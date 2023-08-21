«Кто где сидит, мы не решаем»: Олаф Шольц заверил, что Запад не планирует смену власти в России

Запад не намерен менять власть в России, сместить Владимира Путина планов ни у США, ни Евросоюза нет, заверил немецкий канцлер Олаф Шольц. Об этом пишет немецкая пресса.
Канцлер Германии пообещал не смещать российского президента заверив, что таких планов у лидеров западного мира нет и не было. Лукавит немец, пытаясь рассказать о якобы мирных намерениях Запада в отношении России. Для Запада Россия - зло, а Путин - самый главный злодей, развязавший войну и покусившийся на главное западное изобретение - "демократию". Развалить Россию и свалить Путина было розовой мечтой Запада, предпринявшего множество попыток это сделать как изнутри России, так и с помощью внешнего давления. Не даром во всех заявлениях западных политиков о России говорят как о "диктатуре Путина", противопоставляя ей "демократии Запада".
Мы не планируем смену режима (в России). Кто где сидит, мы не решаем
- заявил Шольц добавив, что Путину придется терпеть "рядом с собой" свободный Евросоюз - сообщество открытых обществ и либеральных демократий.
Также Шольц пообещал не втягивать Германию в прямой конфликт с Россией на Украине, но готов и далее поставлять Киеву военную технику и оружие, включая выпрашиваемые Зеленским дальнобойные ракеты. По его словам, Берлин не хочет конфронтации с Москвой, но не боится "разозлить" Россию своими действиями.
Мое стремление — это предотвратить, поэтому, например, на Украине нет немецких солдат — и не будет
- добавил он.
Между тем, как пишет немецкая пресса, рейтинг правительства Шольца стремительно падает, а проводимая им политика негативно воспринимается большинством населения Германии.