21 августа – День офицера России

До революции 1917 года в Российской империи офицерское звание не только давало его носителям преимущества, но и налагало на них определенные обязанности. Этот кодекс чести не был прописан в уставах, но обычно соблюдался неукоснительно. Офицер не имел права, к примеру, брать деньги в долг у ростовщиков, лгать. Были и другие ограничения. За проступки, позорящие мундир, офицер представал перед неофициальным судом чести, где судьями выступали его сослуживцы.Революция отменила офицерские звания, вместо них в Красной армии появились командиры. Но свой особый кодекс был и у них. В наших Вооруженных силах и правоохранительных органах офицерские звания снова появились только в самый разгар Великой Отечественной войны – в 1943 году.В наши дни офицеров российских силовых структур объединяет общественная организация «Офицеры России». Среди ее целей – защита прав офицеров и их семей, а также популяризация патриотических взглядов. Именно эта структура инициировала появление особого офицерского праздника. У него пока нет официального статуса, но «Офицеры России» уже подняли вопрос о его присвоении на самом высоком уровне. Несмотря на неформальный характер праздника, в армии и других силовых структурах его отмечают, проводят торжественные мероприятия.Когда определялись с датой, решили не привязывать ее ни к какому-либо из силовых ведомств или к событиям, с ними связанным, ведь среди офицеров есть и военные, и правоохранители, и представители специальных служб. Но всех их объединяет преданность своей стране и ее государственным символам, прежде всего, флагу России. Именно поэтому офицерский праздник стали отмечать накануне Дня государственного флага.Редакция «Военного обозрения» от души поздравляет с профессиональным праздником всех офицеров, как действующих, так и находящихся в запасе.