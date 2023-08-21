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На киевском Крещатике ко Дню независимости Украины выставили технику российской армии

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На киевском Крещатике ко Дню независимости Украины выставили технику российской армии

В Киеве перекрыли движение по Крещатику в рамках подготовки к празднованию очередного дня независимости Украины, отмечать который будут 24 августа.


Центральную улицу Киева перекрыли для движения от угла Богдана Хмельницкого до площади Майдана, сделав из нее что-то вроде музея под открытым небом. В качестве экспонатов выставлена военная техника "российских оккупантов" общим число примерно 20 единиц. Как сообщает украинская пресса, среди представленных трофеев имеются танки, САУ, РСЗО, БМП и бронетранспортеры, МТ-ЛБ, остатки сбитых ракет.

В общем, как признаются киевляне, ничего нового там нет. Судя по исписанной различными украинскими лозунгами техники, часть ее просто была взята из прошлогодней выставки, которую также организовывали ко дню независимости. Между тем, абсолютно такая же "выставка" стоит на Михайловской площади с самого начала российской спецоперации.


На Крещатике в Киеве готовятся к "параду" уничтоженной российской техники: на дороге разместили сожженные танки, бронемашины, самоходные гаубицы, грузовики и другую технику. Движение по улице Крещатик частично перекрыто

- сообщают украинские ресурсы.

Стоит отметить, что Россия также выставляла подбитую на Украине военную технику ВСУ, но не на центральных улицах Москвы, а в парке "Патриот", в специально отведенном для этого месте. Причем российская выставка была намного интереснее, так как в ней собрали технику и вооружения почти всех стран НАТО и не только показав все, что только поставляли западные спонсоры украинской армии.
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25 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 09:56
    +13
    Ну, это у них уже стандартное мероприятие, в прошлом году они также подобный "парад" устраивали. Пока Киев под ними, надо относиться к этому ФИЛОСОФСКИ. А лучше было бы, каждую ночь бить по военным объектам , в том же Киеве... в свете пожаров и под звуки воздушных тревог, этот "парад" лучше смотрелся бы...
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:03
      +1
      Тут Вы правы, ко всему этому происходящему с февраля 2022 года, хотя, лучше с 1991 года, надо относится философски. Жаль только, что перестали преподавать в школах формальную логику. Вот законы божьи, это пожалуйста.
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 10:06
        +1
        Её не преподают уже чуть ли не с пятидесятых годов. У меня большое сомнение, что в большинстве школ её преподавали на должном уровне.
  2. r5555
    r5555 Сегодня, 09:59
    -8
    А ещё напишите сколько и как надо добираться туристам до парка Патриот......на красной площади было бы эффектнее, но у мальтийцев просто нет яиц
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:04
      +4
      Зачем этот металлолом на Красной Площади?Через нее даже пленных немцев в 44-ом нп прогоняли
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:04
      +1
      Полиция задолбается отправлять, под объективы стримеров, в автозаки, школоту с цветами за малый прайс.
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 10:53
        0
        А это идея. Выставляем "Леопард" в центре Москвы и ловим "нетвойняшек" на живца за дискредитацию ВС РФ. С максимальными сроками. А как ещё избавить столицу воюющей страны от латентных предателей?
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:27
      +5
      Цитата: r5555
      на красной площади было бы эффектнее, но у мальтийцев просто нет яиц

      Красная площадь, лицо России, а не помойка, где будет валятся свидомый хлам.
  3. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 10:00
    +7
    А, что им остаётся делать. Так, называемое контрнаступление провалено. Большое количество техники уничтожено. Кладбища заполнены свежими могилами. Надо, как то обелять свои деяния, больше не чем поднимать патриотизм.
  4. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 10:01
    +14
    Ну что им ещё выставлять...??? Своей то нет, чтобы похвастаться - либо техника советская, либо натовская... Иуды в истории только благодаря своему предательству и 30-ти сребреникам и прославились... Вот только чем для них всё это закончилось надеюсь украинцы помнят...
    Укры,
    Ваш папка Адольфыч, а мамка Бандера
    И вы рождены от Шакала с Иудой -
    Изгнав, растоптав православную веру,
    Безверье вы сеете нынче повсюду…
    Прах предков, предав и забыв обещанья
    Бороться с нацизмом совместно всегда,
    Скажу я украинцы вам на прощанье –
    Лишь вы виноваты, что в доме беда!!!
    Стреляя в Донбасс, там людей убивая,
    К себе притащили вы эту войну…
    Воюйте и дальше, страну разрушая,
    И ваши потомки же вас проклянут!!!
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:13
      +3
      Цитата: Lev_Russia
      Воюйте и дальше, страну разрушая,
      И ваши потомки же вас проклянут!!!

      В «яблочко», не в бровь, а в глаз!!!
      good
  5. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 10:09
    +1
    Охота им перекрывать основную магистраль города, пусть перекрывают. Да и техника практически вся прошлого года. Которой было потерено немало. В этом году, при таком контронаступе захватить российскую технику слишком проблематично.
  6. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 10:10
    +2
    Причем российская выставка была намного интереснее

    Можно подумать, что автор ездил по выставкам и сравнивал.
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 10:14
    0
    Мне очень интересно мнение водителей автотранспорта о такой пиар-акции. На несколько дней перекрыть несколько полос движения- так себе решение. Кроме того, бронетехника на дорогах, даже неподвижная,- это всегда аварийная ситуация.
    В общем украинцы в своем репертуаре- назло бабушке отморожу уши.
    1. solar
      solar Сегодня, 10:27
      +1
      Судя по Википедии
      В субботу, воскресенье и в дни государственных праздников движение транспорта по улице перекрывают — улица на это время становится пешеходной.

      А вообще-то это небольшая по длине улица- чуть больше километра.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:15
    0
    На киевском Крещатике к Дню независимости Украины выставили технику российской армии
    Бессмысленные челы осуществляют бессмысленные действия ... дальше будет только хуже.
  9. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 10:16
    +4
    Зато среди наших трофеев, помимо натовских железяк, есть Крым, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области которые ни на какой площади не разместятся, но укропам их можно посмотреть на новой карте России. Полагаю, это не предел и впереди у нас будут новые территориальные трофеи.
    Пусть бандерлоги утешают себя железом.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 10:32
      -3
      Цитата: Ныробский
      ато среди наших трофеев, помимо натовских железяк, есть Крым, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области

      Я буду очень сильно удивлен, если Херсон освободят.
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 11:08
        0
        Цитата: мордвин 3
        Я буду очень сильно удивлен, если Херсон освободят.

        Освободят, поскольку согласно основного закона России, сиречь Конституции, Херсон является территорией РФ, а стало быть иных вариантов, кроме как его возвращение под юрисдикцию России не существует. Вопрос времени. hi
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:39
    0
    А на проспекте, асфальт то, весь в заплатках.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 11:14
      0
      Цитата: carpenter
      А на проспекте, асфальт то, весь в заплатках.

      Ага. И баннер про "азовсталь", на стене намалёван не на мове, а на английском языке, что бы у хозяев глаз радовался. Не гоже туземцам из племени "скачидопота" в свой день независимости на мове изъясняться.
  11. km-21
    km-21 Сегодня, 10:49
    +1
    Над Крещатиком в этот день было бы неплохо
    (с помощью агитационных Гераней) разбросать листовки
    с поздравлением ко Дню Зависимости от нацистского Запада.
  12. Вася Васильев_3
    Вася Васильев_3 Сегодня, 11:11
    0
    А можно опубликовать список российской техники техники
  13. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 12:06
    0
    Показать больше нечего, бомжи несчастные. То ли дело в России зоопарк из разных концов планеты.
  14. Бледар
    Бледар Сегодня, 12:08
    0
    Ну я надеюсь, что ВКС РФ готовят много "поздравлений" для куева на день залежности