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Уникальность советского учебного самолёта Як-18Т

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Уникальность советского учебного самолёта Як-18Т

Советский учебный самолет Як-18Т нередко называют "мощным", "легендарным", "классическим", "уникальным". Он удобно пилотируется, и отклики на движение рулей близки к эталонным. В чем же его уникальность?


Рассмотрев этот самолет в разобранном виде, все его качества можно представить наглядно.

По оценкам экспертов, учитывая мощность двигателя и размеры этой машины, из нее могла бы получиться шестиместный самолет. Его пассажировместимость была искусственно уменьшена, чтобы поместить в самолет около ста килограммов учебного оборудования, не являющегося необходимым для обычного представителя легкой авиации.




Для того чтобы дать курсантам навык пилотирования по приборам, под шторкой необходим хороший авиагоризонт. На Як-18Т устанавливали самый современный на то время АГД с гирогоризонтом, такой же, как был установлен на самолетах Ан-24, Ан-12 и Ту-134. Также учебный самолет оборудован массой других высококачественных приспособлений и приборов, разработанных для использования в большой авиации.

Курсанты, которых готовили на Як-18Т, обучались для большой советской авиации и должны были научиться использованию характерных для нее приборов и оборудования. Як-18Т способен выполнять фигуры высшего пилотажа, на первый взгляд не являющиеся необходимыми для пилотов гражданской авиации. Однако гражданские самолеты нередко входят в штопор, выходу из которого обучаются курсанты на Як-18Т.

Кабина Як-18Т больше и комфортнее, чем у его западного "собрата" - учебного самолета "Цессна". Благодаря этому, в отличие от "Цессны", в Як установлены полноразмерные штурвалы первого и второго пилотов. Также советский самолет оборудован мощными убираемыми шасси, что необходимо для отработки курсантами некоторых деталей пилотажа.

Использованы фотографии:
Wikipedia/Aleksandr Markin
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3 комментария
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  1. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 11:55
    0
    Вот и вопрос, - прекращение производства М-14 (АИ-14) что иное как не диверсия?
  2. air wolf
    air wolf Сегодня, 11:57
    0
    Ему бы дизельный двигатель поставить и цены не было, и такой же на Як-152, пора работать друзья, а не бабло пилить, да хрен с ним купите движок в Китае, бездельники am
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 12:10
      0
      Ему бы дизельный двигатель поставить и цены не было


      А зачем? Переход на ГТД и авиационные дизели был актуален когда цена авиационного керосина была значительно ниже. Сейчас эта проблема отпала. В то же время, этот двигатель в отличие от дизелей, а тем более ГТД дешевле. При этом прост обслуживании и допускает полевой ремонт.
      Хватит уже оглядываться на запад, где своих энергоносителей нет, но плотность населения высочайшая.
      В наших реалиях бесконечных просторов будущее за более простой, в первую очередь в обслуживании техникой.