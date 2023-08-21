В России разработан новый компактный «обнаружитель» для поиска беспилотников

Фото иллюстрационное

"Обнаружитель" способен оперативно распознавать сигналы от беспилотников по широкому спектру частот управления на дальности до четырех километров. Система со встроенным аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов позволяет вести непрерывное сканирование в течение не менее четырех часов