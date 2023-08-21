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Около 50 рейсов не приняли сегодня московские аэропорты

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Около 50 рейсов не приняли сегодня московские аэропорты

Участившиеся атаки украинских беспилотников на российскую столицу стали, очевидно, причиной принятия дополнительных мер безопасности, что привело к закрытию ряда московских аэропортов для почти полусотни авиарейсов.


Согласно опубликованному Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиации) в своем Telegram-канале сообщению, временные ограничения коснулись трех основных столичных аэропортов – Шереметьево, Домодедово, Внуково, а также подмосковного аэропорта Жуковский. Отмечается, что сорока пяти пассажирским самолетам и двум грузовым рейсам пришлось направиться на запасные аэродромы а других российских городах – Санкт-Петербурге, Нижнего Новгороде и Казани.

Рейсы должны были прибыть в Москву сегодня утром. В ведомстве заявили, что все четыре аэропорта возобновили работу в штатном режиме с 9:00 и в скором времени пассажиры, вынужденные оказаться в других городах, будут доставлены в Москву.

Напомним, что ранее московский мэр Сергей Собянин говорил о попытке атаки беспилотника на Москву, который силам ПВО удалось сбить при подлете к столице. Сообщалось о попытке атак украинских беспилотников в Рузском и Истринском районах Московской области.
Использованы фотографии:
Википедия/Александр Маркин
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10 комментариев
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  1. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 11:20
    +10
    А на Банковой и Крещатике кабаки работают, музон звучит, бандерлоги на крутых тачках катаются... Их трогать нельзя, они же мирные граждане.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 11:37
      +1
      Они долбят Донбасс,
      Людей в нем убивая...
      Чтоб страх нагнать на всех,
      Всех насмерть запугать...
      А Киев, как и раньше,
      Живёт, забот не зная,
      Гуляет, жрёт и пьёт –
      Войны не хочет знать...
      Давайте ж устраним
      Сею несправедливость,
      И навсегда исправим
      Сей маленький изъян -
      Накажем праздный Киев
      И раздолбим столицу -
      Нацистскую столицу
      Всех укрообезьян...
      (бандерлогов...)
  2. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 11:23
    +5
    Тоже мне... У нас как то тельфер сломался, так из Москвы всеми карами грозили, типа сейчас все аэропорты встанут. А рогатым отпущения назначили электрика.
  3. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 11:25
    +4
    В этом десятилетии, наверное услышим решение о переносе столицы России ближе к Новосибирску.
    1. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 11:40
      0
      Плато Путоран - как раз географический центр России. Там столице самое место.
  4. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 11:25
    +6
    Продолжаем дальше Куев беречь, пускай наслаждаются спокойной жизнью! В очередной раз выразим озабоченность и пообещаем обещать!
  5. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 11:27
    +7
    как боевые беспилотники все поменяли. несколько тысяч долларов могут закрыть небо над столицей.
  6. Cicerist98
    Cicerist98 Сегодня, 11:37
    -3
    So why doesn't Russia retaliate by shutting down Ukrainian airports? Unilateral humanitarianism - even when the enemy is DIRECTLY ATTACKING YOUR CAPITAL CITY'S CIVILIAN AIRPORTS? "We are not like that"?

    The stupid, soft, and cowardly conduct of this war by the Russian government is now leading to the situation where Russia will not be able to operate regular civilian flights ON HER OWN TERRITORY.
    1. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 11:43
      +1
      Да, мы не такие. Мы не фашисты. Ну а над Украиной и так гражданские самолёты не летают, дураков нет.
  7. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 11:52
    +2
    Около 50 рейсов не приняли сегодня московские аэропорты

    А почему в такой неудобной теме не участвуют местные "патриотические" комментаторы с большими погонами?