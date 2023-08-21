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На форуме «Армия 2023» были представлены различные типы воздушных мишеней

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На форуме «Армия 2023» были представлены различные типы воздушных мишеней

На состоявшемся в Российской Федерации форуме «Армия 2023» продемонстрированы различные типы воздушных мишеней. Как известно, воздушные мишени предназначены для имитации дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов, крылатых ракет и дозвуковых самолетов тактической авиации.


Так, на форуме была продемонстрирована мишень воздушная ракетного типа с турбореактивным двигателем «МВ-Р» и мишень самолетного типа с турбореактивным двигателем «МВ-СР». Данные мишени могут использоваться для отработки нанесения ударов по воздушным целям – ракетам, в том числе крылатым, беспилотным летательным аппаратам, самолетам и вертолетам противника.

Важность подобного оборудования в современных условиях сложно переоценить, учитывая, что российским военнослужащим необходимо регулярно оттачивать навыки работы по воздушным целям. Украинские формирования регулярно проводят попытки атак российской территории с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов, поэтому очень важно обучать военнослужащих подразделений противовоздушной обороны и авиации уничтожать приближающиеся воздушные цели.







Продемонстрированные на форуме воздушные мишени приближены по своим характеристикам к самолетам и ракетам и поэтому их применение в учебных целях будет способствовать повышению профессионализма российских военных, совершенствованию навыков уничтожения воздушных целей.
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8 комментариев
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  1. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 10:12
    0
    А что за двигатели? Сделано в России? Или основа на 99% импорт?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:18
      0
      Бегло поискал в сети. Вроде с 2019 года этот комплекс представляют под разными названиями типа "Адъютант" и тд, но пока не нашёл что за комплектующие там.
  2. NotPetya
    NotPetya Сегодня, 10:13
    -1
    Почему про сожжённый противником бомбардировщик Ту-22М3 после позавчерашней атаки на аэродром Сольцы молчок? Или я не заметил новости, хотелось бы узнать подробности.
    1. t-12
      t-12 Сегодня, 10:20
      0
      хотелось бы узнать подробности

      Напишите запрос в Генштаб. Или сразу в ФСБ (всё равно Ваш запрос перенаправят туда).
      1. NotPetya
        NotPetya Сегодня, 10:31
        -1
        Напишите запрос в Генштаб. Или сразу в ФСБ (всё равно Ваш запрос перенаправят туда).

        Информация об атаке и повреждении одного борта, вполне официальная. Минобороны давало в сводках. Фотки горящего самолета в телегах видели уже все. Почему бы не обсудить? И почему бы не обсудить, что стоило бы сделать с автором фото? Это уже как раз к ФСБ.
        1. АндрейKam_Z
          АндрейKam_Z Сегодня, 10:34
          0
          Ну так вам же написали. Сядьте. Обсудите и напишите в ФСБ, только не перепутайте с СБУ.
  3. Галеон
    Галеон Сегодня, 10:21
    0
    Не знаю, какие боевые упражнения выполняют ПВО сейчас, но в мое время это был стыд и позор. Стреляли исключительно по РМ -1, 100м/с, высота 1000м и эпр как у кукурузника. О старых мишенях нужно забыть, и чем скорей, тем лучше. Время и война выдвигают новые цели.
  4. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 10:44
    0
    А тут действительно все интересно, от слова странно. История давняя.
    https://missiles.ru/2018/08/29/adiutant-9f6021e/
    В ходе форума “Армия-2018” в шале “Алмаз-Антей” представлен мишенно-тренировочный комплекс “Адъютант” (УМТК 9Ф6021Э). Разработчик – ИЭМЗ “Купол”.

    Комплекс предназначен для создания всех видов мишенной обстановки при проведении испытаний и тренировок боевых расчетов систем ПВО. Он обеспечивает выполнение различных задач и применение четырех типов мишеней.

    Состав комплекса:
    • мобильный наземный пункт управления (НПУ), размещенный в унифицированном кузове-контейнере;
    • мишенные средства;
    • средства запуска мишеней.

    Обеспечивается одновременное применение всех четырех видов мишеней, при этом в воздухе может находиться до шести мишеней. УМТК приводится в готовность за 2 часа.

    В номенклатуру входит воздушная мишень ракетного типа с ТРД (МВ-Р) для имитации малоразмерных высокоскоростных маневрирующих воздушных целей; воздушная мишень самолетного типа с воздушно-винтовой тягой (МВ-С) для подготовки расчетов ЗРК на ранней стадии обучения; воздушная мишень самолетного типа с ТРД (МВ-СР) для имитации малоразмерных скоростных маневрирующих воздушных целей; воздушная мишень вертолетного типа (ВМ-В) для имитации вертолета находящегося на земле, зависшего в воздухе на высоте до 100 метров или осуществляющего маневр «подскок».
    На стенде “Купола” ответили, что “комплекс и все представленные воздушные средства – их собственная разработка”, но совершенно очевидно БЛА с поршневым двигателем представляет собой беспилотник “Рубеж-20” казанской компании АО “Аэрокон” (“выросла” из КНИТУ-КАИ). Этот же аппарат применяется под наименованием “Гранат-4” в беспилотном комплексе компании “Ижмаш-БС”. Версия “Рубеж-20” с турбореактивным двигателем представлена впервые. Она оборудована тайваньским микроТРД ATJ 220 SV с тягой 22 кгс (фирмы Leading Jet turbine Co., Ltd.). Воздушная мишень самолетного типа с ТРД (МВ-СР) и ракетного типа с ТРД (МВ-Р) – также разработаны в ООО “Аэрокон”.