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Китайский эксперт: ВСУ недостаточно сильны для прорыва фронта

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Китайский эксперт: ВСУ недостаточно сильны для прорыва фронта

Чем дольше затягивается украинское контрнаступление, тем очевиднее становится его бессмысленность и провальность, о чем говорят многие эксперты, включая и западных. Однако киевские власти, подталкиваемые западными покровителями, продолжают жертвовать украинскими военнослужащими.


Уже не раз в мировых СМИ отмечалось, что российская оборона слишком сильна для ВСУ, которые, несмотря на всю западную помощь, не в силах будут одолеть ее. По словам научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-Китайского педуниверситета Цуй Хэна, у украинских войск нет достаточных сил для осуществления фронтального прорыва. Он отметил, что, натолкнувшись на сильно укрепленную российскую оборонительную линию, которая им не по зубам, ВСУ пытаются обойти ее. Если учесть, что наступление идет уже третий месяц, а украинские войска имеют значительные потери, очевидно, что обойти эту линию им уже не удастся. Кроме того, и ВС России не будут сидеть сложа руки и вечно обороняться.

Ранее ряд западных экспертов отмечал, что причиной провала контрнаступления ВСУ является неспособность пробить мощную линию обороны, созданную Россией.
Использованы фотографии:
Википедия/AFU StratCom
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17 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 09:28
    +4
    Давайте не будет говорить "ГОП". Они стали массово применять кассетные боеприпасы, вплоть от ХАМЕРСОВ по нашим передовым позициям и и мы оказались к этому не готовы, резко выросли потери, а они начали продвигаться.
    Почему наша артиллерия и реактивная артиллерия не применяет наши кассетные боеприпасы массово? Хватит играть в джентльменов с гопотой, у нас достаточно огромный запас таких боеприпасов, пора не пугать ими,а пускать их в дело..
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:32
      +4
      Я так понял по сообщениям наших официальных лиц что наши кассетные боеприпасы видимо так и не применяют в ответ... Потому что так и звучало недавно - что типа можем применить, имеем на это право и т.д. Другими словами - раз так говорят, значит и не применяют до сих пор....

      зы А "гопота" никогда это не оценит и не изменит ничего - им побоку что их пленных наши не пытают, нормально лечат их раненых, кормят-содержат и т.п.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 09:36
        +2
        Было видео о применении нашими кассетных боеприпасов вчера под Артёмовском. Так что применяем и мы
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 09:38
          +2
          Разово применили? Или на постоянной основе?
          1. СергейАлександрович
            СергейАлександрович Сегодня, 09:53
            +1
            С самого начала СВО не было ни одного видео с применением хотя бы боеприпасов с воздушным подрывом, с украинской стороны такие боеприпасы применяются массово.
            Артиллерийские боеприпасы применяются только простейшие, времен Первой мировой войны.
            Отсюда и большой расход и низкая эффективность огня.
            Даже к 160-мм миномету 50-х годов прошлого века был разработан боеприпас со взрывателем воздушного подрыва.
          2. parabyd
            parabyd Сегодня, 09:56
            0
            На видео, вроде, было одиночное применение. А там - кто знает. Лично я не считал
        2. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 09:44
          0
          Там гораздо больше похоже на навесной огонь из 23-мм зенитной установки ЗУ-23-2 или из 30-мм автоматической пушки БМП-2.
          1. parabyd
            parabyd Сегодня, 10:09
            +2
            Рассеяние большевато для пушки. Это как же стволом надо мотать из стороны в сторону, чтобы пол поля разрывами накрыть? Да и если присмотреться, то видно свободнопадающие боевые части
            1. СергейАлександрович
              СергейАлександрович Сегодня, 10:33
              0
              Как раз рассеивание очень даже характерное для малокалиберных пушек и автоматических гранатометов на больших дистанциях. Качество видео не позволяет рассмотреть свободно падающие элементы.
              На видео захвачен довольно широкий ракурс, в кадр должен был попасть и момент разрыва собственно исходного боеприпаса.
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 10:44
      0
      Для прояснения вопроса с артиллерийскими боеприпасами, как и с укрытиями для авиации, не хватает личности подобной Мехлису в 1941-42 годах. Деятельность прототипа из далекого прошлого во многом была спорной, но кажется, что именно сейчас такого человека очень не хватает.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:29
    0
    Прорвать фронт не можем и мы.Для этого надо пару тройку полноценных армий на одном направлении.Вести наступление,медленно,осторожно-можем.Но на прорыв нужны значительные силы.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:42
      -2
      Вы душните :), тут такое не в почёте.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:16
        +2
        Я не претендую на местную славу и почет.Реальность и истина -дороже.Насчет сладостных визгов ,это к какалам,а розовым пони и шапкокидателяи,на "Русскую весну"
  3. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 09:31
    +3
    Китайский эксперт: ВСУ недостаточно сильны для прорыва фронта


    Да это даже не эксперты поняли после двух месяцев атак
  4. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 09:34
    +2
    ''Китайский эксперт: ВСУ недостаточно сильны для прорыва фронта''
    быть сильным это еще не все, Силу можно заменить техникой, стратегия и тактика.
    Никогда не недооценивайте врага.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:39
    0
    Ранее ряд западных экспертов отмечал, что причиной провала контрнаступления ВСУ является неспособность пробить мощную линию обороны, созданную Россией.
    Надежды зелебобиков питают ... а может и нет, приказ хозяина они будут исполнять, никуда им не деться.
  6. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 11:39
    0
    Наконец китайский аналитик с его типично восточной проницательностью. Я думал, что он обычный западный аналитик/генерал/полковник/дипломат/блогер/секретный агент, естественно в отставке. laughing