Губернатор Ростовской области озвучил официальную версию громкого «хлопка», который слышали жители Ростова-на-Дону

Звук взрыва, который слышали многие жители Ростова-на-Дону, был связан с переходом самолета на сверхзвуковую скорость. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Сегодня около 11 часов мск в Ростове-на-Дону практически все горожане услышали сильный звук взрыва. Он был слышен во всех районах города и ближайших пригородах вроде Ленинавана и Чалтыря. При этом в социальных сетях горожане пишут, что почти все они слышали взрыв «очень близко», будто бы что-то взорвалось во дворе или в соседнем доме.
Взрыв был слышен очень близко… Муж пошел проверять, не взорвалась ли его машина во дворе
- пишет в социальной сети ростовчанка.
Другой местный житель сообщает, что у него захлопнулись в квартире закрытые двери, дрожали оконные стекла.
В то же время, никаких свидетельств работы средств противовоздушной обороны или «прилета» ракет или беспилотников нет, поэтому оснований не доверять озвученной губернатором версии тоже нет. В эпоху социальных сетей и смартфонов такая информация моментально бы распространилась в интернете.
Между тем, ранее Ростовская область уже становилась целью ударов украинских ракет. В частности, ракета С-200 была сбита над Таганрогом 28 июня 2023 года. Вчера ВСУ пытались атаковать Ростовскую область тремя дронами-камикадзе, они были сбиты с помощью средств РЭБ в Каменске и Новошахтинске.
Украинские формирования регулярно пытаются атаковать расположенные недалеко от Украины российские регионы, и Ростовская область в данном плане не является исключением.