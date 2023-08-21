Около 50 рейсов не приняли сегодня московские аэропорты

Участившиеся атаки украинских беспилотников на российскую столицу стали, очевидно, причиной принятия дополнительных мер безопасности, что привело к закрытию ряда московских аэропортов для почти полусотни авиарейсов.
Согласно опубликованному Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиации) в своем Telegram-канале сообщению, временные ограничения коснулись трех основных столичных аэропортов – Шереметьево, Домодедово, Внуково, а также подмосковного аэропорта Жуковский. Отмечается, что сорока пяти пассажирским самолетам и двум грузовым рейсам пришлось направиться на запасные аэродромы а других российских городах – Санкт-Петербурге, Нижнего Новгороде и Казани.
Рейсы должны были прибыть в Москву сегодня утром. В ведомстве заявили, что все четыре аэропорта возобновили работу в штатном режиме с 9:00 и в скором времени пассажиры, вынужденные оказаться в других городах, будут доставлены в Москву.
Напомним, что ранее московский мэр Сергей Собянин говорил о попытке атаки беспилотника на Москву, который силам ПВО удалось сбить при подлете к столице. Сообщалось о попытке атак украинских беспилотников в Рузском и Истринском районах Московской области.