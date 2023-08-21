Минобороны: ВС РФ пресекли попытку киевского режима совершить несколько терактов с использованием БПЛА самолётного типа в Подмосковье

Сегодня в 06:50 утра попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием БПЛА самолётного типа была пресечена Вооружёнными силами (ВС) РФ, сообщило Минобороны страны.
Как уточнили в российском оборонном ведомстве, изначально вражеский беспилотник был обнаружен над территорией Московской области дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО), после чего был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Таким образом, дрон потерял управление, разбившись в районе населённого пункта Покровское Рузского района Московской области. К счастью, обошлось без пострадавших.
Тем временем от МО РФ поступила информация об уничтоженном средствами ПВО ещё одном вражеском беспилотнике самолётного типа над территорией Истринского района Московской области. По данным ведомства, произошло это в 08:16 мск.
Напомним, что днём ранее ВСУ также предприняли попытку осуществления теракта 2 БЛА самолётного типа по объектам на территории России, но безуспешно. Это произошло в Белгородской области, где по данным нашего военного ведомства российская система ПВО сбила украинские беспилотники. И в этом случае пострадавших и разрушений зафиксировано не было.
Утром того же дня о пресечении попытки украинских боевиков российскими силами атаковать Ростовскую область с использованием дронов-камикадзе сообщил в своём ТГ-канале глава региона Василий Голубев. Как уточнил ростовский губернатор, в результате подавления дронов средствами РЭБ, один из них упал на территории воинской части в Каменске, в то время как другой – неподалёку от Новошахтинска. Жертвы и разрушения тоже отсутствуют.