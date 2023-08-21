Глава киевского режима собрался посетить саммит по ситуации на Балканах

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетит неформальный саммит по вопросам ситуации на Балканском полуострове. Об этом сообщает сербский телеканал N1.Как утверждает пресса, Зеленский будет среди гостей неформального мероприятия, организованного премьер-министром Греции. Кроме украинского лидера и руководителей западнобалканских государств, на саммит приедет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Среди основных тем, которые будут обсуждаться на саммите, называют евроинтеграцию региона, энергетическую безопасность Балканского полуострова. Кроме того, будут обсуждаться взаимоотношения Сербии и Косово, а также отказ Белграда вводить антироссийские санкции. Понятно, что Зеленский будет настаивать на том, чтобы балканские государства проявляли большую вовлеченность в украинский конфликт.Сейчас Сербия остается «белой вороной» среди европейских государств, отказываясь вводить против России санкции. Это обстоятельство тоже не нравится президенту Украины Зеленскому, и он пытается убедить сербское руководство в необходимости введения санкций.Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказывал, что на Белград оказывается беспрецедентное давление со стороны США и Евросоюза с требованием ввести антироссийские санкции, но страна пока держится и санкции не вводит.