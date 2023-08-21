Уникальность советского учебного самолёта Як-18Т

Советский учебный самолет Як-18Т нередко называют "мощным", "легендарным", "классическим", "уникальным". Он удобно пилотируется, и отклики на движение рулей близки к эталонным. В чем же его уникальность?
Рассмотрев этот самолет в разобранном виде, все его качества можно представить наглядно.
По оценкам экспертов, учитывая мощность двигателя и размеры этой машины, из нее могла бы получиться шестиместный самолет. Его пассажировместимость была искусственно уменьшена, чтобы поместить в самолет около ста килограммов учебного оборудования, не являющегося необходимым для обычного представителя легкой авиации.
Для того чтобы дать курсантам навык пилотирования по приборам, под шторкой необходим хороший авиагоризонт. На Як-18Т устанавливали самый современный на то время АГД с гирогоризонтом, такой же, как был установлен на самолетах Ан-24, Ан-12 и Ту-134. Также учебный самолет оборудован массой других высококачественных приспособлений и приборов, разработанных для использования в большой авиации.
Курсанты, которых готовили на Як-18Т, обучались для большой советской авиации и должны были научиться использованию характерных для нее приборов и оборудования. Як-18Т способен выполнять фигуры высшего пилотажа, на первый взгляд не являющиеся необходимыми для пилотов гражданской авиации. Однако гражданские самолеты нередко входят в штопор, выходу из которого обучаются курсанты на Як-18Т.
Кабина Як-18Т больше и комфортнее, чем у его западного "собрата" - учебного самолета "Цессна". Благодаря этому, в отличие от "Цессны", в Як установлены полноразмерные штурвалы первого и второго пилотов. Также советский самолет оборудован мощными убираемыми шасси, что необходимо для отработки курсантами некоторых деталей пилотажа.