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Президент Сербии в интервью Такеру Карлсону: в результате конфликта на Украине европейская экономика сокрушена

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Президент Сербии в интервью Такеру Карлсону: в результате конфликта на Украине европейская экономика сокрушена

В Европе немногие дальновидные политики предупреждали, что происходящее вокруг Украины самым негативным образом скажется на экономической ситуации в Европе. Однако лидеры Евросоюза, идя на поводу у Вашингтона, позволили втянуть себя в противостояние с Россией, что очень сильно бьет по европейской экономике и играет на руку США, так как ставит ЕС в еще большую зависимость от Штатов.


Одним из немногих лидеров европейских стран, которые выступали и продолжают выступать против антироссийской политики, является президент Сербии Александр Вучич. О своем разговоре с ним рассказал популярный американский телеведущий Такер Карлсон. Как пишет Такер, он встретился с Вучичем в сербском посольстве в Будапеште.

По словам журналиста, одной из основных мыслей, которые озвучил сербский лидер, было то, что в результате украинского конфликта, который президент назвал войной НАТО против России, экономика Европы сокрушена. Карлсон еще раз обвинил администрацию Джо Байдена в причастности к подрывам «Северных потоков», что стало сильным ударом по крупнейшей в Европе экономике Германии.

Эта война вредит всем и усиливает всех за пределами Европы

- подчеркнул Карлсон.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Президента Сербии
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7 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:43
    +5
    По официальным данным экономика бывшей Украины упала на 30%. Это очень мало. Нужно добивать. Без тыла нет фронта, а у Запада пупок развяжется поддерживать укронацистов.
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:44
    +3
    Эта война вредит всем и усиливает всех за пределами Европы

    - подчеркнул Карлсон.

    С чем можно поздравить Европу.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:52
      +3
      Такер американец. Ему что переживать... Его Америка как раз в плюсе оказывается.
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:58
    +2
    У капиталистов всегда есть конечный потребитель, который на себе будет нести ВСЕ издержки какого либо производства.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:58
    +3
    лидеры Евросоюза, идя на поводу у Вашингтона, позволили втянуть себя в противостояние с Россией
    Точнее с радостью втянулись сами с американского толчка в спину не смотря на предупреждения более разумных экспертов и аналитиков.
    экономика Европы сокрушена
    Пока не совсем, но предпосылки к этому есть и наглядные. Но судя по всему европейскому истеблишменту на это глубоко наплевать, т.к. в голове пульсирует единственная бредовая мысль "победить Россию на поле боя", наконец разделить между собой ее территорию, минеральные ресурсы и вот после этого спокойно продолжить свое существования. Но мысль потому и бредовая, что неосуществима. При такой попытке Европа просто может прекратить свое существование.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:00
    +1
    Пока еще нет; надо идти дальше, пусть платят за свой снобизм.
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 11:10
    -3
    Цитата: Копчёный
    У капиталистов всегда есть конечный потребитель, который на себе будет нести ВСЕ издержки

    Точно, и кажется он живёт в России