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В России разработан новый компактный «обнаружитель» для поиска беспилотников

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В России разработан новый компактный «обнаружитель» для поиска беспилотников

Фото иллюстрационное



Российская спецоперация на Украине показала значительную роль беспилотников в современной войне, БПЛА ведут разведку, корректируют огонь артиллерии, наносят удары по бронетехнике и личному составу противника. Одновременно с этим широкое распространение получили различные устройства для борьбы с дронами, начиная от систем РЭБ, заканчивая зенитными системами. Также развитие получили и различные "обнаружители", способные засечь беспилотники.

Одну из таких систем обнаружения в рамках завершившегося международного форума "Армия-2023" представил "Научно-исследовательский институт приборов", входящий в Росатом. Разработанная специалистами НИИП система отличается своей портативностью, весит всего 2,4 кг и способна обнаруживать беспилотники на дальности до 4-х километров, причем на всех известных частотах от 600 до 6000 мегагерц, а также на любых нестандартных.

"Обнаружитель" способен оперативно распознавать сигналы от беспилотников по широкому спектру частот управления на дальности до четырех километров. Система со встроенным аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов позволяет вести непрерывное сканирование в течение не менее четырех часов

- заявил представитель института.

А специалисты Московского технического университета связи и информатики показали "карманное" устройство, способное обнаруживать малоразмерные БПЛА. Устройство весом всего в 100 грамм, получившее название "Лютик", способно обнаруживать беспилотники на дальности в 100-150 метров.

Теперь самое главное, что бы все разработки не легли на полки в хранилищах, а были внедрены и поставлялись в российскую армию, чтобы защитить наших бойцов.
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16 комментариев
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 11:02
    +1
    Очень нужная вещь. Вообще-то как я вижу будущее будет на дронах. Надо искать методы борьбы с ними.
  2. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 11:03
    +2
    Справедливости ради стоит отметить что значительную роль беспилотников в современной войне показала Карабахская война, это был первый удар колокола, а сейчас идет развитие этой линейки вооружения.
    Принцип работы не уловил. Если все передающее улавливает как определяет где БПЛА?
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 11:11
      +1
      Цитата: АндрейKam_Z
      Справедливости ради стоит отметить что значительную роль беспилотников в современной войне показала Карабахская война

      Я из Азербайджана, Вы правы, конечно не хорошо радоваться смерти армян, но они во всей красе поняли что из себя представляет дрон, но я также был удивлен как наша армия вскрывала ПВО армян, отправляли кукурузники а армяне сбивали тем самым показывали место дислокации ПВО а дальше дело техники, камикадзе дрон или точка-у и тому подобное. Я был горд нашей армией.

      1. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 11:46
        +2
        Приветствую. Согласен радоваться смерти не по божески, но армия у вас сработала красиво. Победители прошлой войны, как это часто бывает, почивали на лаврах. Вы учились, брали все новое и испытывали его в деле. Вот и результат.
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 12:08
          0
          Цитата: АндрейKam_Z
          Вы учились, брали все новое и испытывали его в деле. Вот и результат.

          Спасибо Андрей. У меня один вопрос......Радар Тунгуски и Панциря видят дроны камикадзе и обычных дронов? И какова дальность стрельбы у этих установок? Я до сех пор не понимаю, почему так сложно их уничтожать так как когда они приближаются к цели, их видно и слышно и летят не так быстро чтобы их не успеть пальнуть. На этот вопрос я не могу найти ответ.
      2. Vall4
        Vall4 Сегодня, 11:52
        -1
        Гордится то нечем.
        Против папуасов - армян , с отсутствующей нормальной ПВО , работали турецкие Байрактары.
        А , у Бандеровцев , Байрактаты не взлетели, выносятся только в путь.
        Вот и весь кукурузник.
    2. Тополь
      Тополь Сегодня, 11:30
      0
      Принцип работы не уловил.

      Чтобы уловить принцип работы, мне кажется, надо было побывать на выставке/форуме. Я к сожалению там не был, но как я понял, он просто обнаруживает источник излучения в определенном спектре и, возможно, по выявленному диапазону определяет, что это БПЛА, может быть даже примерный тип.
      И да, судя по всему, автор там тоже не был - уж больно скудная информация.
      Но в интернете должно быть освещение этого форума и экспонатов, может быть, там что-то найдете.
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:10
    +2
    Теперь самое главное, что бы все разработки не легли на полки в хранилищах, а были внедрены и поставлялись в российскую армию, чтобы защитить наших бойцов.

    Это самые главные слова в этой статье. Придумать у нас могут что угодно, а вот внедрение этого чего угодно до сих пор почему-то зависит исключительно от личной материальной заинтересованности каждого пупка, находящегося между изобретателем и бойцом на передовой. И несть числа этим паразитам, а время то военное...
  4. tank64rus
    tank64rus Сегодня, 11:14
    +1
    Хочется верить,что войска получат всё это,если не будут ставить палки в колёса разработчикам и производителям.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 11:21
      +1
      Цитата: tank64rus
      Хочется верить,что войска получат всё это,если не будут ставить палки в колёса разработчикам и производителям.

      На сколько мне известно, засекать, сломать связь, или перехват, очень дорогое удовольствие. Там не 1 радар нужен а не сколько. Я смотрел один ролик, там рассказывали как бороться с дронами, это очень дорогое удовольствие. НО с другой стороны, видно же или слышно ведь когда дрон летит, шилка разве не может его сбить? Вопросов много.........
      1. Аскольд65
        Аскольд65 Сегодня, 11:45
        0
        Цитата: Azerbaijan2023
        шилка разве не может его сбить?

        Шилка не может. Шилка по вертолётам, не говоря уже про самолёты, попасть практически не может. Она ведёт скорее заградительный огонь. Дрон слишком малоразмерная цель для Шилки. Для их поражения ЗА нужны снаряды, желательно калибром покрупней, с программируемым взрывателем.
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 12:05
          0
          Цитата: Аскольд65
          Для их поражения ЗА нужны снаряды, желательно калибром покрупней, с программируемым взрывателем.

          вот посмотрите как летит камикадзе. не ужели скорострельным пулеметом нельзя его уничтожить?


          Цитата: Аскольд65
          нужны снаряды, желательно калибром покрупней

          скорее всего и осколочными снарядами.

          Я так понимаю, хотя могу ошибиться.......перехват дрона штука нелегкая.
      2. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 11:53
        0
        Как я понял он направлен в основном на китайские коптеры, которые малы, незаметны и не то что бы очень опасны, но действуют как постоянный раздражитель. Из Шилки по такому как из пушки по воробью. Самая главная опасность этих коптеров незаметность, сколько видео он висит над позицией, а бойцы его не замечают. Вот он и должен их обнаруживать.
  5. cpls22
    cpls22 Сегодня, 11:40
    0
    100 граммовое устройство интересно тем , что если его встроить в шлем, со звуковой индикацией, то это будет чем-то вроде аналога датчиков облучения на броне. Услышать шум винтов не всегда возможно, а такое предупреждение может спасти много жизней.
  6. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:49
    -1
    "Устройство весом всего в 100 грамм, получившее название "Лютик", способно обнаруживать беспилотники на дальности в 100-150 метров"///
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    На 100 м
    По жужжанию моторчика? smile
  7. Vall4
    Vall4 Сегодня, 11:59
    0
    Было бы неплохо ежели у каждого солдата на бронежилете был пристегнут легкий аппаратик, истошно вопивший при приближении беспилотника, и солдатик в окопе крутил бы на это глазами в небо, или в ответ включал глушилку беспилотников.