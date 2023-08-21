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Глава киевского режима собрался посетить саммит по ситуации на Балканах

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Глава киевского режима собрался посетить саммит по ситуации на Балканах

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетит неформальный саммит по вопросам ситуации на Балканском полуострове. Об этом сообщает сербский телеканал N1.


Как утверждает пресса, Зеленский будет среди гостей неформального мероприятия, организованного премьер-министром Греции. Кроме украинского лидера и руководителей западнобалканских государств, на саммит приедет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Среди основных тем, которые будут обсуждаться на саммите, называют евроинтеграцию региона, энергетическую безопасность Балканского полуострова. Кроме того, будут обсуждаться взаимоотношения Сербии и Косово, а также отказ Белграда вводить антироссийские санкции. Понятно, что Зеленский будет настаивать на том, чтобы балканские государства проявляли большую вовлеченность в украинский конфликт.

Сейчас Сербия остается «белой вороной» среди европейских государств, отказываясь вводить против России санкции. Это обстоятельство тоже не нравится президенту Украины Зеленскому, и он пытается убедить сербское руководство в необходимости введения санкций.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказывал, что на Белград оказывается беспрецедентное давление со стороны США и Евросоюза с требованием ввести антироссийские санкции, но страна пока держится и санкции не вводит.
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3 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:58
    0
    Ну раз на 20-ку не зовут, то хоть тут наследить, где Балканы и где окраина? А из Африки кто будет, вроде бы по географии ближе будут?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 11:59
      0
      Зельцу всё равно, где облегчиться.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:01
    0
    Зеленский посетит неформальный саммит по вопросам ситуации на Балканском полуострове.
    Ему со своей ситуацией бы разобраться, а он прется решать вопросы о ситуации на Балканах. Как и положено медийной личности необходимо засветиться везде где можно и от куда пока не гонят. Конечно расскажет об "агрессии", о том, как самоотверженно ВСУ защищают Европу и западную демократию, выскажет свое фи Сербии, поддержит Косово и откушав европейских деликатесов отчалит в Киев. А не слишком ли свободно и безопасно он себя чувствует?