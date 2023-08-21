Украинские ресурсы: Зеленский выступил категорически против заморозки конфликта даже в случае полного провала контрнаступления

Зеленский и его окружение на заморозку конфликта не пойдут даже в случае полного провала контрнаступления. По данным украинских ресурсов, ссылающихся на источники на Банковой, киевская хунта готовится к длительной войне с Россией.Молниеносного наступления ВСУ не получилось, украинские "бригады прорыва" уперлись в созданную российской армией оборону и третий месяц топчутся на месте, неся огромные потери и пытаясь взять несколько населенных пунктов. Генштаб ВСУ уже бросил в бой стратегические резервы из числа бригад второго эшелона на легкой бронетехнике, не приспособленной для прорыва обороны, но другого выхода нет, Зеленский пошел ва-банк.На этом фоне Запад все чаще начал говорить о необходимости заморозки конфликта на неопределенное время, предлагая варианты даже с уступкой территорий России. Все это не устраивает Зеленского и его окружение, которые намерены воевать "до последнего украинца". Как пишут украинские паблики, Киев начал поиск внутренних ресурсов, которые помогли бы организовать весеннюю компанию даже в случае снижения объемов западной помощи.В общем, Зеленский намерен весной окончательно победить российскую армию, собрав в кулак все оставшиеся силы и мобилизовав всех, кого только можно. Кстати, ряд западных политиков также выступает за новое контрнаступление, которое уж точно будет "успешным". Осталось только под него народ набрать, обучить и вооружить, заодно получив от Запада новые большие объемы бронетехники. Планируется, что к тому времени Украина обзаведется истребителями F-16, возможно, что и дальнобойными ракетами.Однако, по мнению военных экспертов, такой вариант возможен только при сохранении нынешних объемов финансирования со стороны США. В случае, если они станут меньше по какой-то причине, или вообще прекратятся, падение режима Зеленского наступит примерно через две-три недели. Сейчас Украина существует только благодаря Вашингтону.