В последнее время нам стало известно о намерениях Украины расторгнуть транзитное соглашение с Россией

Идея строительства, а затем и реализация газопровода «Турецкий поток» – стратегическое решение, ведь на деле мы видим, что оно оправдано

Венгрия не допустит того, чтобы её жители остались без газа в случае отказа Украины от дальнейшего транзита голубого топлива через свою территорию. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто.Как уточнил глава венгерского внешнеполитического ведомства, в этом вопросе оказать содействие пообещала Сербия, заверив Будапешт в том, что увеличит поставки российского газа через свою территорию в том случае, если Киев расторгнет соответствующее соглашение с Москвой.– отметил венгерский дипломат.В то же время, уточнил Сийярто, в настоящее время большую часть газа страна уже и так получает от Сербии, добавив, что у Будапешта состоялись дискуссии на этот счёт с Белградом.– подчеркнул глава МИД Венгрии.Напомним, что российский «Газпром» заключил с Венгрией два долгосрочных контракта на поставку голубого топлива. Каждый из них будет действовать на протяжении 15 лет. Что касается его маршрута, то топливо в объёме 1 млрд кубометров в год поступает в страну через Украину, Словакию и Австрию, в то время как большая часть (3,5 млрд) доставляется по «Турецкому потоку», а затем через территорию Сербии. Кстати говоря, ранее и сам Петер Сийярто не исключал того, что все поставки газа будут перенаправлены на «Турецкий поток».О нежелании Киева обсуждать с Москвой вопрос, связанный с дальнейшим продлением соответствующего контракта, не так давно заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Примечательно, что до этого председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов говорил об обратном, утверждая что страна заинтересована в получении дополнительной прибыли от транзита. Как уточнял тогда Чернышов, «Украина по-прежнему хочет оставаться надёжным экономическим партнёром для европейских стран, некоторые из которых всё ещё находятся в зависимости от топлива из РФ».Транзитная ветка через Украину – действующий маршрут поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Российский газовый гигант также поставляет топливо по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку», приходится которое на страны Южной и Юго-Восточной Европы. Что же касается транзита по газопроводу Ямал – Европа, то его работа была остановлена в марте прошлого года. Прокачка по «Северному потоку» тоже полностью остановлена после диверсии, произошедшей на газопроводе 26 сентября 2022 года.