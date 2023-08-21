Огромные воронки остались от склада ВСУ восточнее города Хмельницкий после ударов ВС РФ

Появилась дополнительная информация о результате нанесения удара по одному из военных объектов на территории Хмельницкой области. Если ранее ВС РФ наносили удары по аэродрому в Староконстантинове, то на днях был поражён объект в районе села Лысогорка. Село это находится к востоку от Хмельницкого, в Дунаевецком районе.Подтвердилась информация о том, что в результате российского удара был поражён крупный склад боеприпасов противника. Детонация после прилёта продолжалась не менее получаса, затем пожар довершил уничтожение военного объекта.В сети публикуются спутниковые снимки территории военного склада в хмельницкой Лысогорке. На его месте – две огромные воронки, диаметр которых превышает 100 метров.Ранее появлялась информация о том, что на склад в Лысогорке поставлялись западные боеприпасы, включая крылатые ракеты авиационного базирования. Вероятно, речь идёт о ракетах Storm Shadow франко-британской разработки. Именно этими ракетами Воздушные силы ВСУ оснащали оставшиеся в наличии бомбардировщики Су-24 на указанном выше аэродроме в Староконстантинове. Этими же ракетами ВСУ наносили удары, например, по Чонгарскому мосту, связывающему Крым с новыми регионами РФ.