Это довольно серьёзная проблема, и как вы правильно подметили, до сих пор Европа зависит от большинства российских ресурсов в различных сферах. Так что вентиль, контролирующийся Россией, ещё не перекрыт. Однако вместо того, чтобы предпринимать соответствующие меры в этом отношении, европейцы по-прежнему сомневаются, будучи неуверенными в своих действиях. Они очень медлят в том, что касается заключения долгосрочных энергетических контрактов

Он [фрекинг], разумеется, может оказать негативное воздействие на окружающую среду. Но вопрос здесь заключается в другом: разве не готовы ли мы заплатить эту цену, чтобы спасти нашу экономику и даже нашу демократию?

На сегодняшний день Европа продолжает получать из России большую часть ресурсов, однако европейцы, похоже, палец о палец не хотят ударить с тем, чтобы изменить ситуацию. Об этом в беседе с ведущим подкаста Redacted Клейтоном Мориссом на своём канале поведал эксперт Ральф Шолхаммер.Вот как исследователь ответил на вопрос ведущего о том, к каким экономическим последствиям для европейцев может привести сокращение РФ экспорта природного газа (ПГ) и нефти.– отметил Шолхаммер.В то же время обратил внимание гость передачи и на тот факт, что Европа тянет и с процессом добычи полезных ископаемых на континенте.– задался вопросом Ральф Шолхаммер.Типичное подтягивание темы борьбы за демократию туда, где начинают просматриваться американские "уши".Эксперт выразил недоумение в связи с тем, почему бурением нефтяных и газовых скважин (фрекингом) спокойно занимаются в США и других странах, в то время как европейская природа должна оставаться неприкосновенной.В завершении интервью он заявил, что подобное отношение Европы в дальнейшем может обернуться крахом для её промышленности, что неизбежно вернёт жизнь на континенте к условиям, существовавшим в доиндустриальные времена. К подобному сценарию развития событий европейские граждане точно не готовы.