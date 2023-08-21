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Украинские ресурсы: Зеленский выступил категорически против заморозки конфликта даже в случае полного провала контрнаступления

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Украинские ресурсы: Зеленский выступил категорически против заморозки конфликта даже в случае полного провала контрнаступления

Зеленский и его окружение на заморозку конфликта не пойдут даже в случае полного провала контрнаступления. По данным украинских ресурсов, ссылающихся на источники на Банковой, киевская хунта готовится к длительной войне с Россией.


Молниеносного наступления ВСУ не получилось, украинские "бригады прорыва" уперлись в созданную российской армией оборону и третий месяц топчутся на месте, неся огромные потери и пытаясь взять несколько населенных пунктов. Генштаб ВСУ уже бросил в бой стратегические резервы из числа бригад второго эшелона на легкой бронетехнике, не приспособленной для прорыва обороны, но другого выхода нет, Зеленский пошел ва-банк.

На этом фоне Запад все чаще начал говорить о необходимости заморозки конфликта на неопределенное время, предлагая варианты даже с уступкой территорий России. Все это не устраивает Зеленского и его окружение, которые намерены воевать "до последнего украинца". Как пишут украинские паблики, Киев начал поиск внутренних ресурсов, которые помогли бы организовать весеннюю компанию даже в случае снижения объемов западной помощи.

В общем, Зеленский намерен весной окончательно победить российскую армию, собрав в кулак все оставшиеся силы и мобилизовав всех, кого только можно. Кстати, ряд западных политиков также выступает за новое контрнаступление, которое уж точно будет "успешным". Осталось только под него народ набрать, обучить и вооружить, заодно получив от Запада новые большие объемы бронетехники. Планируется, что к тому времени Украина обзаведется истребителями F-16, возможно, что и дальнобойными ракетами.

Однако, по мнению военных экспертов, такой вариант возможен только при сохранении нынешних объемов финансирования со стороны США. В случае, если они станут меньше по какой-то причине, или вообще прекратятся, падение режима Зеленского наступит примерно через две-три недели. Сейчас Украина существует только благодаря Вашингтону.
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9 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:50
    +1
    А куда ему деваться?Кстати,заморозка конфликта болеп выгодна украинстввющим.Будет время почистить щетину и браться с новой силой.Для нас заморозка конфликта-серьезное поражение и отложенная еще более кровавая война
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:50
    +1
    "Время идет и срок уже близенько". (А.С. Пушкин)
    1. frruc
      frruc Сегодня, 11:54
      +1
      В общем, Зеленский намерен весной окончательно победить российскую армию.......

      Зелику до весны еще дожить нужно.
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 11:55
    0
    В общем, Зеленский намерен весной окончательно победить российскую армию

    ***
    "Промчалися страшные грозы,
    Победа настала кругом,
    Утрите суровые слёзы
    Пробитым в боях рукавом
    ---
    Суровые годы уходят
    Борьбы за свободу страны,
    За ними другие приходят —
    Они будут тоже трудны" ...


    ***
  4. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 12:00
    0
    Интересно, а как должно быть оформлено это самое "падение режима"? Договороспособность как 404, так и Запада - под большим-большим вопросом...
  5. parabyd
    parabyd Сегодня, 12:04
    0
    Роль личности в истории слишком преувеличена)) как показало расхваленное контрнаступление: что там хотят разного рода товарищи значения не имеет.

    Решает количество и качество сил и средств, время на подготовку, разведка.

    Поэтому, бить, бить, бить и ещё раз бить по складам, логистике, инфраструктуре, а о желаниях можно не распространяться особо
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:07
    0
    Все, как и прежде: на заморозку конфликта не пойдут, готовится к длительной войне с Россией, намерены воевать "до последнего украинца"... Вот только и нам заморозка конфликта ни к чему, т.к. это головная боль и новые жертвы на годы с набирающим с помощью Запада силу врагом под боком. С таким раскладом уже необходимо задуматься об обнулении Зеленского и его окружения. Придет новый и его вслед за первым.
  7. NaBerlin
    NaBerlin Сегодня, 12:07
    0
    Мда, и этот, не назову его человеком, на коленях, на выборах, стоял, клянясь прекратить войну. Была небесная сотня, сейчас он с подельничками не задумываясь клепает из микол небесные сотни тысяч. Там ничего людского уже не осталось
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:07
    0
    Мы его не выбирали:Он Ваш выбор и он Ваша Смерть...