдет в США.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 09:06
        0
        часть корейского оборудования производится по американским лицензиям и с американскими компонентами. Так что часть денег всё равно уйдет в США.
        Согласен. Но какой американец согласится на часть когда есть возможность получить всю сумму. Так, что вопрос пока остается открытым.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 09:02
      0
      Американский ВПК еще не ревнует?

      Очень скоро мы это узнаем.
  4. Aken
    Aken Сегодня, 09:01
    0
    Вот же повезло корейцам. Ни с того, ни сего такой мощный гешефт!
    Будду славят ежечасно.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:05
    0
    Польша что-то много у себя много "размещает и разворачивает", у них что там, дешëвая раб сила появилась?
  6. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 09:09
    0
    Что то ВО очень сильно отстаёт от других ресурсов в качестве и оперативности предоставления информации. В последние сутки произошло очень много чего интересного, а в статьях всякая чушь типа этой.