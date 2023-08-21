Военное обозрение
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21 августа – День офицера России

29
21 августа – День офицера России

До революции 1917 года в Российской империи офицерское звание не только давало его носителям преимущества, но и налагало на них определенные обязанности. Этот кодекс чести не был прописан в уставах, но обычно соблюдался неукоснительно. Офицер не имел права, к примеру, брать деньги в долг у ростовщиков, лгать. Были и другие ограничения. За проступки, позорящие мундир, офицер представал перед неофициальным судом чести, где судьями выступали его сослуживцы.


Революция отменила офицерские звания, вместо них в Красной армии появились командиры. Но свой особый кодекс был и у них. В наших Вооруженных силах и правоохранительных органах офицерские звания снова появились только в самый разгар Великой Отечественной войны – в 1943 году.

В наши дни офицеров российских силовых структур объединяет общественная организация «Офицеры России». Среди ее целей – защита прав офицеров и их семей, а также популяризация патриотических взглядов. Именно эта структура инициировала появление особого офицерского праздника. У него пока нет официального статуса, но «Офицеры России» уже подняли вопрос о его присвоении на самом высоком уровне. Несмотря на неформальный характер праздника, в армии и других силовых структурах его отмечают, проводят торжественные мероприятия.

Когда определялись с датой, решили не привязывать ее ни к какому-либо из силовых ведомств или к событиям, с ними связанным, ведь среди офицеров есть и военные, и правоохранители, и представители специальных служб. Но всех их объединяет преданность своей стране и ее государственным символам, прежде всего, флагу России. Именно поэтому офицерский праздник стали отмечать накануне Дня государственного флага.

Редакция «Военного обозрения» от души поздравляет с профессиональным праздником всех офицеров, как действующих, так и находящихся в запасе.
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29 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 09:31
    +11
    Всех причастных С ПРАЗДНИКОМ...!!!
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 09:41
      +1
      ...А непричастных?))
      Господа офицеры, с праздником. Очередных звёзд или прибавки к пенсии.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:31
    +3
    День офицера России

    ***
    "Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом.
    За Россию и свободу до конца.
    Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет,
    Заставляя в унисон звучать сердца" ...
    ***
  3. Sanktperburg1812
    Sanktperburg1812 Сегодня, 09:33
    +5
    Прошу заметить. В правоохранительных органах нет звания офицер. По закону там только "сотрудники органов".
    Офицер - сугубо армейское звание.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 09:41
      +2
      Это что -то на что-то влияет? Так крючкотворство. Все зависит от носителя звезд на погонах.
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 09:48
      +2
      Да какая разница... Все мы в погонах, а там, большие или маленькие звёзды, это удел каждого. Мы офицеры России, действующие или в отставке.
    3. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 10:09
      0
      У сотрудников ФСБ вроде бы воинские, а не специальные звания. Как и у большинства офицеров Росгвардии. Хотя там есть и полицейские подразделения и службы.
    4. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 10:28
      +4
      Цитата: Sanktperburg1812
      Прошу заметить. В правоохранительных органах нет звания офицер. По закону там только "сотрудники органов".
      Офицер - сугубо армейское звание.

      "Он едва самого меня не свел с ума, доказывая мне, что меня нету!" (с) Мастер и Маргарита laughing

      Вы ошибаетесь. Есть там и рядовой состав, и сержантский, и офицерский. Вся разница лишь в том, что у военных 'это называется "воинское звание", а в правоохранительных органах - "специальное звание". У военных - воинское офицерское звание, у нас - специальное офицерское звание. Одно время отличался лишь генеральский состав - и то только до 1973 года (в милиции до 73г. генералов не было, были комиссары)
      А "сотрудники органов" - это всего лишь родовое понятие, аналог армейского "военнослужащие".
      1. Sanktperburg1812
        Sanktperburg1812 Сегодня, 10:37
        0
        Прочтите закон о полиции внимательнее. Собственно всё.
        1. Agrippa
          Agrippa Сегодня, 11:13
          0
          4. При обращении к гражданину сотрудник полиции:

          1) называет свои должность, звание, фамилию, предъявляет по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщает причину и цель обращения;
          п.4 ст. 5 Закон о полиции от 07.02.2011
    5. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:28
      +1
      Цитата: Sanktperburg1812
      Офицер - сугубо армейское звание.

      Нет! Нет такого звания нигде! Офицер - это не звание, а группа воинских званий. Сами звания от "мл. лейтенант" до "генералиссимус". Может бестолково написал, но по сути.
      Такие звания есть и в армии и МВД, и в СВР и т.д. Честь имею!
      1. Sanktperburg1812
        Sanktperburg1812 Сегодня, 10:39
        0
        В армейских уставах и законах закреплено воинское и офицерское звание. В правоохранительных органах - сотрудник.
        Часть имею.
        1. Lynx2000
          Lynx2000 Сегодня, 11:07
          +2
          Цитата: Sanktperburg1812
          В армейских уставах и законах закреплено воинское и офицерское звание. В правоохранительных органах - сотрудник.
          Часть имею.

          what Традиционно и по определению, такие звания, как лейтенант, капитан, полковник, генерал-майор и пр., всегда рассматривались как офицерские не зависимо от ведомственной принадлежности. В установлении принадлежности к "офицерству" обычно ссылаются на Закон РФ "О воинской обязанности и военной службе" в котором понятие "офицер" употребляется исключительно к военнослужащим. Данный правовой акт устанавливает, кто является офицером в ВС, но не отрицает существование офицеров в других ведомствах. Определение "воинские звания офицеров", используемое в Законе, означает, что офицерское звание может быть не воинским - специальным, в противном случае к аналогичным погонам с просветами и пятиконечными звездами присваивается классный чин, как у работников Прокуратуры (кроме военных).
          Касательно аргумента, что сотруднику МВД имеющему офицерское специальное звание при переходе на воинскую службу присваивается звание, которое они имеют в запасе, существует нормативный акт, в котором согласно п. 7 ст. 21 Указа Президента России от 16 сентября 1999 г. № 1237 "Вопросы прохождения военной службы": "При поступлении на военную службу гражданина, проходящего или проходившего службу в органах внутренних дел... ему может быть присвоено воинское звание, равное его специальному званию..., в порядке переаттестации (аттестации), определяемом руководителем федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в котором предусмотрена военная служба".
          При переходе сотрудника органов внутренних дел на службу в Вооружённые силы за ним сохраняется стаж службы в ОВД для назначения пенсии.
          Кроме того, со времен советской милиции, при проведении совещаний, занятий, и пр., подается команда л/составу "товарищи офицеры", также применяется ритуал "воинское приветствие" по стойке смирно, правая рука "под козырек".
          Вообще офицеру который "честь имеет" (у Вас видимо опечатка) не пристало кичиться и делить на настоящих и ненастоящих офицеров из в/служащих начального состава, или сотрудников правоохранительных органов имеющих "офицерские" специальные звания, причем, до СВО некоторые имели боевые ранения, и часто рисковали жизнями в борьбе с организованной преступностью, за Сев.- Кавказ вообще не упоминаю. Лично был знаком по службе с коллегами, которые приходили в оперативные подразделения из "армейки" с офицерскими званиями.
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 09:39
    +3
    21 августа – День офицера России

    Ура, ура!
    А есть офицер, который даже телезвездой стал, на К. начинается.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:31
      0
      Цитата: Владимир80
      А есть офицер, который даже телезвездой стал, на К. начинается.

      Обычно офицеры растут до капитана, потом начинают деградировать.
      "Я его оскорбил, я сказал:
      -Капитан, никогда ты не станешь майором"(С).
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 10:32
      +1
      Цитата: Владимир80
      А есть офицер, который даже телезвездой стал, на К. начинается.

      А было и наоборот - когда телезвезда становилась офицером. Владимир Маркин (ныне покойный к сожалению).
  5. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 09:49
    +3
    Всех Нас с праздником. Сколько, пота, лишений и крови было пролито.
    Не зря говорится, что «бывших офицеров не бывает».
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:58
      0
      Цитата: Sergey39
      Всех Нас с праздником.

  6. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:50
    +2
    Испокон веков армия была элитой общества , в наше время тем более...
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:59
    0
    Поздравляю с праздником всех причастных!!!
    Редакции «Военного обозрения» - спасибо, что напомнили, потому что это правильный праздник и в фильме «Офицеры» всё правильно сказано...
    drinks
  8. mavrus
    mavrus Сегодня, 10:00
    0
    А более знаменательного события, чем "победа Ельцина", для такого события не нашлось?
  9. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 10:03
    +2
    Не понимаю, каким боком 21 августа, если:

    Постановления ЦИК СССР № 19 и СНК СССР № 2135 от 22 сентября 1935 года «О введении персональных военных званий начальствующего состава РККА и об утверждении Положения о прохождении службы командным и начальствующим составом РККА».


    10 января 1943 года, приказом НКО № 24 было объявлено о принятии Указа Президиума Верховного Совета СССР от 06.01.1943 года «О введении погон для личного состава Красной Армии».
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 10:38
      0
      Цитата: vovochkarzhevsky
      Не понимаю, каким боком 21 августа, если:

      Так ведь до ЦИКа и Совнаркома - офицеры существовали в армии России уже двести лет. Поэтому, по сути, надо вести отсчет оттуда.
      Но 21 августа здесь тем боком, что офицеры - это те, кто первыми встает на защиту страны и её флага. Говоря по-церковному - предстоятели. Поэтому День Офицера празднуется 21 августа - как раз перед Днем Государственного флага России (22 августа)
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 11:16
        +1
        Так ведь до ЦИКа и Совнаркома - офицеры существовали в армии России уже двести лет. Поэтому, по сути, надо вести отсчет оттуда.
        Но 21 августа здесь тем боком, что офицеры - это те, кто первыми встает на защиту страны и её флага. Говоря по-церковному - предстоятели. Поэтому День Офицера празднуется 21 августа - как раз перед Днем Государственного флага России (22 августа)


        Я советский офицер, хоть и увольнялся уже из армии РФ.
  10. _просто
    _просто Сегодня, 10:16
    +1
    С Праздником, офицеры... Жизнь-Отечеству, честь- никому.
  11. Radikal
    Radikal Сегодня, 10:19
    0
    Когда определялись с датой, решили не привязывать ее ни к какому-либо из силовых ведомств или к событиям, с ними связанным...
    Да нет, как раз для некоторых представителей политического класса ( я к ним себя не отношу естественно ) эта дата вполне символична... . sad
  12. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 10:20
    +1
    Товарищи офицеры, действующие и находящиеся в запасе, с праздником!!! drinks soldier
  13. dump22
    dump22 Сегодня, 11:20
    0
    https://www.mk.ru/politics/2022/02/07/rossiyskie-oficery-potrebovali-otstavki-putina.html
  14. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 11:30
    0
    Офицер не имел права, к примеру, брать деньги в долг у ростовщиков

    Забавно. Теперь это фактически обязанность :)
    https://base.garant.ru/12136616/

    Товарищи офицеры, с праздником!
    Своих ребят из СВУ и из ВВУЗа с утра в чатах поздравил :)