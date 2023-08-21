Президент Сербии в интервью Такеру Карлсону: в результате конфликта на Украине европейская экономика сокрушена

Эта война вредит всем и усиливает всех за пределами Европы

В Европе немногие дальновидные политики предупреждали, что происходящее вокруг Украины самым негативным образом скажется на экономической ситуации в Европе. Однако лидеры Евросоюза, идя на поводу у Вашингтона, позволили втянуть себя в противостояние с Россией, что очень сильно бьет по европейской экономике и играет на руку США, так как ставит ЕС в еще большую зависимость от Штатов.Одним из немногих лидеров европейских стран, которые выступали и продолжают выступать против антироссийской политики, является президент Сербии Александр Вучич. О своем разговоре с ним рассказал популярный американский телеведущий Такер Карлсон. Как пишет Такер, он встретился с Вучичем в сербском посольстве в Будапеште.По словам журналиста, одной из основных мыслей, которые озвучил сербский лидер, было то, что в результате украинского конфликта, который президент назвал войной НАТО против России, экономика Европы сокрушена. Карлсон еще раз обвинил администрацию Джо Байдена в причастности к подрывам «Северных потоков», что стало сильным ударом по крупнейшей в Европе экономике Германии.- подчеркнул Карлсон.