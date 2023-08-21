Японское издание: 75 процентов опрошенных не поддерживают меры правительства по сбросу воды с АЭС «Фукусима-1»

Дискуссии как внутри Японии, так и за ее пределами, относительно решения японского правительства по сбросу якобы очищенной радиоактивной воды с атомной станции «Фукусима-1» продолжаются, хотя в Токио уже приняли такое решение, а МАГАТЭ его поддержало.Как отмечает японское издание Asahi Shimbun, в ходе проведенного им соцопроса 75% респондентов заявили, что правительство Японии предприняло недостаточные усилия для предотвращения репутационного ущерба японским морепродуктам, ожидаемого от выброса воды с поврежденной атомной станции. 14% сказали, что правительство приняло достаточно мер.А в регионе Тохоку (префектура Мияги), где расположена АЭС «Фукусима-1», почти 90% респондентов не поддержали усилия правительства, в то время как менее 10% заявили, что их достаточно.Правительственные чиновники заявили, что предоставят жителям страны и международному сообществу подробные объяснения и адекватную информацию о плане сброса воды, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить ущерб репутации, пишет Asahi Shimbun.При этом следует отметить, что большинство опрошенных (53%) поддержали сам план правительства по сбросу воды, а против него высказался 41% респондентов. То есть, японцы хотят удостовериться, что вода действительно очищена, но никаких подтверждений правительство не предоставляет.