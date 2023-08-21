Военное обозрение
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Огромные воронки остались от склада ВСУ восточнее города Хмельницкий после ударов ВС РФ

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Огромные воронки остались от склада ВСУ восточнее города Хмельницкий после ударов ВС РФ

Появилась дополнительная информация о результате нанесения удара по одному из военных объектов на территории Хмельницкой области. Если ранее ВС РФ наносили удары по аэродрому в Староконстантинове, то на днях был поражён объект в районе села Лысогорка. Село это находится к востоку от Хмельницкого, в Дунаевецком районе.


Подтвердилась информация о том, что в результате российского удара был поражён крупный склад боеприпасов противника. Детонация после прилёта продолжалась не менее получаса, затем пожар довершил уничтожение военного объекта.

В сети публикуются спутниковые снимки территории военного склада в хмельницкой Лысогорке. На его месте – две огромные воронки, диаметр которых превышает 100 метров.



Ранее появлялась информация о том, что на склад в Лысогорке поставлялись западные боеприпасы, включая крылатые ракеты авиационного базирования. Вероятно, речь идёт о ракетах Storm Shadow франко-британской разработки. Именно этими ракетами Воздушные силы ВСУ оснащали оставшиеся в наличии бомбардировщики Су-24 на указанном выше аэродроме в Староконстантинове. Этими же ракетами ВСУ наносили удары, например, по Чонгарскому мосту, связывающему Крым с новыми регионами РФ.
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15 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 11:46
      -5
      Вам же сказали, как надо говорить: беспилотник был сбит, самолет немного пострадал, возгорание сразу потушили! А о том, что беспилотник был коптерного типа и значит операторы находились поблизости /т.е. как бэ ДРГ посереди России.../ -и говорить не смейте! Что? Позор и раз...гильдяйство? Ну что вы опять своё заладили...!
  2. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 11:33
    +4
    Да, наверное знатный был фейерверк! Побольше и почаще таких!!!
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:34
    +5
    Результатом "Бада-бум" удовлетворен.
  4. ВадимЖивов
    ВадимЖивов Сегодня, 11:34
    +1
    Лучше поздно чем никогда. Почаще бы, чтобы не спалось сладко...
  5. ufpb
    ufpb Сегодня, 11:37
    -12
    Это был склад-производство утилизации старых советских авиабомб. Никто не скрывал, не охранял ПВО. Авиабомбы 40-х годов.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 11:41
      +11
      Верим верим. Старый склад , старые бомбы. Все так.З.Ы. Вы я так понимаю представитель ВСУ ? Ну раз такая точная информация что больше ничего там не было.
      1. Cicerist98
        Cicerist98 Сегодня, 11:54
        0
        @Skobaristan: "As I understand it, you are a representative of the Armed Forces of Ukraine?"

        If this is true, then the real question (FAR, FAR more important than the exact nature of the warehouse) is: Why is a representative of the fascist, anti-Russian armed forces of Ukraine, which is WAGING WAR AGAINST RUSSIA AND RUSSIANS IN BRUTAL FASHION, allowed to comment on this Russian forum at such a time, at all?

        NO other country in the world allows, or would allow, this type of thing - not the U.S., not any of the other Anglo or European countries, and certainly not anybody else on the globe either. This is not "strength"; this is STUPIDITY and suicidal liberalism without any living equivalent anywhere.
        1. Скобаристан
          Скобаристан Сегодня, 12:04
          0
          My apologies. My English is not very good. Therefore, I will use a translator. So. There was irony in my post. There are quite a few comments from the fighters of the information war. It will not be possible to completely block it, too many resources have to be spent or the external Internet is completely turned off. Moreover, most of the non-friendly comments just cause a smile. so stupidly written.
    2. Володин
      Володин Сегодня, 11:42
      +7
      Цитата: ufpb
      Это был склад-производство утилизации старых советских авиабомб. Никто не скрывал, не охранял ПВО. Авиабомбы 40-х годов.

      Это вам Игнат сказал лично или Верещук? И обломки (оперение) "сторм-шэдоу", которые на фото по сети разошлись, видимо, тоже "40-х годов, старые советские"...
    3. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:42
      +1
      Авиабомбы 40-х годов уже кому надо на голову высыпали еще в 50-х....
    4. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 12:06
      0
      Видите ли, даже старые авиабомбы в умелых руках всегда найдут применение -вон наши к ним крылышки и мозги приделали... Сгодятся они и для самодельных фугасов, подрыва мостов при отступлении и для много чего ещё! Так что всё правильно сделали! Но видимо там не только старые были...
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:47
    +6
    Цитата: Cannon
    А В своём глазу бревна не видно? «В сети опубликовали фото полыхающего сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3...

    Да вас тут целая бригада сколотилась. Уж полдня заносите брёвна по темам, которые не имеют отношения к содержанию статей. Выглядит стремненько. ;)
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 12:02
      0
      Да ладно пускай носят не это так другое, сейчас пообедают что нибудь новое найдут и снова понесут.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:52
    +2
    на склад в Лысогорке поставлялись западные боеприпасы, включая крылатые ракеты авиационного базирования... речь идёт о ракетах Storm Shadow
    Каждая такая уничтоженная ракета это спасение чьих-то жизней или важного объекта.
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:08
    0
    Раз ципсота скачет с ветки на ветку со своими набросами, то значит пришкварило где-то бандерогеев знатно. Вот лично мне все равно какие боеприпасы были на этом складе - воронка классная, жахнуло хорошо. Надеюсь скоро в сети появятся видео об этом прилете на склад "старой рухляди" и последующей детонацией. Работайте, братья! Гасите гадину.