В Киеве перекрыли движение по Крещатику в рамках подготовки к празднованию очередного дня независимости Украины, отмечать который будут 24 августа.
Центральную улицу Киева перекрыли для движения от угла Богдана Хмельницкого до площади Майдана, сделав из нее что-то вроде музея под открытым небом. В качестве экспонатов выставлена военная техника "российских оккупантов" общим число примерно 20 единиц. Как сообщает украинская пресса, среди представленных трофеев имеются танки, САУ, РСЗО, БМП и бронетранспортеры, МТ-ЛБ, остатки сбитых ракет.
В общем, как признаются киевляне, ничего нового там нет. Судя по исписанной различными украинскими лозунгами техники, часть ее просто была взята из прошлогодней выставки, которую также организовывали ко дню независимости. Между тем, абсолютно такая же "выставка" стоит на Михайловской площади с самого начала российской спецоперации.
На Крещатике в Киеве готовятся к "параду" уничтоженной российской техники: на дороге разместили сожженные танки, бронемашины, самоходные гаубицы, грузовики и другую технику. Движение по улице Крещатик частично перекрыто
- сообщают украинские ресурсы.
Стоит отметить, что Россия также выставляла подбитую на Украине военную технику ВСУ, но не на центральных улицах Москвы, а в парке "Патриот", в специально отведенном для этого месте. Причем российская выставка была намного интереснее, так как в ней собрали технику и вооружения почти всех стран НАТО и не только показав все, что только поставляли западные спонсоры украинской армии.