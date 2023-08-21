Чем дольше затягивается украинское контрнаступление, тем очевиднее становится его бессмысленность и провальность, о чем говорят многие эксперты, включая и западных. Однако киевские власти, подталкиваемые западными покровителями, продолжают жертвовать украинскими военнослужащими.Уже не раз в мировых СМИ отмечалось, что российская оборона слишком сильна для ВСУ, которые, несмотря на всю западную помощь, не в силах будут одолеть ее. По словам научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-Китайского педуниверситета Цуй Хэна, у украинских войск нет достаточных сил для осуществления фронтального прорыва. Он отметил, что, натолкнувшись на сильно укрепленную российскую оборонительную линию, которая им не по зубам, ВСУ пытаются обойти ее. Если учесть, что наступление идет уже третий месяц, а украинские войска имеют значительные потери, очевидно, что обойти эту линию им уже не удастся. Кроме того, и ВС России не будут сидеть сложа руки и вечно обороняться.Ранее ряд западных экспертов отмечал, что причиной провала контрнаступления ВСУ является неспособность пробить мощную линию обороны, созданную Россией.