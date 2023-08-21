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«Кто где сидит, мы не решаем»: Олаф Шольц заверил, что Запад не планирует смену власти в России

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«Кто где сидит, мы не решаем»: Олаф Шольц заверил, что Запад не планирует смену власти в России

Запад не намерен менять власть в России, сместить Владимира Путина планов ни у США, ни Евросоюза нет, заверил немецкий канцлер Олаф Шольц. Об этом пишет немецкая пресса.


Канцлер Германии пообещал не смещать российского президента заверив, что таких планов у лидеров западного мира нет и не было. Лукавит немец, пытаясь рассказать о якобы мирных намерениях Запада в отношении России. Для Запада Россия - зло, а Путин - самый главный злодей, развязавший войну и покусившийся на главное западное изобретение - "демократию". Развалить Россию и свалить Путина было розовой мечтой Запада, предпринявшего множество попыток это сделать как изнутри России, так и с помощью внешнего давления. Не даром во всех заявлениях западных политиков о России говорят как о "диктатуре Путина", противопоставляя ей "демократии Запада".

Мы не планируем смену режима (в России). Кто где сидит, мы не решаем

- заявил Шольц добавив, что Путину придется терпеть "рядом с собой" свободный Евросоюз - сообщество открытых обществ и либеральных демократий.

Также Шольц пообещал не втягивать Германию в прямой конфликт с Россией на Украине, но готов и далее поставлять Киеву военную технику и оружие, включая выпрашиваемые Зеленским дальнобойные ракеты. По его словам, Берлин не хочет конфронтации с Москвой, но не боится "разозлить" Россию своими действиями.

Мое стремление — это предотвратить, поэтому, например, на Украине нет немецких солдат — и не будет

- добавил он.

Между тем, как пишет немецкая пресса, рейтинг правительства Шольца стремительно падает, а проводимая им политика негативно воспринимается большинством населения Германии.
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23 комментария
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 10:40
    -3
    Мы не планируем смену режима (в России)

    Данный тезис подтверждает, что наши власти во всём устраивают запад.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 10:53
      0
      -сместить Владимира Путина планов ни у США, ни Евросоюза нет.
      А у UK?
    2. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 10:57
      0
      Цитата: Владимир80
      Данный тезис подтверждает, что наши власти во всём устраивают запад.

      Данный тезис вступает в противоречие пропагандисткому тезису "Запад хочет нас расчленить, уничтожить, ограбить, захватить ресурсы". Или Шольц врёт, или наша пропаганда.
      1. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 11:05
        +3
        Ага он и танки давать не хотел, ни ракеты. Теперь вот самолеты не хочет давать. Пока.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:08
        -2
        Врут все.Кто во власти и около ее.А пропаганде сам сатана велел врать yes
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:42
    +3
    Не даром во всех заявлениях западных политиков о России говорят как о "диктатуре Путина", противопоставляя ей "демократии Запада".

    С такой "демократией", Западу диктаторы не нужны.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 10:55
      +1
      Запад не намерен менять власть в России....

      Верить этим деятелям нет никаких оснований. Лучше бы заткнулся и помолчал по этому поводу.
      Олаф Шольц - Кто где сидит, мы не решаем..

      Оно и видно, особенно при переизбрании Борьки Е на второй срок.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:43
    0
    А мы тоже не планируем никого менять, все сам...., бриты вот уже третьего сменили, в пицеррии дали по шапке, у "братушек" как перчатки меняются, макаронника помидорами закидывают, а "ливерную колбасу" на публике освистывают без обид.
  4. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 10:44
    -1
    Данный тезис подтверждает, что наши власти во всём устраивают запад.

    Этот тезис подтверждает "Видит око да зуб неймет"
  5. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 10:46
    -4
    в России самый лучший вариант для Запада вообще ни чего не менять - Путин еще предсказуем
    а если придёт Медведев или Матвиенко с их высказываниями на всю голову - то точно будет жесткач
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:47
    0
    Мы не планируем смену режима (в России). Кто где сидит, мы не решаем
    - заявил Шольц добавив, что Путину придется терпеть "рядом с собой" свободный Евросоюз - сообщество открытых обществ и либеральных демократий.

    Если «свободный Евросоюз» не будет навязывать нам своих содомистских идей не станет пропагандировать разные половые извращения, то потерпим...Вдалеке...Чтобы не испачкаться...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:47
    0
    Запад не намерен менять власть в России
    Начнем с того, что Шольц при всем желании не смог бы этого сделать вместе с Баррелями и Урсулами хотя желание есть огромное о чем чиновники ЕС не раз заявляли. Шольцу самому бы усидеть в кресле канцлера. А намерение поменять власть в России вплоть до физического устранения президента имеются и еще какие. Об этом неоднократно говорилось в Сша, Британии, в отдельных странах ЕС с высоких трибун. Но надежда на "русский бунт, бессмысленный и беспощадный!" не оправдалась.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:47
    0
    «Кто где сидит, мы не решаем»: Олаф Шольц заверил, что Запад не планирует смену власти в России
    . Ха, ха... а почему они там не летают??? Да не могут, леталку им сломали, окончательно!
    В общем, чего ждать от "ливерной колбасы"?
  9. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 10:48
    0
    «Кто где сидит, мы не решаем»:

    Зато мы знаем кто решает у вас кому где и сколько сидеть.
  10. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:56
    +1
    «Кто где сидит, мы не решаем»

    ***
    — Вы у себя уже мало чего решаете ...



    ***
  11. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 10:57
    +1
    Мы не планируем смену режима (в России). Кто где сидит, мы не решаем

    Конечно не вы. Вы в европах вообще ничего не решаете. Решают Сорос и Штаты. А будешь плохо ненавидеть Россию - то они и в отношении тебя решат, кто будет сидеть на твоем месте.
  12. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 10:59
    +2
    А потому что нет у вас кандидата который устроил бы запад.На данный момент подавляющее большинство граждан России могут поддержать человека настроенного намного жестче по отношению к "цивилизованным" чем Путин...
  13. Sadok
    Sadok Сегодня, 11:05
    -1
    этот клоун на таком крючке у Темнейшего, что даже смешно эти потуги слышать
  14. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 11:16
    0
    Шольц не решает НИЧЕГО. Даже внутри Германии. Как скажет большой брат из за океана, так страна и сделает. В т.ч. кто будет во власти в самом фатерлянде.
    на Украине нет немецких солдат — и не будет

    То же самое говорилось и про Леопарды. И про дальнобойные ракеты. Да и про всякие Гепарды и прочее тоже. И каждый раз Шольц был крайне твёрд в своих уверениях..
    Плохо, когда правительство страны возглавляет ничтожество типа ливерной колбаски.
  15. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 11:20
    0
    Понимать следует. Мы решаем кто где сидит и мы планируем смену власть в России...
  16. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 11:26
    0
    Цитата: dmi.pris1
    А пропаганде сам сатана велел врать

    Т. Е. пропаганда становится бесовским занятием?
  17. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 11:29
    +2
    Шольц был в Мюнхене на выходных, и его освистали.
    Маленький нацистский карлик воззвал к людям, они ангелы из ада.
    Люди стояли с большим голубем мира и кричали остановите войну и никаких пушек Украине. так сказать, все люди, которые за мир, за прекращение войны, пришли из ада.

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ, Шольцу-поджигателю войны доверять нельзя.
    В Германии и в большинстве стран над Шольцем только смеются.
    Никто не должен воспринимать этого парня всерьез.

    Мюнхен. https://www.youtube.com/watch?v=Q8rC9esHQhQ
  18. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 11:52
    +1
    эти выродки уже попыток сто делали с этими митингами..да не проканало..Навальный ЦРУшник в тюрячке...народ доволен.