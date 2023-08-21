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Западный эксперт: Европа не спешит избавляться от импорта энергоресурсов из РФ

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Западный эксперт: Европа не спешит избавляться от импорта энергоресурсов из РФ

На сегодняшний день Европа продолжает получать из России большую часть ресурсов, однако европейцы, похоже, палец о палец не хотят ударить с тем, чтобы изменить ситуацию. Об этом в беседе с ведущим подкаста Redacted Клейтоном Мориссом на своём канале поведал эксперт Ральф Шолхаммер.


Вот как исследователь ответил на вопрос ведущего о том, к каким экономическим последствиям для европейцев может привести сокращение РФ экспорта природного газа (ПГ) и нефти.

Это довольно серьёзная проблема, и как вы правильно подметили, до сих пор Европа зависит от большинства российских ресурсов в различных сферах. Так что вентиль, контролирующийся Россией, ещё не перекрыт. Однако вместо того, чтобы предпринимать соответствующие меры в этом отношении, европейцы по-прежнему сомневаются, будучи неуверенными в своих действиях. Они очень медлят в том, что касается заключения долгосрочных энергетических контрактов

– отметил Шолхаммер.

В то же время обратил внимание гость передачи и на тот факт, что Европа тянет и с процессом добычи полезных ископаемых на континенте.

Он [фрекинг], разумеется, может оказать негативное воздействие на окружающую среду. Но вопрос здесь заключается в другом: разве не готовы ли мы заплатить эту цену, чтобы спасти нашу экономику и даже нашу демократию?

– задался вопросом Ральф Шолхаммер.

Типичное подтягивание темы борьбы за демократию туда, где начинают просматриваться американские "уши".

Эксперт выразил недоумение в связи с тем, почему бурением нефтяных и газовых скважин (фрекингом) спокойно занимаются в США и других странах, в то время как европейская природа должна оставаться неприкосновенной.

В завершении интервью он заявил, что подобное отношение Европы в дальнейшем может обернуться крахом для её промышленности, что неизбежно вернёт жизнь на континенте к условиям, существовавшим в доиндустриальные времена. К подобному сценарию развития событий европейские граждане точно не готовы.
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12 комментариев
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  1. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 11:13
    +2
    Ох и доберется до тебя Грета Тунберг она тебе глазки то выцарапает.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 11:23
      0
      Цитата: АндрейKam_Z
      Ох и доберется до тебя

      западные товарищи хотят и рыбку сьесть и ........................................ старая их наглость!
    2. bulbash70
      bulbash70 Сегодня, 11:32
      +1
      если Европу заставит нужда по ресурсам,Грете вырвут язык,колесуют-четвертуют-сожгут на костре!да она даже вякнуть не успеет.
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 11:14
    +2
    "Демократия" давненько уже стала ругательным словом. Ради демократии уже и репрессии, и вторжения в другие страны и ущерб окружающей среде. Чем она тогда, спрашивается, лучше тирании?)

    А по теме статьи, опять правыми оказываются марксисты-материалисты, Капитал сам продаст верёвку, на которой его и повесят
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 11:21
      0
      правыми оказываются марксисты-материалисты, Капитал сам продаст верёвку, на которой его и повесят

      Хотелось бы уточнения, кого именно повесят (какую страну?)
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:18
    +1
    Западный эксперт: Европа не спешит избавляться от импорта энергоресурсов из РФ
    . Так, рыба ищет где глубже... бизнес ищет где подешевле.
    Старо как мир и никто этого сумеет изменить, на долго, по крайне мере.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:22
    0
    разве не готовы ли мы заплатить эту цену, чтобы спасти нашу экономику и даже нашу демократию?
    Вот оно в чем дело, чтобы спасти свою экономику, а главное "демократию" необходим фрекинг и не меньше. Гидравлическим разрывом пласта Европа получит если не свой газ (?), а разрывать оказывается есть где, то сохранит "демократию" точно. Срочно приступать к бурению.
  5. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 11:23
    +1
    Европа не спешит избавляться от импорта энергоресурсов из РФ

    А зачем, кто ещё согласится обменивать невозобновляемые ресурсы на фантики (нули на электронных счётах)?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:29
      0
      Извините, но эти электронные фантики потом переводят в православные рубли и выплачиваются населению в виде з/п.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 11:56
        0
        Цитата: Копчёный
        электронные фантики потом переводят в православные рубли и выплачиваются населению в виде з/п

        Расскажите пожалуйста, есть какой то станок для этого? Или компьютерная программа? Может быть используется "волшебное слово" госпожи Эли?
  6. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 11:27
    0
    Западный эксперт: Европа не спешит избавляться от импорта энергоресурсов из РФ
    эксперт как обычно не слишком сильно погружен в тему, поэтому в статье нет ответ, почему же Европа не спешит отказываться от импорт энергоресурсов из РФ. Ответ на этот вопрос был озвучен давно, если кратко, то всё оборудование на НПЗ Европы которые потребляют российскую нефть изготовлено именно под переработку только этой нефти, перейти на другой сорт нефти можно, но нужно построить абсолютно новый завод. hi
  7. bulbash70
    bulbash70 Сегодня, 11:29
    +2
    Европа делает правильно,сохраняя свою экосистему от фрекинга.зачем губить экосистему,если всё,что нужно,можно купить у России за свои фантики,которые можно отпечатать в любом количестве!?фантики,за которые так старается с дебильным упорством Россия?