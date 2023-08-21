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Власти Китая и ЮАР заявили о поддержке расширения БРИКС

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[center]Власти Китая и ЮАР заявили о поддержке расширения БРИКС
Президент ЮАР и глава МИД Китая в преддверии грядущего саммита БРИКС заявили о поддержке расширения этого международного объединения. Также поддержку включения в БРИКС новых членов поддержали представители других стран, входящих в союз.


По данным издания Financial Times, по итогам саммита, который пройдет в ЮАР, к БРИКС могут присоединиться еще несколько стран.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков ранее также высказывались в пользу включения в БРИКС новых членов. Лавров подчеркнул, что расширение БРИКС приведет к существенному укреплению данного объединения и повышению его веса в мировых делах.

Также расширение БРИКС поддержал президент Бразилии Лула да Силва, в начале августа текущего года заявивший, что власти его страны также выступают в пользу расширения БРИКС. По его мнению, к союзу в ближайшее время могут присоединиться Саудовская Аравия и Аргентина. Официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи также отметил, что Индия подходит к вопросу расширения БРИКС "непредвзято и с позитивным настроем".

В настоящее время официальные заявки на вступление в БРИКС поданы властями 23 стран. Однако, маловероятно, что все они немедленно получат приглашения для вступления в союз. Ожидается, что на саммите в Йоханнесбурге будут определены критерии, соответствие которым будет необходимым условием для вступления.

Сейчас в межгосударственное объединение БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Alan Santos/PR
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10 комментариев
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  1. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 10:15
    +1
    Будем ждать результаты саммита, а то столько интриг.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:19
    +2
    Власти Китая и ЮАР заявили о поддержке расширения БРИКС
    Вопрос ... для чего осуществляется расширение организации?
    Вопрос ... к чему приведёт расширение?
    Вопрос ... вопросов много, а ответы будем подождать и посмотреть, слишком много не определённого, не ясного, пока.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:50
      0
      Цитата: rocket757
      Вопрос ... для чего осуществляется расширение организации?

      Для расширения экономического сотрудничества в рамках пространства свободного от диктатуры матрасов.
      Цитата: rocket757
      Вопрос ... к чему приведёт расширение?

      К созданию банка БРИКС, введению единой валюты и снижению роли доллара в международных расчётах с созданием своей платёжной системы неподконтрольной матрасам.
      Цитата: rocket757
      Вопрос ... вопросов много, а ответы будем подождать и посмотреть, слишком много не определённого, не ясного, пока.

      Много. Одно понятно, "гегемон" сдувается. Чем больше стран войдёт в БРИКС, тем меньше зона влияния США и ЕС. winked
  3. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 10:21
    +1
    В добрый путь!
    Только не стало бы это профанацией.
    Нужна более глубокая интеграция между странами - участницами!
    Глобальные проекты, общие стратегии, в перспективе - единая валюта.
    Проект БРИКС - действительно потрясающая идея!
    Объединение величайших экономик с разных континентов...
    Большому кораблю - большое плавание!
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 10:29
      -2
      Нужна более глубокая интеграция между странами - участницами!
      Глобальные проекты, общие стратегии, в перспективе - единая валюта.
      Это вовсе не обязательно. Еще немного, и население и экономика стран брикс превысят половину всего что на земле. И тогда уже можно будет уверенно говорить, что решения принятые брикс являются решениями принятыми большей частью всего мира. А западный мир и так уже в оутсайдерах, и имеет легитимность только за счет устаревшего проамериканского оон. Который в последствии можно будет переименовать в организацию омерикозских низкопоклонников. И вот тогда уже брикс сможет наложить санкции на мвф. Т.е. Формально расчеты в долларах еще останутся. Но довольно быстро хорошая туалетная бумага станет дороже долларов..
  4. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 10:37
    -1
    Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
    Ну и компашка, блин... Трубить вовсю вувузелы!
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 10:51
      0
      Ну и компашка, блин...
      Смотря с чем сравнивать. Если с нищебродскими карликами G7, то да - внушает.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 11:08
        -1
        Цитата: A2AD
        Смотря с чем сравнивать.

        Ну да, ну да... Помнится, у главы МВФ и носки дырявые...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:07
    0
    С одной стороны неплохо когда объединяется как можно больше стран с похожими взглядами на международную политику и в противовес Сша и их сателлитов. С другой стороны главное, чтобы это работало и приносило пользу членам организации, которые не должны ориентироваться исключительно на свои меркантильные интересы за счет других и отмалчиваться в ООН когда Запад наезжает на одну из стран входящих в организацию.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 11:13
      0
      Цитата: rotmistr60
      главное, чтобы это работало

      Вот именно. Много что у нас работает? СНГ, например?