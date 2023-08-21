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Губернатор Ростовской области озвучил официальную версию громкого «хлопка», который слышали жители Ростова-на-Дону

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Губернатор Ростовской области озвучил официальную версию громкого «хлопка», который слышали жители Ростова-на-Дону

Звук взрыва, который слышали многие жители Ростова-на-Дону, был связан с переходом самолета на сверхзвуковую скорость. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.


Сегодня около 11 часов мск в Ростове-на-Дону практически все горожане услышали сильный звук взрыва. Он был слышен во всех районах города и ближайших пригородах вроде Ленинавана и Чалтыря. При этом в социальных сетях горожане пишут, что почти все они слышали взрыв «очень близко», будто бы что-то взорвалось во дворе или в соседнем доме.

Взрыв был слышен очень близко… Муж пошел проверять, не взорвалась ли его машина во дворе

- пишет в социальной сети ростовчанка.

Другой местный житель сообщает, что у него захлопнулись в квартире закрытые двери, дрожали оконные стекла.

В то же время, никаких свидетельств работы средств противовоздушной обороны или «прилета» ракет или беспилотников нет, поэтому оснований не доверять озвученной губернатором версии тоже нет. В эпоху социальных сетей и смартфонов такая информация моментально бы распространилась в интернете.

Между тем, ранее Ростовская область уже становилась целью ударов украинских ракет. В частности, ракета С-200 была сбита над Таганрогом 28 июня 2023 года. Вчера ВСУ пытались атаковать Ростовскую область тремя дронами-камикадзе, они были сбиты с помощью средств РЭБ в Каменске и Новошахтинске.

Украинские формирования регулярно пытаются атаковать расположенные недалеко от Украины российские регионы, и Ростовская область в данном плане не является исключением.
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4 комментария
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  1. свой1970
    свой1970 Сегодня, 11:52
    +1
    Прилетело бы - народ кинулся бы сразу фоточки выкладывать. Нынче так...
    Гаишники говорили что народ едет мимо ДТП и фоткает- чтоб выложить.А чтоб остановиться, помощь предложить - "неее.."
    1. frruc
      frruc Сегодня, 12:01
      0
      свой1970 .....народ едет мимо ДТП и фоткает- чтоб выложить.

      Это от "большого" уровня интеллекта и ума, развлекуха для тупых .
      .....местный житель сообщает, что у него захлопнулись в квартире закрытые двери, дрожали оконные стекла.

      Такой хлопок от самолета, больно круто
      1. ПАН51
        ПАН51 Сегодня, 12:03
        0
        Стекла не только дрожат, но и вылетают!
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:05
    +1
    версию громкого «хлопка»
    когда у нас вещи начнут называть СВОИМИ ИМЕНАМИ?!!!
    хлопок это когда я муху шлепнул