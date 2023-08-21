Власти Китая и ЮАР заявили о поддержке расширения БРИКС

[center]Президент ЮАР и глава МИД Китая в преддверии грядущего саммита БРИКС заявили о поддержке расширения этого международного объединения. Также поддержку включения в БРИКС новых членов поддержали представители других стран, входящих в союз.По данным издания Financial Times, по итогам саммита, который пройдет в ЮАР, к БРИКС могут присоединиться еще несколько стран.Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков ранее также высказывались в пользу включения в БРИКС новых членов. Лавров подчеркнул, что расширение БРИКС приведет к существенному укреплению данного объединения и повышению его веса в мировых делах.Также расширение БРИКС поддержал президент Бразилии Лула да Силва, в начале августа текущего года заявивший, что власти его страны также выступают в пользу расширения БРИКС. По его мнению, к союзу в ближайшее время могут присоединиться Саудовская Аравия и Аргентина. Официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи также отметил, что Индия подходит к вопросу расширения БРИКС "непредвзято и с позитивным настроем".В настоящее время официальные заявки на вступление в БРИКС поданы властями 23 стран. Однако, маловероятно, что все они немедленно получат приглашения для вступления в союз. Ожидается, что на саммите в Йоханнесбурге будут определены критерии, соответствие которым будет необходимым условием для вступления.Сейчас в межгосударственное объединение БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.