«Я лидирую с легендарными показателями»: Трамп отказался от дебатов с другими республиканцами

Новый опрос CBS показал, что я лидирую с «легендарными» показателями. Трамп - 62%

Бывший президент США Дональд Трамп отказался от дебатов с другими республиканцами, также претендующими на президентскую должность. Он объясняет свое решение результатами опроса среди однопартийцев, которые проводил телеканал CBS.Трамп прокомментировал сделанный шаг на своей странице в принадлежащей ему соцсети Truth Social.- написал экс-глава Соединенных Штатов.По мнению Трампа, американцам не нужно объяснять, кто он такой – они его отлично знают. Политик охарактеризовал свое президентство как успешное, так как при его правлении США не испытывали энергетической зависимости, имели нерушимые границы и мощные Вооруженные силы. Экс-президент также поставил себе в заслугу существенное снижение налогового бремени на американское общество, отсутствие инфляции и сильную экономику. Все это, по его мнению, говорит об отсутствии необходимости его участия в дебатах, тем более, что отрыв рейтинга Трампа от соперников-однопартийцев слишком велик.Особенно сильно он вырос после предъявления экс-главе Соединенных Штатов новых обвинений прокурором штата Джорджия. Исследование NORC Center показало, что рейтинг Трампа достиг 63 процентов, тогда как еще в апреле он составлял 55%.Традиционно выборам президента США предшествуют дебаты претендентов. Среди кандидатов-республиканцев они должны состояться 23 августа.