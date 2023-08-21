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«Я лидирую с легендарными показателями»: Трамп отказался от дебатов с другими республиканцами

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«Я лидирую с легендарными показателями»: Трамп отказался от дебатов с другими республиканцами

Бывший президент США Дональд Трамп отказался от дебатов с другими республиканцами, также претендующими на президентскую должность. Он объясняет свое решение результатами опроса среди однопартийцев, которые проводил телеканал CBS.


Трамп прокомментировал сделанный шаг на своей странице в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Новый опрос CBS показал, что я лидирую с «легендарными» показателями. Трамп - 62%

- написал экс-глава Соединенных Штатов.

По мнению Трампа, американцам не нужно объяснять, кто он такой – они его отлично знают. Политик охарактеризовал свое президентство как успешное, так как при его правлении США не испытывали энергетической зависимости, имели нерушимые границы и мощные Вооруженные силы. Экс-президент также поставил себе в заслугу существенное снижение налогового бремени на американское общество, отсутствие инфляции и сильную экономику. Все это, по его мнению, говорит об отсутствии необходимости его участия в дебатах, тем более, что отрыв рейтинга Трампа от соперников-однопартийцев слишком велик.

Особенно сильно он вырос после предъявления экс-главе Соединенных Штатов новых обвинений прокурором штата Джорджия. Исследование NORC Center показало, что рейтинг Трампа достиг 63 процентов, тогда как еще в апреле он составлял 55%.

Традиционно выборам президента США предшествуют дебаты претендентов. Среди кандидатов-республиканцев они должны состояться 23 августа.
Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/secdef/
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11 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 11:14
    +1
    А чё? Других кандидатов-республиканцев куча. Хай они промеж себя и дебатируют!
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 11:19
      +1
      Негоже королям политического пиара садиться за стол с шутами... И это тоже, кстати, мощный элемент пиара!
      Они все выйдут на ПЕРВЫЕ дебаты, а там не будет главного претендента, останется ощущение пустоты, неполноценности... Пусть поругаются. А если все бросятся на лидера, то все равно разговор будет о нем!

      Потом команда Трампа проанализирует озвученную каждым позицию, чтобы вскрыть сильные и слабые стороны. А затем, не исключен выход Дональда на любые следующие дебаты, чтобы бить раскрывшихся точно в бубен! wink

      Опять же, у Трампа есть претензии к транслирующему дебаты телеканалу Фокс-ньюз и его хозяевам, которые при внешней поддержке этого кандидата на деле хотят утопить его. Он это знает и действует соответственно.
      1. Lev_Russia
        Lev_Russia Сегодня, 11:42
        +2
        Мы выбрали вам Трампа – недовольны…
        На Байдена сменили, но опять -
        Кричите, что Россия недостойна,
        Вам президента в Штатах выбирать…
        Ну, вы ребята нас совсем достали,
        Как будто нет у нас своих проблем -
        У нас же тоже нервы не из стали,
        Не можем угодить мы сразу всем…
        Опять кого-то выбор не устроит,
        А виноваты снова будем мы,
        Оставьте, наконец, вы нас в покое -
        Нам и своей хватает кутерьмы…
        И наконец, «друзья», определитесь -
        Вы «главные» в делах, аль на словах?
        Вы даже своих выборов боитесь,
        И в воплях ваших чувствуется страх…
  2. BoBkaTyumen
    BoBkaTyumen Сегодня, 11:20
    0
    Помрет раньше времени и не своей смертью
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 11:27
      +1
      Цитата: BoBkaTyumen
      Помрет раньше времени и не своей смертью

      Не, это прошлый век. Сейчас просто аккаунты заблокируют и считай, что помер.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:46
        0
        Цитата: михаилл
        Не, это прошлый век. Сейчас просто аккаунты заблокируют и считай, что помер.

        Да если счета в банке заблокируют, то сразу чернокожий бомж.
        1. свой1970
          свой1970 Сегодня, 12:05
          0
          Цитата: carpenter
          Цитата: михаилл
          Не, это прошлый век. Сейчас просто аккаунты заблокируют и считай, что помер.

          Да если счета в банке заблокируют, то сразу чернокожий бомж.

          Меня терзают смутные сомнения- раз он 5 раз становился банкротом и снова миллиардером то технологиями вывода денег он владеет....
          С бомжа миллиардерами не становяться...
  3. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 11:27
    +3
    Это мощный старик. Это – гигант мысли, отец американской демократии и особа, приближенная к....... Вообщем тюрьма по нему плачет.
    1. Seal
      Seal Сегодня, 12:14
      0
      Там Страшный Суд давно по всем плачет. Что по демократам, что по республиканцам.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:35
    0
    я лидирую с «легендарными» показателями. Трамп - 62%
    Правильно, зачем тогда тратить время и нервы на дебаты с политическими"лузерами", которые к тому же готовы в лучшем случае упрятать Трампа в тюрьму, а то и того хуже.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 11:52
      0
      Это все же дебаты со своими однопартийцами-республиканцами. Они явно не желают сажать Трампа в тюрьму.