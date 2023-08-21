В России разработан новый компактный «обнаружитель» для поиска беспилотников

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Российская спецоперация на Украине показала значительную роль беспилотников в современной войне, БПЛА ведут разведку, корректируют огонь артиллерии, наносят удары по бронетехнике и личному составу противника. Одновременно с этим широкое распространение получили различные устройства для борьбы с дронами, начиная от систем РЭБ, заканчивая зенитными системами. Также развитие получили и различные "обнаружители", способные засечь беспилотники.
Одну из таких систем обнаружения в рамках завершившегося международного форума "Армия-2023" представил "Научно-исследовательский институт приборов", входящий в Росатом. Разработанная специалистами НИИП система отличается своей портативностью, весит всего 2,4 кг и способна обнаруживать беспилотники на дальности до 4-х километров, причем на всех известных частотах от 600 до 6000 мегагерц, а также на любых нестандартных.
"Обнаружитель" способен оперативно распознавать сигналы от беспилотников по широкому спектру частот управления на дальности до четырех километров. Система со встроенным аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов позволяет вести непрерывное сканирование в течение не менее четырех часов
- заявил представитель института.
А специалисты Московского технического университета связи и информатики показали "карманное" устройство, способное обнаруживать малоразмерные БПЛА. Устройство весом всего в 100 грамм, получившее название "Лютик", способно обнаруживать беспилотники на дальности в 100-150 метров.
Теперь самое главное, что бы все разработки не легли на полки в хранилищах, а были внедрены и поставлялись в российскую армию, чтобы защитить наших бойцов.