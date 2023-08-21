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Японское издание: 75 процентов опрошенных не поддерживают меры правительства по сбросу воды с АЭС «Фукусима-1»

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Японское издание: 75 процентов опрошенных не поддерживают меры правительства по сбросу воды с АЭС «Фукусима-1»

Дискуссии как внутри Японии, так и за ее пределами, относительно решения японского правительства по сбросу якобы очищенной радиоактивной воды с атомной станции «Фукусима-1» продолжаются, хотя в Токио уже приняли такое решение, а МАГАТЭ его поддержало.


Как отмечает японское издание Asahi Shimbun, в ходе проведенного им соцопроса 75% респондентов заявили, что правительство Японии предприняло недостаточные усилия для предотвращения репутационного ущерба японским морепродуктам, ожидаемого от выброса воды с поврежденной атомной станции. 14% сказали, что правительство приняло достаточно мер.

А в регионе Тохоку (префектура Мияги), где расположена АЭС «Фукусима-1», почти 90% респондентов не поддержали усилия правительства, в то время как менее 10% заявили, что их достаточно.

Правительственные чиновники заявили, что предоставят жителям страны и международному сообществу подробные объяснения и адекватную информацию о плане сброса воды, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить ущерб репутации, пишет Asahi Shimbun.

При этом следует отметить, что большинство опрошенных (53%) поддержали сам план правительства по сбросу воды, а против него высказался 41% респондентов. То есть, японцы хотят удостовериться, что вода действительно очищена, но никаких подтверждений правительство не предоставляет.
Использованы фотографии:
Википедия/National Land Image Information (Color Aerial Photographs)
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8 комментариев
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:24
    +4
    кого, где и когда интересовало мнение народа?!
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:32
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      кого, где и когда интересовало мнение народа?!

      Это вы сразу на всех бочку катите? Включая СССР?Или его исключаете?
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 12:41
        +3
        Цитата: свой1970
        Это вы сразу на всех бочку катите? Включая СССР?Или его исключаете?

        Вам правду или красиво?!!!
        сразу оговорюсь считаю СССР высшей точкой в государственности России
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 12:30
    +2
    -Правительственные чиновники заявили,
    Да нет,пускай лучше в ней поплавают перед сбросом.
  3. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 12:33
    +1
    Правильно, пусть разольют её в бутылки и в магазины продавать.
  4. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 12:36
    +1
    Эти 75% японцев смотрели серию из мультсериала "Симпсоны" про трёхглазую рыбу.
    Которая погубила политическую карьеру Чарлза Монтгомери Бернса...
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 12:43
    +2
    -Очистили, внучек, очень хорошо очистили.
    Сказал дедушка, гладя внука по второй голове.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:00
    0
    25-й раз. Перекачать воду в танкеры и закачать в морские выработанные газовые месторождения.